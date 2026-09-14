Бюджетно и смертоносно. Российские "Герани" и "Бандероли" оставили Запад позади - WSJ - 14.09.2026 Украина.ру
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Бюджетно и смертоносно. Российские "Герани" и "Бандероли" оставили Запад позади - WSJ
Бюджетно и смертоносно. Российские "Герани" и "Бандероли" оставили Запад позади - WSJ - 14.09.2026 Украина.ру
Бюджетно и смертоносно. Российские "Герани" и "Бандероли" оставили Запад позади - WSJ
Россия опережает западные страны и Украину в производстве относительно недорогого, но высокотехнологичного массового оружия. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ), анализируя выпуск вооружений сторонами конфликта
2026-09-14T07:21
2026-09-14T07:21
новости
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В публикации отмечается, что российская оборонная промышленность успешно адаптировалась к современным условиям. В частности, речь идет о создании нового поколения инновационных реактивных систем, малогабаритных крылатых ракет "Бандероль" и беспилотников "Герань". Эти образцы оснащены передовой электроникой, которая позволяет им эффективно обходить системы противовоздушной обороны и точно поражать заданные цели. Способность быстро наладить серийный выпуск таких эффективных и бюджетных средств помогла Москве обойти своих оппонентов.В то же время западные союзники и Киев сталкиваются с серьезными трудностями.Издание подчеркивает, что у Украины наблюдается острый дефицит производственных мощностей и возможностей для долгосрочного планирования. При этом США и другие члены НАТО увязли в бюрократии и испытывают проблемы с увеличением выпуска критически важных позиций, включая ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Главной уязвимостью Запада газета называет неспособность оперативно переводить перспективные инновационные разработки на рельсы массового серийного производства.Подробнее о положении Украины - материале Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября
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Новости, Украина, Запад, Киев, НАТО

Бюджетно и смертоносно. Российские "Герани" и "Бандероли" оставили Запад позади - WSJ

07:21 14.09.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Россия опережает западные страны и Украину в производстве относительно недорогого, но высокотехнологичного массового оружия. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ), анализируя выпуск вооружений сторонами конфликта
В публикации отмечается, что российская оборонная промышленность успешно адаптировалась к современным условиям.
В частности, речь идет о создании нового поколения инновационных реактивных систем, малогабаритных крылатых ракет "Бандероль" и беспилотников "Герань". Эти образцы оснащены передовой электроникой, которая позволяет им эффективно обходить системы противовоздушной обороны и точно поражать заданные цели.
Способность быстро наладить серийный выпуск таких эффективных и бюджетных средств помогла Москве обойти своих оппонентов.
В то же время западные союзники и Киев сталкиваются с серьезными трудностями.
Издание подчеркивает, что у Украины наблюдается острый дефицит производственных мощностей и возможностей для долгосрочного планирования.
При этом США и другие члены НАТО увязли в бюрократии и испытывают проблемы с увеличением выпуска критически важных позиций, включая ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Главной уязвимостью Запада газета называет неспособность оперативно переводить перспективные инновационные разработки на рельсы массового серийного производства.
Подробнее о положении Украины - материале Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября
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