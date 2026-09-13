https://ukraina.ru/20260913/krepites-zapad-vam-pomozhet-zelenskiy-ot-bandery-do-bendera-1083164298.html

"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера

"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера - 13.09.2026 Украина.ру

"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера

В субботу, 12 сентября, премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что ради политических и избирательных расчетов ("электоральной выгоды") не пойдет на уступки, не откажется от поддержки Украины и не станет заключать союзы с силами, выступающими против Киева. Даже если это вредит её текущим рейтингам среди итальянских избирателей.

2026-09-13T21:40

2026-09-13T21:40

2026-09-13T22:32

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Казалось бы, очередное заявление западного политика, обозначающего свои политические пристрастия. Но не все так просто. На самом деле это заявление – с двойным, если не сказать с тройным дном.Очередные парламентские выборы в Италии должны состоятся в декабре следующего, 2027 года. И столь ранее заявление о них – не просто заявление о своей политической позиции, а подготовка к очередному политическому кульбиту.Дело в том, что в итальянском правительстве на самом деле нет единого мнения о поддержке Украины в ее российско-украинском конфликте, о чем раньше и говорила премьер, объясняя сложности с финансовой и военной поддержкой украинского режима.Кроме того, именно из-за проукраинских взглядов Мелони партия "Братья Италии", к которой она принадлежит, медленно, но верно теряет рейтинги. Кстати, это происходит не только в Италии, но и во Франции, где растут рейтинги Марин Ле Пен, которая готовится к будущим весенним президентским выборам, и в Германии, где политические противники премьера Мерца Альтернатива для Германии (АдГ) одержали ошеломительную победу в ряде региональных выборов. И в обеих ситуациях, что во Франции, что в Германии электоральную силу набирают те, кто считает дальнейшую поддержку Украины (а это один из главных вопросов политической повестки в Западной Европе) губительной для экономической и социальной политики обоих государств.Поэтому заявление Мелони – это реакция ныне правящей на Западе элиты, которая считает, что Украину надо поддерживать "столько, сколько нужно", на скользящие вниз рейтинги, а Мелони, наблюдая потерю поддержки избирателей, решила произвести политический кульбит – перенести парламентские выборы (путем инициации роспуска парламента) с декабря на апрель 2027 года. Фактически ее заявление – и есть начало избирательной кампании в Италии.А что прикажете делать? Заявить об отказе поддержки Украины "из электоральных выгод"? Так это окончательно похоронит в политическом смысле и "Братьев Италии", и саму Мелони. "А чего тогда мы столько лет поддерживали Украину?" – может спросить ее избиратель. И будет прав. Поддержка украинского режима и русофобская позиция западной элиты – не на бумаге, а в реальности, терпят крах. А поскольку Западная Европа является единым политическим организмом, успехи Ле Пен во Франции и АдГ в Германии преподносят нынешним правителям Европы очень неприятные сюрпризы. Вот и приходится Мелони мечтать о досрочных парламентских выборах, пока, как говорится, "не началось".Но есть в этой истории и еще один, пожалуй, более важный подтекст. Кто, как и какую помощь оказывает Украине в Западной Европе. И тут мы сталкиваемся с интересными фактами.Но начать стоит с 5-6 сентября, когда спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли из Москвы в Киев для встречи с Владимиром Зеленским – как посредники в возобновлении мирных переговоров. Хотя подробности переговоров не опубликованы, по утечкам становится понятно, что предложения США на этот раз представляют собой обновленную и более жесткую версию планов администрации Дональда Трампа, адаптированную под текущую ситуацию на фронте. А она на украинском фронте весьма плачевна для режима Зеленского. Тут и заморозка военных действий по линии фронта и фактический отказ Украины от Донбасса и, более того, закрепление в Конституции Украины изменений самого статуса потерянных территорий. И многое другое.Но в этой ситуации нам важно обратить внимание на следующий факт. Во время визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября 2026 года к дипломатическим дискуссиям подключились представители "европейской тройки": Великобритании, Германии и Франции. Имена их неизвестны, поскольку это чиновники так называемого "третьего ранга" – имена их никому ни о чем не говорят. Тут важно, как говорится, не имя, а присутствие.