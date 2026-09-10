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"Квест" не нужен! Лантратова рассказала о специальном порядке медпомощи бойцам СВО

"Квест" не нужен! Лантратова рассказала о специальном порядке медпомощи бойцам СВО - 10.09.2026 Украина.ру

"Квест" не нужен! Лантратова рассказала о специальном порядке медпомощи бойцам СВО

Участники СВО могут в течение одного дня получить консультацию врача-специалиста или вызвать выездную медбригаду на дом, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Об этом 10 сентября пишет РИА Новости

2026-09-10T04:56

2026-09-10T04:56

2026-09-10T04:58

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После тяжёлого ранения фраза "обратитесь в поликлинику по месту жительства" звучит совсем иначе, чем для обычного пациента. Ветераны одновременно могут нуждаться в помощи хирурга, невролога, реалибилитолога, протезиста, психолога, в лекарствах, обследовании и социальной помощи."Меньше всего в такой момент человеку нужен квест: выяснять, в какое окно обратиться, где получить направление и почему запись только через три недели. Именно поэтому медицинская помощь участникам СВО должна отличаться не только объемом гарантий. Главное отличие — в самой логике системы: не человек должен пробиваться к медицине, а медицина должна быть организована вокруг человека", — считает Лантратова.Специальный порядок оказания медицинской и реабилитационной помощи закреплен в программе государственных гарантий для ветеранов боевых действий и участники СВО получают её вне очереди, подчеркнула уполномоченный.Например, первая консультация врача-специалиста должна быть проведена в течение одного рабочего дня после обращения. При этом, после ранения расстояние даже в 20 километров может казаться непреодолимым, а обычная очередь к врачу может означать потерянные недели, необходимые для восстановления. Необходимость же несколько раз приезжать в больницу ради разных обследований зачастую превращается в испытание."Если человек по состоянию здоровья не способен самостоятельно приехать в медицинскую организацию, к нему должна выехать медицинская бригада с необходимым оборудованием. Для тех, кто живет далеко от крупных медицинских центров и нуждается в постоянном наблюдении, предусмотрена телемедицина", — рассказала Лантратова.Также она описала порядок диспансеризации участников СВО, которая проводится в два этапа."Необходимые мероприятия должны быть организованы в течение месяца после получения информации о человеке, а сами обследования — по возможности в рамках одного рабочего дня. Если все провести сразу невозможно, установлены отдельные сроки: до трех рабочих дней для жителей городов и до десяти — для жителей сельских и отдаленных территорий", — уточнила омбудсмен.Кроме того, бойцы СВО имеют право на внеочередную медицинскую реабилитацию до 30 суток и более — в стационаре, амбулаторно и в необходимых случаях на дому, в том числе с применением телемедицины. А после протезирования предусмотрены отдельные комплексные программы восстановления, добавила Лантратова.Ранее сообщалось, что для реабилитации военнослужащих, участвующих в СВО, российские разработчики создали VR-комплексы, которые уже начинают поступать в подразделения. Устройства предназначены для работы с последствиями стресса и контузий — тяжёлыми воспоминаниями, бессонницей, тревожными состояниями.Экспериментальную проверку комплекса провели на базе Военно-медицинской академии имени Кирова - Бойцов СВО начнут лечить с помощью VR-шлемов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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