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Шансов пережить зиму всё меньше: экс-офицер СБУ рассказал, что Зеленского начали качать свои же
Шансов пережить зиму всё меньше: экс-офицер СБУ рассказал, что Зеленского начали качать свои же - 14.09.2026 Украина.ру
Шансов пережить зиму всё меньше: экс-офицер СБУ рассказал, что Зеленского начали качать свои же
Предстоящая зима может стать последней для Владимира Зеленского на посту главы киевского режима из-за глубокого внутреннего раскола в стране, отметил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости
2026-09-14T07:55
2026-09-14T07:55
2026-09-14T08:12
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По его мнению, Зеленский стремительно теряет статус безоговорочного руководителя, который раньше полностью контролировал парламент, армию, силовиков и международные контакты. Наглядным примером потери контроля стал открытый демарш отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова, который без согласования отправился за рубеж для ведения самостоятельных переговоров.Прозоров подчеркнул, что "Зеленского начали качать свои же", а подобные поездки всегда были исключительной прерогативой первого лица государства.Помимо политического неповиновения, внутри системы управления Украиной начался полноценный разброд. Верховная Рада все чаще выступает против решений Зеленского, а подконтрольные Западу антикоррупционные органы, такие как НАБУ и САП, начали открыто атаковать его ближайшее окружение и обвинять СБУ в преступной деятельности. Все эти внутренние раздоры накладываются на тяжелейший кризис в экономике, коллапс энергетики и критический дефицит ракет для систем противовоздушной обороны, что делает положение властей в Киеве этой зимой крайне шатким.Федоров был отправлен в отставку с поста министра обороны в июле, после чего его сторонники организовали серию митингов с требованием вернуть чиновника на должность. Позже сам Федоров публично призвал провести в стране выборы.Срок президентских полномочий Зеленского истек еще весной 2024 года. Однако проведение очередных выборов на Украине отметили под предлогом действия военного положения и всеобщей мобилизации.Подробнее о бывшем министре - в материале Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Запад, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Василий Прозоров, Верховная Рада, НАБУ, САП
Шансов пережить зиму всё меньше: экс-офицер СБУ рассказал, что Зеленского начали качать свои же
07:55 14.09.2026 (обновлено: 08:12 14.09.2026)
Предстоящая зима может стать последней для Владимира Зеленского на посту главы киевского режима из-за глубокого внутреннего раскола в стране, отметил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости
По его мнению, Зеленский стремительно теряет статус безоговорочного руководителя, который раньше полностью контролировал парламент, армию, силовиков и международные контакты.
Наглядным примером потери контроля стал открытый демарш отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова, который без согласования отправился за рубеж для ведения самостоятельных переговоров.
Прозоров подчеркнул, что "Зеленского начали качать свои же", а подобные поездки всегда были исключительной прерогативой первого лица государства.
Помимо политического неповиновения, внутри системы управления Украиной начался полноценный разброд. Верховная Рада все чаще выступает против решений Зеленского, а подконтрольные Западу антикоррупционные органы, такие как НАБУ и САП, начали открыто атаковать его ближайшее окружение и обвинять СБУ в преступной деятельности.
Все эти внутренние раздоры накладываются на тяжелейший кризис в экономике, коллапс энергетики и критический дефицит ракет для систем противовоздушной обороны, что делает положение властей в Киеве этой зимой крайне шатким.
"Я очень сильно жду эту зиму и жду, чем она закончится. Я очень сильно рассчитываю, что эта зима может для Зеленского быть последней, на посту, по крайней мере", — резюмировал Прозоров.
Федоров был отправлен в отставку с поста министра обороны в июле, после чего его сторонники организовали серию митингов с требованием вернуть чиновника на должность. Позже сам Федоров публично призвал провести в стране выборы.
Срок президентских полномочий Зеленского истек еще весной 2024 года. Однако проведение очередных выборов на Украине отметили под предлогом действия военного положения и всеобщей мобилизации.