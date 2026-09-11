Начался визит Путина на саммит БРИКС в Индии - 11.09.2026 Украина.ру
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Начался визит Путина на саммит БРИКС в Индии
Начался визит Путина на саммит БРИКС в Индии - 11.09.2026 Украина.ру
Начался визит Путина на саммит БРИКС в Индии
Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в трёхдневном саммите БРИКС. Об этом в ночь на 11 сентября сообщают российские СМИ
2026-09-11T01:53
2026-09-11T01:53
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Президентский Ил-96 приземлился на авиабазе Палам, расположенной неподалёку от столицы. Лидера России у трапа встречал министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх в сопровождении роты почётного караула.Основная программа восемнадцатого саммита начнётся 12 сентября, когда состоится центральное мероприятие — встреча глав государств объединения.Сегодня же запланирована встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и совместное с ним посещение международной промышленной выставки "Иннопром. Индия". Кроме того, президент России наряду с другими лидерами выступит на Деловом форуме БРИКС.В графике Путина также переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абий Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.На финальный день саммита, воскресенье, 13 сентября, запланирована расширенная встреча в формате БРИКС+ по теме "Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, индия, брикс, юар, малайзия, эфиопия, египет, международные отношения, международная политика, мир без границ, моди нарендра, переговоры, визит
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Индия, БРИКС, ЮАР, Малайзия, Эфиопия, Египет, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, Моди Нарендра, переговоры, визит

Начался визит Путина на саммит БРИКС в Индии

01:53 11.09.2026
 
© РИА Новости . POOLРабочий визит президента России Владимира Путина в Индию
Рабочий визит президента России Владимира Путина в Индию - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в трёхдневном саммите БРИКС. Об этом в ночь на 11 сентября сообщают российские СМИ
Президентский Ил-96 приземлился на авиабазе Палам, расположенной неподалёку от столицы. Лидера России у трапа встречал министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх в сопровождении роты почётного караула.
Основная программа восемнадцатого саммита начнётся 12 сентября, когда состоится центральное мероприятие — встреча глав государств объединения.
Сегодня же запланирована встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и совместное с ним посещение международной промышленной выставки "Иннопром. Индия". Кроме того, президент России наряду с другими лидерами выступит на Деловом форуме БРИКС.
В графике Путина также переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абий Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
На финальный день саммита, воскресенье, 13 сентября, запланирована расширенная встреча в формате БРИКС+ по теме "Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста".
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