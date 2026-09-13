"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера - 13.09.2026 Украина.ру
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"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера
"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера - 13.09.2026 Украина.ру
"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера
В субботу, 12 сентября, премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что ради политических и избирательных расчетов ("электоральной выгоды") не пойдет на уступки, не откажется от поддержки Украины и не станет заключать союзы с силами, выступающими против Киева. Даже если это вредит её текущим рейтингам среди итальянских избирателей.
2026-09-13T21:40
2026-09-13T22:32
украина
италия
франция
владимир зеленский
джорджи мелони
стив уиткофф
ес
оун-упа
мнения
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Казалось бы, очередное заявление западного политика, обозначающего свои политические пристрастия. Но не все так просто. На самом деле это заявление – с двойным, если не сказать с тройным дном.Очередные парламентские выборы в Италии должны состоятся в декабре следующего, 2027 года. И столь ранее заявление о них – не просто заявление о своей политической позиции, а подготовка к очередному политическому кульбиту.Дело в том, что в итальянском правительстве на самом деле нет единого мнения о поддержке Украины в ее российско-украинском конфликте, о чем раньше и говорила премьер, объясняя сложности с финансовой и военной поддержкой украинского режима.Кроме того, именно из-за проукраинских взглядов Мелони партия "Братья Италии", к которой она принадлежит, медленно, но верно теряет рейтинги. Кстати, это происходит не только в Италии, но и во Франции, где растут рейтинги Марин Ле Пен, которая готовится к будущим весенним президентским выборам, и в Германии, где политические противники премьера Мерца Альтернатива для Германии (АдГ) одержали ошеломительную победу в ряде региональных выборов. И в обеих ситуациях, что во Франции, что в Германии электоральную силу набирают те, кто считает дальнейшую поддержку Украины (а это один из главных вопросов политической повестки в Западной Европе) губительной для экономической и социальной политики обоих государств.Поэтому заявление Мелони – это реакция ныне правящей на Западе элиты, которая считает, что Украину надо поддерживать "столько, сколько нужно", на скользящие вниз рейтинги, а Мелони, наблюдая потерю поддержки избирателей, решила произвести политический кульбит – перенести парламентские выборы (путем инициации роспуска парламента) с декабря на апрель 2027 года. Фактически ее заявление – и есть начало избирательной кампании в Италии.А что прикажете делать? Заявить об отказе поддержки Украины "из электоральных выгод"? Так это окончательно похоронит в политическом смысле и "Братьев Италии", и саму Мелони. "А чего тогда мы столько лет поддерживали Украину?" – может спросить ее избиратель. И будет прав. Поддержка украинского режима и русофобская позиция западной элиты – не на бумаге, а в реальности, терпят крах. А поскольку Западная Европа является единым политическим организмом, успехи Ле Пен во Франции и АдГ в Германии преподносят нынешним правителям Европы очень неприятные сюрпризы. Вот и приходится Мелони мечтать о досрочных парламентских выборах, пока, как говорится, "не началось".Но есть в этой истории и еще один, пожалуй, более важный подтекст. Кто, как и какую помощь оказывает Украине в Западной Европе. И тут мы сталкиваемся с интересными фактами.Но начать стоит с 5-6 сентября, когда спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли из Москвы в Киев для встречи с Владимиром Зеленским – как посредники в возобновлении мирных переговоров. Хотя подробности переговоров не опубликованы, по утечкам становится понятно, что предложения США на этот раз представляют собой обновленную и более жесткую версию планов администрации Дональда Трампа, адаптированную под текущую ситуацию на фронте. А она на украинском фронте весьма плачевна для режима Зеленского. Тут и заморозка военных действий по линии фронта и фактический отказ Украины от Донбасса и, более того, закрепление в Конституции Украины изменений самого статуса потерянных территорий. И многое другое.Но в этой ситуации нам важно обратить внимание на следующий факт. Во время визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября 2026 года к дипломатическим дискуссиям подключились представители "европейской тройки": Великобритании, Германии и Франции. Имена их неизвестны, поскольку это чиновники так называемого "третьего ранга" – имена их никому ни о чем не говорят. Тут важно, как говорится, не имя, а присутствие.Тут первый интересный факт. Что касается Германии и Великобритании, то, согласно, исследованиям Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), отслеживающем помощь Украине с 2022 по 2026 год, в общемировом рейтинге стран-доноров они, действительно занимают две первые строчки. А вот Франция находится на непочетном 10 месте, Италия – аж на 14-м.