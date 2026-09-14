https://ukraina.ru/20260914/byudzhetno-i-smertonosno-rossiyskie-gerani-i-banderoli-ostavili-zapad-pozadi---wsj-1083167162.html

Бюджетно и смертоносно. Российские "Герани" и "Бандероли" оставили Запад позади - WSJ

Бюджетно и смертоносно. Российские "Герани" и "Бандероли" оставили Запад позади - WSJ - 14.09.2026 Украина.ру

Бюджетно и смертоносно. Российские "Герани" и "Бандероли" оставили Запад позади - WSJ

Россия опережает западные страны и Украину в производстве относительно недорогого, но высокотехнологичного массового оружия. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ), анализируя выпуск вооружений сторонами конфликта

2026-09-14T07:21

2026-09-14T07:21

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В публикации отмечается, что российская оборонная промышленность успешно адаптировалась к современным условиям. В частности, речь идет о создании нового поколения инновационных реактивных систем, малогабаритных крылатых ракет "Бандероль" и беспилотников "Герань". Эти образцы оснащены передовой электроникой, которая позволяет им эффективно обходить системы противовоздушной обороны и точно поражать заданные цели. Способность быстро наладить серийный выпуск таких эффективных и бюджетных средств помогла Москве обойти своих оппонентов.В то же время западные союзники и Киев сталкиваются с серьезными трудностями.Издание подчеркивает, что у Украины наблюдается острый дефицит производственных мощностей и возможностей для долгосрочного планирования. При этом США и другие члены НАТО увязли в бюрократии и испытывают проблемы с увеличением выпуска критически важных позиций, включая ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Главной уязвимостью Запада газета называет неспособность оперативно переводить перспективные инновационные разработки на рельсы массового серийного производства.Подробнее о положении Украины - материале Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября

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