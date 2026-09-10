Кавказ, смерть Евросоюза и наше предощущение общей Победы - 10.09.2026 Украина.ру
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Кавказ, смерть Евросоюза и наше предощущение общей Победы
Кавказ, смерть Евросоюза и наше предощущение общей Победы - 10.09.2026 Украина.ру
Кавказ, смерть Евросоюза и наше предощущение общей Победы
Кавказ подо мною, один… Впрочем, обойдемся без лирики. Сам того не предполагая, вписался в трек своего юношеского кумира Остапа Бендера.
2026-09-10T06:46
2026-09-10T06:46
мнения
кавказ
россия
старобельск
гутман наталья
впк
нато
ес
ленин
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Начал путешествие из его родного городка Старобельска. Там даже сохранилась квартирка с балкончиком, на котором Великий Комбинатор вынашивал свои грандиозные планы. Сейчас это город-трагедия. Даже на обличии памятника Остапу Ибрагимовичу – прямо напротив общежития педагогического колледжа, где нацистскими ракетами были убиты невинные девчушки, – явственно проступает скорбь.Потом была земля миражей – Калмыкия. Несколько раз видел на горизонте ее бесконечных дорог дивные фантомы еще не построенных "зурбаганов" и еще не посаженных пальмовых рощ. Думаю, именно здесь в голове Комбинатора и родился захватывающий прожект Нью-Васюков.Предыдущий глава республики даже пытался его воплотить. Но построить город на шахматных досках – хлипковато будет. Нынешний глава мечтает о транспортном, энергетическом и продовольственном прикаспийском хабе. Выглядит как-то понадежнее.А потом, по заветам неподражаемого авантюриста, Кавказ…Вообще, считаю, что книга "Двенадцать стульев" – это не скрытая сатира, а хитроумная реклама советского строя. Предтеча киноверсии "Греческой смоковницы", после которой возник бум интереса к Элладе 2.0…Так вот… Кавказские дороги. Нарзан, способный победить самое жуткое похмелье. Осетинские пироги, способные заглушить звериный голод. Дагестанские кованые ножи и украшения…Но сейчас не об экзотике. Сейчас о главном. Кавказ – земля творчества. Социального творчества. Которое сегодня модно называть "социальной архитектурой".Именно здесь вспомнилась то ли реальная, то ли мифическая история. Владимир Ильич, даже будучи тяжело больным, понимал, что шансов выстоять против объединенного тогда Запада у молодой державы не много. Тотальные санкции, военный террор, полная блокада, несопоставимый финансовый и технологический ресурс…На что можно было опереться социальному новоделу при таких раскладах? Хитроумный "дедушка Ленин" решил – только на подавляющую мощь и опережающую силу мысли.Был создан целый институт, который занимался одной темой: как радикально повысить продуктивность, инновационность, дальнобойность и прочая-прочая человеческого творчества.Коллектив института, кстати, персонализированный позже в "Собачьем сердце" в образе профессора Преображенского, создал концепцию радикального стимулирования процесса мышления. Причем в двух вариантах.Первый обозначили как "стимулы разрушения". То есть подстегивают мышление, но при этом истощают и разрушают мозг. Наркотики, алкоголь, даже банальная уличная драка активизируют мысль экстремальным, лихорадочным поиском кайфа, лайва, а то и спасения. Но исход всегда трагичен.Второй – "стимулы созидания". Это горы. Только в горах игра и смена природных красок, растительных запахов, капризной погоды настолько стремительны, что побуждают сцепляться ранее отдаленные друг от друга нейроны головной коры. Что и выливается в творческие озарения.Ильичу стало ясно, зачем цари строили замки в горах Кавказа. Почему горские народы всегда являлись тяжелым противником даже для превосходящих регулярных войск. И для чего всесильные владыки окружали себя телохранителями исключительно из горцев.Тогда было принято решение сохранить для народа горные курорты Кавказа. Ведь это наши горы! Они помогут нам…Проезжая по кавказским республикам, общаясь с представителями их многочисленных народностей, осознаешь, каким бесценным даром оптимизации и гармонизации социальной среды обладает Россия…Анализируя социальные процессы нашей державы, я обычно обобщаю и упрощаю ее структуру до четырех базовых составляющих: элиты корпоративной, административной, национальной и творческой (интеллектуальной).Каждый кластер, естественно, тяготеет к абсолютизации своего значения. Пригожинский несостоявшийся мятеж, в частности, и был вызван завышенными представлениями об истинной значимости и реальных возможностях корпоративного слоя с его силовой составляющей.Сама жизнь подсказала, что "в действительности все не так, как на самом деле". Проехали…Вот только наши недруги и за "каналом", и за "лужей" перенесли акцент на разрушение России – уже через накачку чрезмерным самомнением элит национальных. Причем базовой локацией был выбран именно Кавказ. И процесс едва не пошел. Помешали ему две непостижимые для западных аналитиков вещи: упомянутая адаптивная креативность горских народов и объединительная энергетика СВО.