И, кстати, в основном итальянская поддержка носит гуманитарный характер, а еще страна выделяет гранты "на восстановление". Это то самое, что легко разворовывается на Украине. Вчера разбомбили, сегодня отремонтировали, а завтра опять разбомбили. Так чего стесняться-то, можно не ремонтировать, а сразу распределить между своими. Коррупция на нынешней Украине, как известно, – давно уже не порок, а система финансирования близких к Офису президента чиновников и политиков.Но вернемся к рейтингу Кильского института. Места, о которых сказано выше, рассчитывались по абсолютному объему выделенных средств. А ведь есть страны богатые, а есть не очень, сами живущие на дотации ЕС. Вот ученые и решили рассчитать, кто сколько выделяет – не в абсолютных цифрах, а в процентах от ВВП, то есть исходя из того, кто сколько зарабатывает. И тут цифры совершенно другие. Оказывается, если оценивать финансовую нагрузку на экономику стран-доноров, то крупнейшие государства Западной Европы (Германия, Великобритания, Франция) тратят в среднем от 1% до 1,5% своего ВВП на поддержку Украины. А лидируют Эстония, Дания, Литва и Латвия, которые тратят на те же цели от 1.6% до более чем 2% от их годового ВВП, что делает их вклад наиболее ощутимым (в плане бессмысленных потерь) для их собственных национальных бюджетов. Италия, являясь третьей экономикой Европы, в этом списке вообще теряется в где-то в самом низу. Хотя 5 миллиардов, которые они выделили Украине, конечно, лучше бы было направить своим пенсионерам и рабочим, чем коррупционерам Украины…И тут еще один факт, последний. Одним из доноров Украины, числившей себя даже ее адвокатом, как известно, является Польша. Но в нынешнем году и эта поддержка треснула. Мы раньше писали, что польские власти и в целом Польша очень обижены на Украину за прославление бандеровцев, то есть на палачей из ОУН-УПА*, которые нещадно уничтожали поляков в годы Второй мировой войны. Польша даже требовала от Зеленского отказаться от наименования одной из украинских частей от соответствующего "бандеровского" названия.Но не тут-то было. Владимир Зеленский, давно забывший, что такое финансовый и экономический суверенитет и ходящий с протянутой рукой по высоким европейским кабинетам, гордо заявил, что историческим суверенитетом не торгует.Европейские чиновники пытались его образумить, намекая на польский фактор и то, что своими действиями и заявлениями в этом плане он дает Путину аргумент называть его и его режим нацистским (который, добавим от себя, такой и есть). Но тщетно.Просто в Европе не понимают одного секрета. Уничтожив свое культурное и историческое единство с Россией, разрушая памятники героям Великой Отечественной войны, Украина, вернее ее власть, оказалась без исторических и мировоззренческих реперов. Вот и вынуждена выкапывать из могил лидеров ОУН-УПА*. К тому же отказ от их прославления грозит режиму Зеленского переворотом, поскольку единственной опорой режима в стране идеологического и культурного хаоса и единственной сплоченной идеологически силой остаются последователи этого человеконенавистнического, а, по сути, нацистского режима.В этом смысле заявление Мелони о сохранении поддержки режима Владимира Зеленского, о чем сказано в начале, очень напоминает фразу Остапа Бендера, который, представляя Кису Воробьянинова его старинным друзьям, заговорщецки подмигнул и шепнул: "Запад нам поможет". Это из книги земляков Зеленского – Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", конечно.А в жизни все оказывается значительно сложнее и трагичнее. Терпящей экономический крах Украине только и остается надеется на Запад, который помочь-то поможет, только в обмен на войну до последнего украинца. И никак иначе.Подробнее о том, какую войну ведет Запад с Россией - в статье Захара Виноградова "Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать"* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
https://ukraina.ru/20260825/italiya-otkazalas-uchastvovat-v-ucheniyakh-koalitsii-zhelayuschikh-po-ukraine-1082778513.html
https://ukraina.ru/20260831/urvet-milliardy-italyanskiy-politik-nashel-primenenie-zelenskomu-v-rime-1082912516.html
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украина, италия, франция, владимир зеленский, джорджи мелони, стив уиткофф, ес, оун-упа, мнения
Украина, Италия, Франция, Владимир Зеленский, Джорджи Мелони, Стив Уиткофф, ЕС, ОУН-УПА, Мнения

"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера

21:40 13.09.2026 (обновлено: 22:32 13.09.2026)
 
© фильм "12 Стульев" / Перейти в фотобанкОстап Бендер 12 Стульев
Остап Бендер 12 Стульев
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Захар Виноградов авторы
Захар Виноградов
обозреватель издания "Украина.ру"
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В субботу, 12 сентября, премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что ради политических и избирательных расчетов ("электоральной выгоды") не пойдет на уступки, не откажется от поддержки Украины и не станет заключать союзы с силами, выступающими против Киева. Даже если это вредит её текущим рейтингам среди итальянских избирателей.
