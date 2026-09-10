Яков и Ир Сен – братья навек. Как украинец спас корейское Солнце нации
16:03 10.09.2026 (обновлено: 16:16 10.09.2026)
© Фото : Открытый источникЯков Новиченко и Кир Ир Сен
© Фото : Открытый источник
В СССР, а потом и в России, его звали Яков Тихонович Новиченко. Скромный пенсионер и бывший агроном. А в Северной Корее (КНДР) учебники истории и сейчас утверждают, что он – "Спаситель Солнца нации, смелый воин, названный брат Ким Ир Сена". Его именем назван первый мост между Россией и Кореей, открытый 7 сентября этого года
В КНДР Новиченко установлен памятник, на котором младший лейтенант Красной армии изображен в прыжке за ручной гранатой, а его тело в полёте поддерживают листы огромной книги: 600-страничный фолиант "Брусиловский прорыв" и спас герою жизнь.
Случилось это более 80 лет назад, 1 марта 1946 года. В Пхеньяне во время одного из первых публичных митингов, на котором выступал тогда ещё только восходящий к вершинам власти, славы и прижизненного обожания партизанский коммунистический вождь и капитан Красной армии Ким Ир Сен, назначенный помощником пхеньянского коменданта.
Из толпы в него бросили гранату. Лейтенант Новиченко поймал её на лету, но не отбросил в сторону, потому что вокруг было много людей, которые могли пострадать, а накрыл собой. Так судьба и связала навеки двух этих таких разных людей.
Капитан Ким вернулся в Корею награждённым орденом Красного знамени как "активный участник партизанского движения в Маньчжурии по борьбе с японскими оккупантами с 1931 по 1940 годы". И только в октябре 1945 года на пхеньянском стадионе на митинг в честь Красной армии-освободительницы командующий 25-й армией генерал-полковник Иван Чистяков представил Ким Ир Сена как "национального героя" и "знаменитого партизанского вождя".
В следующем году в марте случился инцидент с гранатой, а уже в декабре 1946 года Ким Ир Сен был назначен председателем Северокорейского оргбюро Компартии Кореи, а до этого возглавил Временный народный комитет Северной Кореи. То есть временное правительство в северной части Корейского полуострова, действовавшее после окончания Второй мировой войны и до провозглашения 9 сентября 1948 года КНДР. В том же году Ким Ир Сен стал премьер-министром новой страны.
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В 50-60-х годах прошлого века товарищ Ким разметал всех противостоящих ему внутренних оппозиционеров и внешних недоброжелателей и врагов, в 1972 году став президентом КНДР и единоличным правителем страны, передающим власть по наследству.
За время правления Ким Ир Сен был официально провозглашен и увенчан титулами "Великий вождь революции", "Уважаемый и любимый вождь", "Великий маршал", "Солнце нации", "Железный всепобеждающий полководец", "Маршал могучей республики", "Залог освобождения человечества", "Вождь-отец" (по-корейски — "обои сурен"), "Главный вождь нации", "Вождь партии и народа".
А потом, под конец жизни, специалисты нашли, что самый длинный и пафосный титул, употребленный в северокорейских СМИ, звучит так: "великий мыслитель, теоретик и философ, которого нация обрела и высоко чтит впервые в своей полудесятитысячелетней истории, несравненный патриот, легендарный герой, блестящий военный стратег, всепобеждающий стальной полководец, тот, кого, как один человек, глубоко любят и чтят все люди мира, великий среди великих, уважаемый и любимый вождь товарищ Ким Ир Сен".
© Фото : Открытый источникНиколае Чаушеску и Ким Ир Сен. Пхеньян, 1971 год
© Фото : Открытый источник
Николае Чаушеску и Ким Ир Сен. Пхеньян, 1971 год
Умер Ким Ир Сен в 1994 году и через четыре года получил последний титул – Вечный президент КНДР, а сам пост президента был упразднён.
Лейтенант Новиченко, спасший жизнь будущего Солнца нации, 1 марта 1946 года, как ни странно, тоже остался жив. Дежурившая в пхеньянском госпитале майор медслужбы Елизавета Богданова записала:
"Перед нами был совершенно изуродованный человек, у которого ничего живого не осталось. Оторвана правая рука, многочисленные повреждения грудной клетки, выбит левый глаз, ранения на других участках тела".
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Но медики спасли героя. А хирург только и сказал Якову:
"Скажи спасибо книге – это она тебя спасла. Если бы не она, не потребовалось бы никакого хирургического вмешательства. Был бы ты, служивый, на том свете".
В госпитале раненый пролежал более двух месяцев. Но ежедневно ему присылали цветы и фрукты от Ким Ир Сена, а его адъютант передал серебряный портсигар с надписью: "Герою Новиченко от Председателя Ким Ир Сена". Тогда же командир дивизии сообщил и новость: "Ты представлен к званию Героя Советского Союза!"
С этой новостью 32-летний лейтенант-инвалид демобилизовался и вернулся в родное село Травное Новосибирской области.
© Фото : Открытый источникЯков Новиченко
© Фото : Открытый источник
Яков Новиченко
Там он родился в 1914 году в семье украинских переселенцев. После гибели отца в гражданскую и ранней смерти матери жил у дяди, сиротствовал, пастушил и батрачил, работал на железной дороге, стал колхозником, в 18 лет женился.
Из Травного в 1938 году Яков был мобилизован в Красную армию и 8 лет служил и воевал. В том числе, участвовал в советско-японской войне и освобождении Кореи, стал офицером, а затем с группой советских войск прибыл в Пхеньян, где и спас Ким Ир Сена.
