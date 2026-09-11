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Начался визит Путина на саммит БРИКС в Индии

Начался визит Путина на саммит БРИКС в Индии - 11.09.2026 Украина.ру

Начался визит Путина на саммит БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели для участия в трёхдневном саммите БРИКС. Об этом в ночь на 11 сентября сообщают российские СМИ

2026-09-11T01:53

2026-09-11T01:53

2026-09-11T01:53

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Президентский Ил-96 приземлился на авиабазе Палам, расположенной неподалёку от столицы. Лидера России у трапа встречал министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх в сопровождении роты почётного караула.Основная программа восемнадцатого саммита начнётся 12 сентября, когда состоится центральное мероприятие — встреча глав государств объединения.Сегодня же запланирована встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и совместное с ним посещение международной промышленной выставки "Иннопром. Индия". Кроме того, президент России наряду с другими лидерами выступит на Деловом форуме БРИКС.В графике Путина также переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абий Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.На финальный день саммита, воскресенье, 13 сентября, запланирована расширенная встреча в формате БРИКС+ по теме "Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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