Казалось бы, очередное заявление западного политика, обозначающего свои политические пристрастия. Но не все так просто. На самом деле это заявление – с двойным, если не сказать с тройным дном.
Очередные парламентские выборы в Италии должны состоятся в декабре следующего, 2027 года. И столь ранее заявление о них – не просто заявление о своей политической позиции, а подготовка к очередному политическому кульбиту.
Дело в том, что в итальянском правительстве на самом деле нет единого мнения о поддержке Украины в ее российско-украинском конфликте, о чем раньше и говорила премьер, объясняя сложности с финансовой и военной поддержкой украинского режима.
Кроме того, именно из-за проукраинских взглядов Мелони партия "Братья Италии", к которой она принадлежит, медленно, но верно теряет рейтинги. Кстати, это происходит не только в Италии, но и во Франции, где растут рейтинги Марин Ле Пен, которая готовится к будущим весенним президентским выборам, и в Германии, где политические противники премьера Мерца Альтернатива для Германии (АдГ) одержали ошеломительную победу в ряде региональных выборов.
И в обеих ситуациях, что во Франции, что в Германии электоральную силу набирают те, кто считает дальнейшую поддержку Украины (а это один из главных вопросов политической повестки в Западной Европе) губительной для экономической и социальной политики обоих государств.
Поэтому заявление Мелони – это реакция ныне правящей на Западе элиты, которая считает, что Украину надо поддерживать "столько, сколько нужно", на скользящие вниз рейтинги, а Мелони, наблюдая потерю поддержки избирателей, решила произвести политический кульбит – перенести парламентские выборы (путем инициации роспуска парламента) с декабря на апрель 2027 года.
Фактически ее заявление – и есть начало избирательной кампании в Италии.
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
25 августа, 13:37
Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по УкраинеИталия не планирует принимать участие в военных маневрах "коалиции желающих", о проведении которых объявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает газета Fatto Quotidiano
А что прикажете делать? Заявить об отказе поддержки Украины "из электоральных выгод"? Так это окончательно похоронит в политическом смысле и "Братьев Италии", и саму Мелони.
"А чего тогда мы столько лет поддерживали Украину?" – может спросить ее избиратель.
И будет прав. Поддержка украинского режима и русофобская позиция западной элиты – не на бумаге, а в реальности, терпят крах. А поскольку Западная Европа является единым политическим организмом, успехи Ле Пен во Франции и АдГ в Германии преподносят нынешним правителям Европы очень неприятные сюрпризы.
Вот и приходится Мелони мечтать о досрочных парламентских выборах, пока, как говорится, "не началось".
Но есть в этой истории и еще один, пожалуй, более важный подтекст. Кто, как и какую помощь оказывает Украине в Западной Европе. И тут мы сталкиваемся с интересными фактами.
Но начать стоит с 5-6 сентября, когда спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли из Москвы в Киев для встречи с Владимиром Зеленским – как посредники в возобновлении мирных переговоров. Хотя подробности переговоров не опубликованы, по утечкам становится понятно, что предложения США на этот раз представляют собой обновленную и более жесткую версию планов администрации Дональда Трампа, адаптированную под текущую ситуацию на фронте. А она на украинском фронте весьма плачевна для режима Зеленского.
Тут и заморозка военных действий по линии фронта и фактический отказ Украины от Донбасса и, более того, закрепление в Конституции Украины изменений самого статуса потерянных территорий. И многое другое.
Но в этой ситуации нам важно обратить внимание на следующий факт. Во время визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября 2026 года к дипломатическим дискуссиям подключились представители "европейской тройки": Великобритании, Германии и Франции. Имена их неизвестны, поскольку это чиновники так называемого "третьего ранга" – имена их никому ни о чем не говорят.