О первой уже упомянул. Несколько слов о второй.Когда причины западной, а сейчас всё более западноевропейской экспансии в виде неуёмного расширения НАТО в нашу сторону сводят к экономическим интересам их ВПК, это правильно, но недостаточно.Искренняя русофобия не может базироваться только на вульгарном и прагматичном меркантилизме. Нужны мотивы и более "высокого" – идеологического порядка. И такой мотив есть: европейское единство!Евросоюз, исчерпав весь свой исторически ограниченный запас пассионарности, близок к распаду. А это не только проблемы для его народов, но и гибель еэсовской бюрократии. И в политическом, и в финансовом, и в физическом смысле.Отсрочить этот процесс может только сильное, общее и объединяющее чувство. Решили, что ненависть. Слепая, не рефлектирующая, тотальная ненависть к России. Внушили это украинской компрадорской "элите". Мечтали масштабировать ее и на национальные анклавы России.Но на пути этой стратигемы возникли Горы и Победа.Путешествуя по Кавказской глубинке, я не раз вспоминал мудреца… Бывая гостем моего отца, он не раз говорил, что у кавказских народов – много исторических обид и претензий друг к другу. Но при этом всегда присутствует абсолютное понимание своей общей силы и причастности к единой русской культуре…А СВО, при всем ее драматизме, опять вернула им великое объединяющее предощущение общей победы. Такой вот парадокс: чем ближе СВО к очевидному победному завершению, тем сильнее трещины в ЕС – и тем монолитнее наше национальное многоцветие. Горцы канонизируют мудрость и боготворят победу…В живописном карачаевском ущелье увидел толпы гостей из самых дальних уголков державы. Своего рода туристическое импортозамещение.Умопомрачительно пахло шашлыками. И надпись на шашлычной: если, мол, дорогие наши, у вас возникли проблемы с деньгами, не стесняйтесь, угостим бесплатно.Позвонил и рассказал об этом своей коллеге Наталье, которая перебралась из стремительно деградирующей Украины в волшебные Альпы. Она задумчиво ответила: "И это мы променяли на альпийское нищенство…"
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20250812/sergey-mironov-poka-ukraina-pytaetsya-sorvat-vstrechu-na-alyaske-rf-i-ssha-tvoryat-mir-na-kavkaze-1066879232.html
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Дмитрий Выдрин
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Дмитрий Выдрин
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мнения, кавказ, россия, старобельск, гутман наталья, впк, нато, ес, ленин
Мнения, Кавказ, Россия, Старобельск, Гутман Наталья, ВПК, НАТО, ЕС, Ленин

Кавказ, смерть Евросоюза и наше предощущение общей Победы

06:46 10.09.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Дагестана
Виды Дагестана - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Дмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
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Кавказ подо мною, один… Впрочем, обойдемся без лирики. Сам того не предполагая, вписался в трек своего юношеского кумира Остапа Бендера.
Начал путешествие из его родного городка Старобельска. Там даже сохранилась квартирка с балкончиком, на котором Великий Комбинатор вынашивал свои грандиозные планы. Сейчас это город-трагедия. Даже на обличии памятника Остапу Ибрагимовичу – прямо напротив общежития педагогического колледжа, где нацистскими ракетами были убиты невинные девчушки, – явственно проступает скорбь.
Потом была земля миражей – Калмыкия. Несколько раз видел на горизонте ее бесконечных дорог дивные фантомы еще не построенных "зурбаганов" и еще не посаженных пальмовых рощ. Думаю, именно здесь в голове Комбинатора и родился захватывающий прожект Нью-Васюков.
Предыдущий глава республики даже пытался его воплотить. Но построить город на шахматных досках – хлипковато будет. Нынешний глава мечтает о транспортном, энергетическом и продовольственном прикаспийском хабе. Выглядит как-то понадежнее.
А потом, по заветам неподражаемого авантюриста, Кавказ…
Вообще, считаю, что книга "Двенадцать стульев" – это не скрытая сатира, а хитроумная реклама советского строя. Предтеча киноверсии "Греческой смоковницы", после которой возник бум интереса к Элладе 2.0…
Так вот… Кавказские дороги. Нарзан, способный победить самое жуткое похмелье. Осетинские пироги, способные заглушить звериный голод. Дагестанские кованые ножи и украшения…
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Но сейчас не об экзотике. Сейчас о главном. Кавказ – земля творчества. Социального творчества. Которое сегодня модно называть "социальной архитектурой".
Именно здесь вспомнилась то ли реальная, то ли мифическая история. Владимир Ильич, даже будучи тяжело больным, понимал, что шансов выстоять против объединенного тогда Запада у молодой державы не много. Тотальные санкции, военный террор, полная блокада, несопоставимый финансовый и технологический ресурс…
На что можно было опереться социальному новоделу при таких раскладах? Хитроумный "дедушка Ленин" решил – только на подавляющую мощь и опережающую силу мысли.