Тут первый интересный факт. Что касается Германии и Великобритании, то, согласно, исследованиям Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), отслеживающем помощь Украине с 2022 по 2026 год, в общемировом рейтинге стран-доноров они, действительно занимают две первые строчки. А вот Франция находится на непочетном 10 месте, Италия – аж на 14-м.И, кстати, в основном итальянская поддержка носит гуманитарный характер, а еще страна выделяет гранты "на восстановление". Это то самое, что легко разворовывается на Украине. Вчера разбомбили, сегодня отремонтировали, а завтра опять разбомбили. Так чего стесняться-то, можно не ремонтировать, а сразу распределить между своими. Коррупция на нынешней Украине, как известно, – давно уже не порок, а система финансирования близких к Офису президента чиновников и политиков.Но вернемся к рейтингу Кильского института. Места, о которых сказано выше, рассчитывались по абсолютному объему выделенных средств. А ведь есть страны богатые, а есть не очень, сами живущие на дотации ЕС. Вот ученые и решили рассчитать, кто сколько выделяет – не в абсолютных цифрах, а в процентах от ВВП, то есть исходя из того, кто сколько зарабатывает. И тут цифры совершенно другие. Оказывается, если оценивать финансовую нагрузку на экономику стран-доноров, то крупнейшие государства Западной Европы (Германия, Великобритания, Франция) тратят в среднем от 1% до 1,5% своего ВВП на поддержку Украины. А лидируют Эстония, Дания, Литва и Латвия, которые тратят на те же цели от 1.6% до более чем 2% от их годового ВВП, что делает их вклад наиболее ощутимым (в плане бессмысленных потерь) для их собственных национальных бюджетов. Италия, являясь третьей экономикой Европы, в этом списке вообще теряется в где-то в самом низу. Хотя 5 миллиардов, которые они выделили Украине, конечно, лучше бы было направить своим пенсионерам и рабочим, чем коррупционерам Украины…И тут еще один факт, последний. Одним из доноров Украины, числившей себя даже ее адвокатом, как известно, является Польша. Но в нынешнем году и эта поддержка треснула. Мы раньше писали, что польские власти и в целом Польша очень обижены на Украину за прославление бандеровцев, то есть на палачей из ОУН-УПА*, которые нещадно уничтожали поляков в годы Второй мировой войны. Польша даже требовала от Зеленского отказаться от наименования одной из украинских частей от соответствующего "бандеровского" названия.Но не тут-то было. Владимир Зеленский, давно забывший, что такое финансовый и экономический суверенитет и ходящий с протянутой рукой по высоким европейским кабинетам, гордо заявил, что историческим суверенитетом не торгует.Европейские чиновники пытались его образумить, намекая на польский фактор и то, что своими действиями и заявлениями в этом плане он дает Путину аргумент называть его и его режим нацистским (который, добавим от себя, такой и есть). Но тщетно.Просто в Европе не понимают одного секрета. Уничтожив свое культурное и историческое единство с Россией, разрушая памятники героям Великой Отечественной войны, Украина, вернее ее власть, оказалась без исторических и мировоззренческих реперов. Вот и вынуждена выкапывать из могил лидеров ОУН-УПА*. К тому же отказ от их прославления грозит режиму Зеленского переворотом, поскольку единственной опорой режима в стране идеологического и культурного хаоса и единственной сплоченной идеологически силой остаются последователи этого человеконенавистнического, а, по сути, нацистского режима.В этом смысле заявление Мелони о сохранении поддержки режима Владимира Зеленского, о чем сказано в начале, очень напоминает фразу Остапа Бендера, который, представляя Кису Воробьянинова его старинным друзьям, заговорщецки подмигнул и шепнул: "Запад нам поможет". Это из книги земляков Зеленского – Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", конечно.А в жизни все оказывается значительно сложнее и трагичнее. Терпящей экономический крах Украине только и остается надеется на Запад, который помочь-то поможет, только в обмен на войну до последнего украинца. И никак иначе.Подробнее о том, какую войну ведет Запад с Россией - в статье Захара Виноградова "Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать"* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

https://ukraina.ru/20260825/italiya-otkazalas-uchastvovat-v-ucheniyakh-koalitsii-zhelayuschikh-po-ukraine-1082778513.html

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украина, италия, франция, владимир зеленский, джорджи мелони, стив уиткофф, ес, оун-упа, мнения