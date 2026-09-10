https://ukraina.ru/20260910/yakov-i-ir-sen--bratya-navek-kak-ukrainets-spas-koreyskoe-solntse-natsii-1083123066.html

Яков и Ир Сен – братья навек. Как украинец спас корейское Солнце нации

Яков и Ир Сен – братья навек. Как украинец спас корейское Солнце нации - 10.09.2026 Украина.ру

Яков и Ир Сен – братья навек. Как украинец спас корейское Солнце нации

В СССР, а потом и в России, его звали Яков Тихонович Новиченко. Скромный пенсионер и бывший агроном. А в Северной Корее (КНДР) учебники истории и сейчас утверждают, что он – "Спаситель Солнца нации, смелый воин, названный брат Ким Ир Сена". Его именем назван первый мост между Россией и Кореей, открытый 7 сентября этого года

2026-09-10T16:03

2026-09-10T16:03

2026-09-10T16:16

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В КНДР Новиченко установлен памятник, на котором младший лейтенант Красной армии изображен в прыжке за ручной гранатой, а его тело в полёте поддерживают листы огромной книги: 600-страничный фолиант "Брусиловский прорыв" и спас герою жизнь.Случилось это более 80 лет назад, 1 марта 1946 года. В Пхеньяне во время одного из первых публичных митингов, на котором выступал тогда ещё только восходящий к вершинам власти, славы и прижизненного обожания партизанский коммунистический вождь и капитан Красной армии Ким Ир Сен, назначенный помощником пхеньянского коменданта.Из толпы в него бросили гранату. Лейтенант Новиченко поймал её на лету, но не отбросил в сторону, потому что вокруг было много людей, которые могли пострадать, а накрыл собой. Так судьба и связала навеки двух этих таких разных людей.Капитан Ким вернулся в Корею награждённым орденом Красного знамени как "активный участник партизанского движения в Маньчжурии по борьбе с японскими оккупантами с 1931 по 1940 годы". И только в октябре 1945 года на пхеньянском стадионе на митинг в честь Красной армии-освободительницы командующий 25-й армией генерал-полковник Иван Чистяков представил Ким Ир Сена как "национального героя" и "знаменитого партизанского вождя".В следующем году в марте случился инцидент с гранатой, а уже в декабре 1946 года Ким Ир Сен был назначен председателем Северокорейского оргбюро Компартии Кореи, а до этого возглавил Временный народный комитет Северной Кореи. То есть временное правительство в северной части Корейского полуострова, действовавшее после окончания Второй мировой войны и до провозглашения 9 сентября 1948 года КНДР. В том же году Ким Ир Сен стал премьер-министром новой страны.В 50-60-х годах прошлого века товарищ Ким разметал всех противостоящих ему внутренних оппозиционеров и внешних недоброжелателей и врагов, в 1972 году став президентом КНДР и единоличным правителем страны, передающим власть по наследству.За время правления Ким Ир Сен был официально провозглашен и увенчан титулами "Великий вождь революции", "Уважаемый и любимый вождь", "Великий маршал", "Солнце нации", "Железный всепобеждающий полководец", "Маршал могучей республики", "Залог освобождения человечества", "Вождь-отец" (по-корейски — "обои сурен"), "Главный вождь нации", "Вождь партии и народа".А потом, под конец жизни, специалисты нашли, что самый длинный и пафосный титул, употребленный в северокорейских СМИ, звучит так: "великий мыслитель, теоретик и философ, которого нация обрела и высоко чтит впервые в своей полудесятитысячелетней истории, несравненный патриот, легендарный герой, блестящий военный стратег, всепобеждающий стальной полководец, тот, кого, как один человек, глубоко любят и чтят все люди мира, великий среди великих, уважаемый и любимый вождь товарищ Ким Ир Сен".Умер Ким Ир Сен в 1994 году и через четыре года получил последний титул – Вечный президент КНДР, а сам пост президента был упразднён.Лейтенант Новиченко, спасший жизнь будущего Солнца нации, 1 марта 1946 года, как ни странно, тоже остался жив. Дежурившая в пхеньянском госпитале майор медслужбы Елизавета Богданова записала:"Перед нами был совершенно изуродованный человек, у которого ничего живого не осталось. Оторвана правая рука, многочисленные повреждения грудной клетки, выбит левый глаз, ранения на других участках тела".Но медики спасли героя. А хирург только и сказал Якову:"Скажи спасибо книге – это она тебя спасла. Если бы не она, не потребовалось бы никакого хирургического вмешательства. Был бы ты, служивый, на том свете".В госпитале раненый пролежал более двух месяцев. Но ежедневно ему присылали цветы и фрукты от Ким Ир Сена, а его адъютант передал серебряный портсигар с надписью: "Герою Новиченко от Председателя Ким Ир Сена". Тогда же командир дивизии сообщил и новость: "Ты представлен к званию Героя Советского Союза!"С этой новостью 32-летний лейтенант-инвалид демобилизовался и вернулся в родное село Травное Новосибирской области.Там он родился в 1914 году в семье украинских переселенцев. После гибели отца в гражданскую и ранней смерти матери жил у дяди, сиротствовал, пастушил и батрачил, работал на железной дороге, стал колхозником, в 18 лет женился.Из Травного в 1938 году Яков был мобилизован в Красную армию и 8 лет служил и воевал. В том числе, участвовал в советско-японской войне и освобождении Кореи, стал офицером, а затем с группой советских войск прибыл в Пхень­ян, где и спас Ким Ир Сена.