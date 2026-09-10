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В ДНР из-за действий ВСУ уничтожена половина лесов нацпарка "Святые Горы"
В ДНР из-за действий ВСУ уничтожена половина лесов нацпарка "Святые Горы" - 10.09.2026 Украина.ру
В ДНР из-за действий ВСУ уничтожена половина лесов нацпарка "Святые Горы"
Половина лесов национального парка "Святые Горы", расположенного на севере ДНР, уничтожена из-за действий ВСУ, заявил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков. Об этом 10 сентября пишет РИА Новости
2026-09-10T06:21
2026-09-10T06:21
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Национальный природный парк "Святые горы" расположен в северной части ДНР — на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов."Когда у нас была возможность зайти, мы определили, что порядка 20 тысяч гектаров леса было уничтожено в результате вооруженной агрессии Украины. У нас там порядка 40 тысяч гектаров леса", — рассказал Шебалков.Оценка ущерба предварительная и основана на осмотре в 2022 году, уточнил министр.В состав парка, к территории которого с юго-запада примыкает Славянск, входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец.В национальном парке произрастает более 900 видов растений, из которых 12 занесены в Красную книгу России. Из более 330 видов животных, 26 — краснокнижные. В парке были обнаружены 129 археологических памятников (от Палеолита до Средневековья). Под охраной также находятся 73 памятника истории, включая мемориал Великой Отечественной войны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, заповедник, заповедники, ВСУ, СВО, Славянск, леса, природа
В ДНР из-за действий ВСУ уничтожена половина лесов нацпарка "Святые Горы"
Половина лесов национального парка "Святые Горы", расположенного на севере ДНР, уничтожена из-за действий ВСУ, заявил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков. Об этом 10 сентября пишет РИА Новости
Национальный природный парк "Святые горы" расположен в северной части ДНР — на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов.
"Когда у нас была возможность зайти, мы определили, что порядка 20 тысяч гектаров леса было уничтожено в результате вооруженной агрессии Украины. У нас там порядка 40 тысяч гектаров леса", — рассказал Шебалков.
Оценка ущерба предварительная и основана на осмотре в 2022 году, уточнил министр.
В состав парка, к территории которого с юго-запада примыкает Славянск, входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец.
В национальном парке произрастает более 900 видов растений, из которых 12 занесены в Красную книгу России. Из более 330 видов животных, 26 — краснокнижные. В парке были обнаружены 129 археологических памятников (от Палеолита до Средневековья). Под охраной также находятся 73 памятника истории, включая мемориал Великой Отечественной войны.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.