Был создан целый институт, который занимался одной темой: как радикально повысить продуктивность, инновационность, дальнобойность и прочая-прочая человеческого творчества.
Коллектив института, кстати, персонализированный позже в "Собачьем сердце" в образе профессора Преображенского, создал концепцию радикального стимулирования процесса мышления. Причем в двух вариантах.
Первый обозначили как "стимулы разрушения". То есть подстегивают мышление, но при этом истощают и разрушают мозг. Наркотики, алкоголь, даже банальная уличная драка активизируют мысль экстремальным, лихорадочным поиском кайфа, лайва, а то и спасения. Но исход всегда трагичен.
Второй – "стимулы созидания". Это горы. Только в горах игра и смена природных красок, растительных запахов, капризной погоды настолько стремительны, что побуждают сцепляться ранее отдаленные друг от друга нейроны головной коры. Что и выливается в творческие озарения.
Ильичу стало ясно, зачем цари строили замки в горах Кавказа. Почему горские народы всегда являлись тяжелым противником даже для превосходящих регулярных войск. И для чего всесильные владыки окружали себя телохранителями исключительно из горцев.
Тогда было принято решение сохранить для народа горные курорты Кавказа. Ведь это наши горы! Они помогут нам…
Сергей Миронов интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа 2025, 17:13
Сергей Миронов: Пока Украина пытается сорвать встречу на Аляске, РФ и США творят мир на КавказеДействия США по Азербайджану и Армении были в той или иной степени согласованы с Россией. Теперь российский и американский президенты настроены на долгожданную встречу на Аляске и продуктивные переговоры по Украине. Но нельзя исключать гнусных и кровавых провокаций, на которые способен Киев при поддержке Британии.
Проезжая по кавказским республикам, общаясь с представителями их многочисленных народностей, осознаешь, каким бесценным даром оптимизации и гармонизации социальной среды обладает Россия…
Анализируя социальные процессы нашей державы, я обычно обобщаю и упрощаю ее структуру до четырех базовых составляющих: элиты корпоративной, административной, национальной и творческой (интеллектуальной).
Каждый кластер, естественно, тяготеет к абсолютизации своего значения. Пригожинский несостоявшийся мятеж, в частности, и был вызван завышенными представлениями об истинной значимости и реальных возможностях корпоративного слоя с его силовой составляющей.
Сама жизнь подсказала, что "в действительности все не так, как на самом деле". Проехали…
Вот только наши недруги и за "каналом", и за "лужей" перенесли акцент на разрушение России – уже через накачку чрезмерным самомнением элит национальных. Причем базовой локацией был выбран именно Кавказ. И процесс едва не пошел. Помешали ему две непостижимые для западных аналитиков вещи: упомянутая адаптивная креативность горских народов и объединительная энергетика СВО.
О первой уже упомянул. Несколько слов о второй.
Когда причины западной, а сейчас всё более западноевропейской экспансии в виде неуёмного расширения НАТО в нашу сторону сводят к экономическим интересам их ВПК, это правильно, но недостаточно.
Искренняя русофобия не может базироваться только на вульгарном и прагматичном меркантилизме. Нужны мотивы и более "высокого" – идеологического порядка. И такой мотив есть: европейское единство!
Евросоюз, исчерпав весь свой исторически ограниченный запас пассионарности, близок к распаду. А это не только проблемы для его народов, но и гибель еэсовской бюрократии. И в политическом, и в финансовом, и в физическом смысле.
Отсрочить этот процесс может только сильное, общее и объединяющее чувство. Решили, что ненависть. Слепая, не рефлектирующая, тотальная ненависть к России. Внушили это украинской компрадорской "элите". Мечтали масштабировать ее и на национальные анклавы России.
Но на пути этой стратигемы возникли Горы и Победа.
Путешествуя по Кавказской глубинке, я не раз вспоминал мудреца… Бывая гостем моего отца, он не раз говорил, что у кавказских народов – много исторических обид и претензий друг к другу. Но при этом всегда присутствует абсолютное понимание своей общей силы и причастности к единой русской культуре…
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
17 августа, 05:04
Кочевники в будущее. Путешествие в Калмыкию и воины Победы
А СВО, при всем ее драматизме, опять вернула им великое объединяющее предощущение общей победы. Такой вот парадокс: чем ближе СВО к очевидному победному завершению, тем сильнее трещины в ЕС – и тем монолитнее наше национальное многоцветие. Горцы канонизируют мудрость и боготворят победу…
В живописном карачаевском ущелье увидел толпы гостей из самых дальних уголков державы. Своего рода туристическое импортозамещение.
Умопомрачительно пахло шашлыками. И надпись на шашлычной: если, мол, дорогие наши, у вас возникли проблемы с деньгами, не стесняйтесь, угостим бесплатно.
Позвонил и рассказал об этом своей коллеге Наталье, которая перебралась из стремительно деградирующей Украины в волшебные Альпы. Она задумчиво ответила: "И это мы променяли на альпийское нищенство…"
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