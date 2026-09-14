https://ukraina.ru/20260914/mirolyubie-po-nemetski-oppozitsionnaya-adg-prizvala-pomoch-zelenskomu-s-pushechnym-myasom-1083166091.html

Миролюбие по-немецки: оппозиционная АдГ призвала помочь Зеленскому с "пушечным мясом"

Миролюбие по-немецки: оппозиционная АдГ призвала помочь Зеленскому с "пушечным мясом" - 14.09.2026 Украина.ру

Миролюбие по-немецки: оппозиционная АдГ призвала помочь Зеленскому с "пушечным мясом"

Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала вернуть на Украину находящихся в Германии мужчин призывного возраста, что парадоксальным образом солидаризуется с заявлением министра правящей партии. Интервью с политиком 13 сентября опубликовал YouTube-канал AUF1

2026-09-14T04:37

2026-09-14T04:37

2026-09-14T04:40

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Лидер оппозиционной партии, стремительно набирающей популярность на фоне ухудшения экономической ситуации, назвала "уму непостижимым" тот факт, что власти Германии продолжают содержать за счёт бюджетных средств более одного миллиона украинских граждан. Она подчеркнула, что это является непосильным бременем для страны, которое "больше невозможно финансировать"."Эти украинцы должны вернуться, прежде всего, военнообязанные молодые украинские мужчины", — заявила Вайдель.По её словам, в случае прихода её партии к власти Германия полностью прекратит оказание любой военной и финансовой помощи киевскому режиму. И более того — потребует возврата уже потраченных средств.Свои заявления политик сделала на фоне завершения Бундестагом 11 сентября рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета на 2027 год. Документ предусматривает, в числе прочих расходов, выделение на поддержку незалежной €11,6 млрд.Очевидно, что популистские заявления представителей АдГ нацелены исключительно на немецкую аудиторию, интересы местных обывателей. Но они дают пищу для размышления и тем наблюдателям в России, кто пытается углядеть в Германии хоть какие-то проявления симпатии к нашей стране на политическом уровне.Ранее недовольство действиями киевского режима, не учитывающего интересы Германии, высказал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль - Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского.Подробнее о некоторых политических тенденциях в Европе - в публикации Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, германия, оппозиция, алиса вайдель, украина, владимир зеленский, бундестаг, военная помощь украине, финансирование, киевский режим, мобилизация на украине, украинские беженцы, война на украине, мир без границ, русофобия, ес