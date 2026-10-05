Прилеты по мостам: эксперт раскрыл, как Росссия перерезает логистику ВСУ на Левобережье - 05.10.2026 Украина.ру
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Прилеты по мостам: эксперт раскрыл, как Росссия перерезает логистику ВСУ на Левобережье
Прилеты по мостам: эксперт раскрыл, как Росссия перерезает логистику ВСУ на Левобережье - 05.10.2026 Украина.ру
Прилеты по мостам: эксперт раскрыл, как Росссия перерезает логистику ВСУ на Левобережье
Удары по мостам доказали, что Россия может выводить из строя переправы даже в сотнях километров от ближайших позиций. Воздействие на стратегическую логистику противника — ключевой принцип военной науки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-10-05T06:15
2026-10-05T06:15
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Говоря о воздействии на коммуникации противника, собеседник Украина.ру заявил, что удары по мостам уже доказали возможности России.Эксперт заявил, что надо воздействовать на стратегическую логистику противника. "Удары по мостам в Маяках и Затоке доказали, что мы можем выводить из строя мосты даже в сотнях километров от наших ближайших позиций", — пояснил он.По словам обозревателя, в случае с тремя мостами в Запорожье это сделать еще проще: до них достают системы 300-мм залпового огня "Торнадо-С", не говоря уже про управляемые авиабомбы и фронтовые дроны-камикадзе.Онуфриенко заявил, что МОГи нельзя поставить возле такого моста, как украинцы это делают в Маяках. "Длина моста составляет два километра, а эффективность их стрельбы не превышает 600 метров. Удары посередине моста, кроме как дорогущими зенитными ракетами, купировать нечем", — резюмировал эксперт.Он подчеркнул, что у России есть колоссальное окно возможностей для фатального поражения врага. "Два десятка мостов через Днепр – это единственный способ снабжать 500-тысячную группировку ВСУ на Левобережье", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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Прилеты по мостам: эксперт раскрыл, как Росссия перерезает логистику ВСУ на Левобережье

06:15 05.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Удары по мостам доказали, что Россия может выводить из строя переправы даже в сотнях километров от ближайших позиций. Воздействие на стратегическую логистику противника — ключевой принцип военной науки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Говоря о воздействии на коммуникации противника, собеседник Украина.ру заявил, что удары по мостам уже доказали возможности России.
Эксперт заявил, что надо воздействовать на стратегическую логистику противника. "Удары по мостам в Маяках и Затоке доказали, что мы можем выводить из строя мосты даже в сотнях километров от наших ближайших позиций", — пояснил он.
По словам обозревателя, в случае с тремя мостами в Запорожье это сделать еще проще: до них достают системы 300-мм залпового огня "Торнадо-С", не говоря уже про управляемые авиабомбы и фронтовые дроны-камикадзе.
Онуфриенко заявил, что МОГи нельзя поставить возле такого моста, как украинцы это делают в Маяках. "Длина моста составляет два километра, а эффективность их стрельбы не превышает 600 метров. Удары посередине моста, кроме как дорогущими зенитными ракетами, купировать нечем", — резюмировал эксперт.
Он подчеркнул, что у России есть колоссальное окно возможностей для фатального поражения врага. "Два десятка мостов через Днепр – это единственный способ снабжать 500-тысячную группировку ВСУ на Левобережье", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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