Тут важно, как говорится, не имя, а присутствие.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
31 августа, 07:30
"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в РимеИтальянский евродепутат Роберто Ванначчи в соцсети X предложил пригласить Владимира Зеленского в министерство экономики и финансов Италии из-за его способности добиваться миллиардной помощи от Запада
Тут первый интересный факт. Что касается Германии и Великобритании, то, согласно, исследованиям Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), отслеживающем помощь Украине с 2022 по 2026 год, в общемировом рейтинге стран-доноров они, действительно занимают две первые строчки. А вот Франция находится на непочетном 10 месте, Италия – аж на 14-м.
И, кстати, в основном итальянская поддержка носит гуманитарный характер, а еще страна выделяет гранты "на восстановление". Это то самое, что легко разворовывается на Украине. Вчера разбомбили, сегодня отремонтировали, а завтра опять разбомбили. Так чего стесняться-то, можно не ремонтировать, а сразу распределить между своими.
Коррупция на нынешней Украине, как известно, – давно уже не порок, а система финансирования близких к Офису президента чиновников и политиков.
Но вернемся к рейтингу Кильского института. Места, о которых сказано выше, рассчитывались по абсолютному объему выделенных средств. А ведь есть страны богатые, а есть не очень, сами живущие на дотации ЕС. Вот ученые и решили рассчитать, кто сколько выделяет – не в абсолютных цифрах, а в процентах от ВВП, то есть исходя из того, кто сколько зарабатывает.
И тут цифры совершенно другие. Оказывается, если оценивать финансовую нагрузку на экономику стран-доноров, то крупнейшие государства Западной Европы (Германия, Великобритания, Франция) тратят в среднем от 1% до 1,5% своего ВВП на поддержку Украины. А лидируют Эстония, Дания, Литва и Латвия, которые тратят на те же цели от 1.6% до более чем 2% от их годового ВВП, что делает их вклад наиболее ощутимым (в плане бессмысленных потерь) для их собственных национальных бюджетов.
Италия, являясь третьей экономикой Европы, в этом списке вообще теряется в где-то в самом низу. Хотя 5 миллиардов, которые они выделили Украине, конечно, лучше бы было направить своим пенсионерам и рабочим, чем коррупционерам Украины…
И тут еще один факт, последний. Одним из доноров Украины, числившей себя даже ее адвокатом, как известно, является Польша. Но в нынешнем году и эта поддержка треснула. Мы раньше писали, что польские власти и в целом Польша очень обижены на Украину за прославление бандеровцев, то есть на палачей из ОУН-УПА*, которые нещадно уничтожали поляков в годы Второй мировой войны.
Польша даже требовала от Зеленского отказаться от наименования одной из украинских частей от соответствующего "бандеровского" названия.
Но не тут-то было. Владимир Зеленский, давно забывший, что такое финансовый и экономический суверенитет и ходящий с протянутой рукой по высоким европейским кабинетам, гордо заявил, что историческим суверенитетом не торгует.
Европейские чиновники пытались его образумить, намекая на польский фактор и то, что своими действиями и заявлениями в этом плане он дает Путину аргумент называть его и его режим нацистским (который, добавим от себя, такой и есть). Но тщетно.
Просто в Европе не понимают одного секрета. Уничтожив свое культурное и историческое единство с Россией, разрушая памятники героям Великой Отечественной войны, Украина, вернее ее власть, оказалась без исторических и мировоззренческих реперов. Вот и вынуждена выкапывать из могил лидеров ОУН-УПА*.
К тому же отказ от их прославления грозит режиму Зеленского переворотом, поскольку единственной опорой режима в стране идеологического и культурного хаоса и единственной сплоченной идеологически силой остаются последователи этого человеконенавистнического, а, по сути, нацистского режима.
Зеленский и Урсула - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
11 сентября, 06:03
Гудбай, Америка: что задумали Европа с УкраинойОчередной сговор Брюсселя, Оттавы и Киева против России, похоже, уже родился мертворождённым. Но оттого не менее смешон.
В этом смысле заявление Мелони о сохранении поддержки режима Владимира Зеленского, о чем сказано в начале, очень напоминает фразу Остапа Бендера, который, представляя Кису Воробьянинова его старинным друзьям, заговорщецки подмигнул и шепнул: "Запад нам поможет".
Это из книги земляков Зеленского – Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", конечно.
А в жизни все оказывается значительно сложнее и трагичнее. Терпящей экономический крах Украине только и остается надеется на Запад, который помочь-то поможет, только в обмен на войну до последнего украинца. И никак иначе.
Подробнее о том, какую войну ведет Запад с Россией - в статье Захара Виноградова "Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать"
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
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УкраинаИталияФранцияВладимир ЗеленскийДжорджи МелониСтив УиткоффЕСОУН-УПАМнения
 
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