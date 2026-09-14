В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека - 14.09.2026 Украина.ру
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В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека
В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека - 14.09.2026 Украина.ру
В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека
В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли три мирных жителя ещё двое пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 13 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
2026-09-14T00:57
2026-09-14T00:57
украина.ру
россия
днр
донецкая народная республика
донецк
горловка
денис пушилин
сво
спецоперация
бпла
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Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики."Между селами Красная Поляна и Степное Великоновоселковского муниципального округа под прицельную атаку дрона ВФУ попал легковой автомобиль в котором передвигалась семья, в результате удара погибли парень 2011 года рождения, женщина 1968 года рождения и мужчина 1989 года рождения, ранения получил мужчина 1963 года рождения", — написал Пушилин.Кроме того, в селе Республика Володарского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1989 года рождения.Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены три домостроения и легковые автомобили в городских округах Донецк и Горловка, Володарском и Великоновоселковском муниципальных округах", — добавил Пушилин.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, погибшие, раненые, военные преступления, терроризм, киевский режим
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В ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека

00:57 14.09.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли три мирных жителя ещё двое пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 13 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики.
"Между селами Красная Поляна и Степное Великоновоселковского муниципального округа под прицельную атаку дрона ВФУ попал легковой автомобиль в котором передвигалась семья, в результате удара погибли парень 2011 года рождения, женщина 1968 года рождения и мужчина 1989 года рождения, ранения получил мужчина 1963 года рождения", — написал Пушилин.
Кроме того, в селе Республика Володарского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1989 года рождения.
Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Повреждены три домостроения и легковые автомобили в городских округах Донецк и Горловка, Володарском и Великоновоселковском муниципальных округах", — добавил Пушилин.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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