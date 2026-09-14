https://ukraina.ru/20260914/v-dnr-ukrainskiy-bpla-udaril-po-avtomobilyu-s-semy-pogibli-tri-cheloveka-1083165445.html

В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека

В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека - 14.09.2026 Украина.ру

В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека

В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли три мирных жителя ещё двое пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 13 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-09-14T00:57

2026-09-14T00:57

2026-09-14T00:57

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днр

донецкая народная республика

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горловка

денис пушилин

сво

спецоперация

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Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики."Между селами Красная Поляна и Степное Великоновоселковского муниципального округа под прицельную атаку дрона ВФУ попал легковой автомобиль в котором передвигалась семья, в результате удара погибли парень 2011 года рождения, женщина 1968 года рождения и мужчина 1989 года рождения, ранения получил мужчина 1963 года рождения", — написал Пушилин.Кроме того, в селе Республика Володарского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1989 года рождения.Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены три домостроения и легковые автомобили в городских округах Донецк и Горловка, Володарском и Великоновоселковском муниципальных округах", — добавил Пушилин.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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днр

донецкая народная республика

донецк

горловка

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