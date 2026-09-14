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Шансов пережить зиму всё меньше: экс-офицер СБУ рассказал, что Зеленского начали качать свои же

Шансов пережить зиму всё меньше: экс-офицер СБУ рассказал, что Зеленского начали качать свои же - 14.09.2026 Украина.ру

Шансов пережить зиму всё меньше: экс-офицер СБУ рассказал, что Зеленского начали качать свои же

Предстоящая зима может стать последней для Владимира Зеленского на посту главы киевского режима из-за глубокого внутреннего раскола в стране, отметил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости

2026-09-14T07:55

2026-09-14T07:55

2026-09-14T08:12

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По его мнению, Зеленский стремительно теряет статус безоговорочного руководителя, который раньше полностью контролировал парламент, армию, силовиков и международные контакты. Наглядным примером потери контроля стал открытый демарш отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова, который без согласования отправился за рубеж для ведения самостоятельных переговоров.Прозоров подчеркнул, что "Зеленского начали качать свои же", а подобные поездки всегда были исключительной прерогативой первого лица государства.Помимо политического неповиновения, внутри системы управления Украиной начался полноценный разброд. Верховная Рада все чаще выступает против решений Зеленского, а подконтрольные Западу антикоррупционные органы, такие как НАБУ и САП, начали открыто атаковать его ближайшее окружение и обвинять СБУ в преступной деятельности. Все эти внутренние раздоры накладываются на тяжелейший кризис в экономике, коллапс энергетики и критический дефицит ракет для систем противовоздушной обороны, что делает положение властей в Киеве этой зимой крайне шатким.Федоров был отправлен в отставку с поста министра обороны в июле, после чего его сторонники организовали серию митингов с требованием вернуть чиновника на должность. Позже сам Федоров публично призвал провести в стране выборы.Срок президентских полномочий Зеленского истек еще весной 2024 года. Однако проведение очередных выборов на Украине отметили под предлогом действия военного положения и всеобщей мобилизации.Подробнее о бывшем министре - в материале Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, киев, владимир зеленский, михаил федоров, василий прозоров, верховная рада, набу, сап