Дома Яков сначала тоже похвастался, что станет Героем Советского Союза. После ехидных шуток-подковырок "чё не надел Звезду?" дошло даже до обычного сельско-колхозного маразма: Якова многие перестали звать в гости, мол, не нужно приглашать этого трепача.А когда обсуждали возможную кандидатуру Якова на пост нового председателя колхоза (мужиков после войны осталось мало), секретарь райкома сказал: "человеку, который раз обманул, доверять нельзя". Это стало последней каплей, и Яков написал письмо в Министерство обороны. Ответа не пришло... И Якову не поверили даже когда в 1951 году за подвиг в Пхеньяне его наградили орденом Красного знамени.Историки предполагают, что на награждение повлиял визит Ким Ир Сена в СССР и его встреча с Иосифом Сталиным, которому кореец и рассказал о подвиге Якова. Но Сталин, похоже, просто пожадничал: спасли-то не его…И Яков успокоился, просто жил и работал. В родном селе стал отцом шестерых детей. Закончил заочно Новосибирский аграрный институт и трудился заготовителем, заведующим инкубационной станцией, агрономом, заведовал отделом гидропоники, даже был замдиректора совхоза по хозчасти, председателем сельсовета и одновременно внештатным судебным исполнителем.Война забывалась, но всё вдруг взорвалось в 1984 году, когда через 38 лет Ким Ир Сен опять приехал в СССР и проезжая мимо Новосибирска, вспомнил своего спасителя и пожелал его увидеть. Так они вновь и встретились и больше надолго не расставались. Летом того же года Яков с женой Марией, сыном и дочерью прибыл по приглашения Ким Ир Сена в Северную Корею, где был награждён Орденом государственного знамени.В Пхеньяне же его ждал торжественный приём, во время которого Ким Ир Сен и увенчал звездой Героя Труда, высшей гражданской наградой этой страны. Сам Ким был награждён ею в 1958 году, а из иностранцев её кавалерами стали только двое: россиянин Яков Новиченко в 1984-м и лидер Кубы Фидель Кастро в 2006-м.И все время корейский хозяин Ир Сен называл Якова старым боевым другом и спасителем, а Яков в ответ величал Ир Сена своим старшим братом. Тогда же Ким Ир Сен и пошутил насчет своего чудесного избавления: "я коммунист, в Бога не верю, но все-таки что-то там есть". Это согласитесь, дорогого стоит.В 1985 году был снят советско-северокорейский двухсерийный фильм "Секунда на подвиг" с Андреем Мартыновым в главной роли (старшиной Федотом Васковым из известной картины "А зори здесь тихие"). А в КНДР эта лента о Якове получила другое название – "Незабываемый соратник".Всего Яков при жизни побывал в Стране утренней свежести пять раз и всегда возвращался с ворохом подарков. Теперь уже не отстали и советские власти – выделил Якову квартиру в Новосибирске. Но он все равно возвращался в свое село и подолгу жил там.Умер Яков 8 декабря 1994 года, всего через несколько месяцев после смерти Ким Ир Сена, скончавшегося в том же году в апреле от сердечного приступа. Родные вспоминали, что после смерти Ир Сена и Яков начал чахнуть. Похоронен он в Травном, откуда вся история и началась…После смерти Якова связи между его семьей и КНДР не прекратились. Во время визита Ким Чен Ира (сына Ир Сена) уже в Россию в 2001 году к родственникам спасителя его отца явился личный представитель руководителя и передал им чемодан с подарками.В сентябре 2008 года по приглашению Ким Чен Ира дочери и внуки Новиченко посетили празднование 60-летия КНДР. А в 2014 году, к 100-летию отважного красного офицера, в Травное прибыла делегация из КНДР во главе с послом в России Ким Ен Чжэ.И тогда же на могиле героя воздвигли привезенный памятник – на его мраморе изображен портрет героя, а на русском и корейском языках выбиты слова: "Яков Новиченко. Боец-интернационалист". И на избе Якова установлена мемориальная таблица.Окончательно все акценты расставила и эмоциональные дисбалансы, непонятки и недомолвки прошлого и настоящего уравняла сама история. 7 сентября 2026 года на границе России и КНДР открыли мост через реку Туманную, соединяющий два государства.Это первый такой мост, символизирующий крепкую дружбу и сотрудничество, к которой наконец-то окончательно пришли Москва и Пхеньян. Протяженность мостового перехода составляет почти 5 километров, а непосредственно моста – порядка 1 километра.Но главное в другом – мосту присвоили имя советского офицера, освободителя Кореи и Героя труда КНДР Якова Новиченко. А первым по мосту проехал его внук Николай Щербицкий. На восстановленном стареньком ушастом "Запорожце", который принадлежал в свое время деду Якову. Внук признался: восстановить "Запорожец" деда и проехать на нём из России в Корею – это мечта его детства."Поначалу никто не верил в этот подвиг, никто не мог даже подумать, что могло быть такое, но спустя годы все это восторжествовало", – сказал счастливый Николай.Удивительная, почти киношная история, похожая на выдумку. Но что тут удивительного, когда и люди, и их подвиги были настоящими. И во имя настоящего, которое, как видим, даже превратившись в воспоминания или мечты, все равно, пусть и с опозданием, но приходит в нашу жизнь, которая, как известно, всегда права.

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