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Главарь киевского режима направляется с официальным визитом в Канаду
Главарь киевского режима направляется с официальным визитом в Канаду - 10.09.2026 Украина.ру
Главарь киевского режима направляется с официальным визитом в Канаду
Премьер-министр Канады Марки Карни анонсировал официальный визит Владимира Зеленского в Канаду, где стороны обсудят сотрудничество в обороне и других вопросах
2026-09-10T03:56
2026-09-10T03:56
2026-09-10T03:57
украина.ру
канада
марк карни
торонто
украина
владимир зеленский
киевский режим
военная помощь украине
международные отношения
международная политика
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Супруги Зеленские прибудут в страну 9 сентября по времени Канады (10 сентября МСК). В течение трёх дней визита они посетят мероприятия в Калгари, Торонто и Норт-Бее."Зеленский также выступит перед членами кабинета министров на форуме по планированию его работы в Банфе. Программа визита будет посвящена общим приоритетам Канады и Украины, включая углубление сотрудничества в оборонной, экономической и энергетической сферах", — сообщил Карни.Глава правительства отметил, что этот визит "подчеркивает неизменную ведущую роль Канады в поддержке Украины". При этом, добавил он, Оттава остаётся "непоколебимой в своем намерении поддерживать оборону, восстановление и реконструкцию Украины".В начале сентября о возможном посещении Зеленским Канады со ссылкой на источники писала газета Globe and Mail. По её информации, глава режима планирует убедить Оттаву оказать больше помощи Киеву. При этом издание отмечало, что поездка может быть отменена из-за "неуточненных проблем с запланированной частью визита в США".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, канада, марк карни, торонто, украина, владимир зеленский, киевский режим, военная помощь украине, международные отношения, международная политика, запад, недружественные страны, враги, новости
Украина.ру, Канада, Марк Карни, Торонто, Украина, Владимир Зеленский, киевский режим, военная помощь Украине, международные отношения, Международная политика, Запад, недружественные страны, враги, Новости
Главарь киевского режима направляется с официальным визитом в Канаду
03:56 10.09.2026 (обновлено: 03:57 10.09.2026)
Премьер-министр Канады Марки Карни анонсировал официальный визит Владимира Зеленского в Канаду, где стороны обсудят сотрудничество в обороне и других вопросах
Супруги Зеленские прибудут в страну 9 сентября по времени Канады (10 сентября МСК). В течение трёх дней визита они посетят мероприятия в Калгари, Торонто и Норт-Бее.
"Зеленский также выступит перед членами кабинета министров на форуме по планированию его работы в Банфе. Программа визита будет посвящена общим приоритетам Канады и Украины, включая углубление сотрудничества в оборонной, экономической и энергетической сферах", — сообщил Карни.
Глава правительства отметил, что этот визит "подчеркивает неизменную ведущую роль Канады в поддержке Украины". При этом, добавил он, Оттава остаётся "непоколебимой в своем намерении поддерживать оборону, восстановление и реконструкцию Украины".
В начале сентября о возможном посещении Зеленским Канады со ссылкой на источники писала газета Globe and Mail. По её информации, глава режима планирует убедить Оттаву оказать больше помощи Киеву. При этом издание отмечало, что поездка может быть отменена из-за "неуточненных проблем с запланированной частью визита в США".
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