Дома Яков сначала тоже похвастался, что станет Героем Советского Союза. После ехидных шуток-подковырок "чё не надел Звезду?" дошло даже до обычного сельско-колхозного маразма: Якова многие перестали звать в гости, мол, не нужно приглашать этого трепача.
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А когда обсуждали возможную кандидатуру Якова на пост нового председателя колхоза (мужиков после войны осталось мало), секретарь райкома сказал: "человеку, который раз обманул, доверять нельзя". Это стало последней каплей, и Яков написал письмо в Министерство обороны. Ответа не пришло... И Якову не поверили даже когда в 1951 году за подвиг в Пхеньяне его наградили орденом Красного знамени.
Историки предполагают, что на награждение повлиял визит Ким Ир Сена в СССР и его встреча с Иосифом Сталиным, которому кореец и рассказал о подвиге Якова. Но Сталин, похоже, просто пожадничал: спасли-то не его…
И Яков успокоился, просто жил и работал. В родном селе стал отцом шестерых детей. Закончил заочно Новосибирский аграрный институт и трудился заготовителем, заведующим инкубационной станцией, агрономом, заведовал отделом гидропоники, даже был замдиректора совхоза по хозчасти, председателем сельсовета и одновременно внештатным судебным исполнителем.
© Фото"Секунда на подвиг". Кадр из фильма
© Фото
"Секунда на подвиг". Кадр из фильма
Война забывалась, но всё вдруг взорвалось в 1984 году, когда через 38 лет Ким Ир Сен опять приехал в СССР и проезжая мимо Новосибирска, вспомнил своего спасителя и пожелал его увидеть. Так они вновь и встретились и больше надолго не расставались. Летом того же года Яков с женой Марией, сыном и дочерью прибыл по приглашения Ким Ир Сена в Северную Корею, где был награждён Орденом государственного знамени.
В Пхеньяне же его ждал торжественный приём, во время которого Ким Ир Сен и увенчал звездой Героя Труда, высшей гражданской наградой этой страны. Сам Ким был награждён ею в 1958 году, а из иностранцев её кавалерами стали только двое: россиянин Яков Новиченко в 1984-м и лидер Кубы Фидель Кастро в 2006-м.
И все время корейский хозяин Ир Сен называл Якова старым боевым другом и спасителем, а Яков в ответ величал Ир Сена своим старшим братом. Тогда же Ким Ир Сен и пошутил насчет своего чудесного избавления: "я коммунист, в Бога не верю, но все-таки что-то там есть". Это согласитесь, дорогого стоит.
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В 1985 году был снят советско-северокорейский двухсерийный фильм "Секунда на подвиг" с Андреем Мартыновым в главной роли (старшиной Федотом Васковым из известной картины "А зори здесь тихие"). А в КНДР эта лента о Якове получила другое название – "Незабываемый соратник".
Всего Яков при жизни побывал в Стране утренней свежести пять раз и всегда возвращался с ворохом подарков. Теперь уже не отстали и советские власти – выделил Якову квартиру в Новосибирске. Но он все равно возвращался в свое село и подолгу жил там.
Умер Яков 8 декабря 1994 года, всего через несколько месяцев после смерти Ким Ир Сена, скончавшегося в том же году в апреле от сердечного приступа. Родные вспоминали, что после смерти Ир Сена и Яков начал чахнуть. Похоронен он в Травном, откуда вся история и началась…
© Фото : Открытый источникПамятник Якову Новиченко в КНДР
© Фото : Открытый источник
Памятник Якову Новиченко в КНДР
После смерти Якова связи между его семьей и КНДР не прекратились. Во время визита Ким Чен Ира (сына Ир Сена) уже в Россию в 2001 году к родственникам спасителя его отца явился личный представитель руководителя и передал им чемодан с подарками.
В сентябре 2008 года по приглашению Ким Чен Ира дочери и внуки Новиченко посетили празднование 60-летия КНДР. А в 2014 году, к 100-летию отважного красного офицера, в Травное прибыла делегация из КНДР во главе с послом в России Ким Ен Чжэ.
И тогда же на могиле героя воздвигли привезенный памятник – на его мраморе изображен портрет героя, а на русском и корейском языках выбиты слова: "Яков Новиченко. Боец-интернационалист". И на избе Якова установлена мемориальная таблица.
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Окончательно все акценты расставила и эмоциональные дисбалансы, непонятки и недомолвки прошлого и настоящего уравняла сама история. 7 сентября 2026 года на границе России и КНДР открыли мост через реку Туманную, соединяющий два государства.
Это первый такой мост, символизирующий крепкую дружбу и сотрудничество, к которой наконец-то окончательно пришли Москва и Пхеньян. Протяженность мостового перехода составляет почти 5 километров, а непосредственно моста – порядка 1 километра.
Но главное в другом – мосту присвоили имя советского офицера, освободителя Кореи и Героя труда КНДР Якова Новиченко. А первым по мосту проехал его внук Николай Щербицкий. На восстановленном стареньком ушастом "Запорожце", который принадлежал в свое время деду Якову. Внук признался: восстановить "Запорожец" деда и проехать на нём из России в Корею – это мечта его детства.
"Запорожец" на мосту имени Якова Новиченко
"Поначалу никто не верил в этот подвиг, никто не мог даже подумать, что могло быть такое, но спустя годы все это восторжествовало", – сказал счастливый Николай.
Удивительная, почти киношная история, похожая на выдумку. Но что тут удивительного, когда и люди, и их подвиги были настоящими. И во имя настоящего, которое, как видим, даже превратившись в воспоминания или мечты, все равно, пусть и с опозданием, но приходит в нашу жизнь, которая, как известно, всегда права.
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