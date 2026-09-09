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Между Москвой и Вашингтоном: 50 лет со дня смерти Великого Кормчего Мао Цзедуна

Между Москвой и Вашингтоном: 50 лет со дня смерти Великого Кормчего Мао Цзедуна - 09.09.2026 Украина.ру

Между Москвой и Вашингтоном: 50 лет со дня смерти Великого Кормчего Мао Цзедуна

"Алеет Восток, солнце восходит там, где родился Мао Цзедун" – мелодия этой песни по сей день служит позывными "Радио Пекина", сама же она является неофициальным гимном КНР. Он скончался полвека назад – 9 сентября 1976 года, но и по сей день почитаем в стране в соответствии с формулой Дэн Сяопина: "Мао был прав на 70 процентов, и неправ на 30"

2026-09-09T08:00

2026-09-09T08:00

2026-09-09T08:00

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Однако внешнюю политику китайского лидера в последний период жизни, направленную на сдерживание "агрессивных устремлений" СССР и борьбу с "социал-империализмом", в КНР считают правильной практически на 100%. Это никак не влияет на нынешние союзнические отношения Китая и России, и не противоречит тому, что Мао Цзедун поначалу полностью ориентировался на Москву.Правда, это случилось не сразу. Рассказывая в октябре 1936 года американскому журналисту Эдгару Сноу о своей реакции на события русско-японской войны 1905 года, Мао не скрывал, что все его симпатии были на стороне Японии. Вспоминая одного из своих школьных учителей, который побывал в Японии и пел песню о боях в Жёлтом море, Мао говорил: "в то время я знал и ощущал красоту Японии, и разделял её гордость и могущество, воспеваемые в этой песне, посвященной победе над Россией".По словам Мао, его самые первые политические эмоции были связаны с пробуждением чисто националистических чувств, вызванным "угрозой расчленения Китая". Речь шла о японской оккупации Кореи и Формозы (Тайваня), о потере сюзеренитета над Индокитаем, Бирмой и другими странамиК тому времени Мао Цзедун был уже одним из лидеров Коммунистической партии Китая (КПК), пройдя путь от делегата учредительного съезда КПК в 1921 году до члена Политбюро ЦК КПК и председателя Центрального революционного военного комитета. За его плечами были и сотрудничество с националистической партией Гоминьдан в 1923-27 годах, и решительный отказ от этого сотрудничества после "Шанхайской резни" коммунистов, устроенной в апреле 1927-го лидером Гоминьдана, генералом Чан Кайши. На чрезвычайном собрании руководства КПК 7 августа 1927 года, Мао бросил свою крылатую фразу: "винтовка рождает власть".В Китае началась гражданская война, КПК вынуждена была уйти в подпольную, партизанскую борьбу, в которой Мао чувствовал себя как рыба в воде. Несмотря на попадание в опалу к руководству КПК, лету 1928 года он оказался человеком, лучше всех выполнившим задание Кремля – создать китайскую Красную армию. Как Сталин позже скажет югославским коммунистам, "это был непослушный, но победитель".В 1929 году коммунисты прочно основываются на западе провинции Цзянси. А 12 сентября 1931 года на территории 10 советских районов Центрального Китая, подконтрольных Китайской Красной армии, была создана Китайская Советская Республика (КСР). Во главе Временного центрального советского правительства встал Мао Цзэдун. Республика строилась по советским лекалам, на её денежных единицах размещался портрет Ленина.КСР фактически сразу оказалась в состоянии войны на два фронта. Во-первых, через неделю после провозглашения республики началось японское вторжение в Маньчжурию. КСР объявила войну Японии только 5 апреля 1932 года, призвав весь Китай к отпору агрессии, го боевые столкновения начались раньше. Во-вторых, в 1931-33 годах армия Гоминьдана совершила четыре карательные операции против КСР, которые были отбиты.С осени 1933 года положение советских районов стало ухудшаться. В октябре 1934 года группировка Китайской Красной армии, оборонявшая Центральный Советский район, вынуждена была оставить его и начать Великий поход на север Китая. В период с осени 1935 по осень 1936 уцелевшие отряды коммунистов сосредоточились на стыке провинций Шэньси и Ганьсу, где оставался единственный советский район.В связи с расширением масштабов японской агрессии КПК начала пересмотр своей политики на основе решений состоявшегося летом 1935 года 7-го конгресса Коминтерна (речь шла о тактике единого фронта в борьбе с фашизмом). На этом конгрессе Мао был объявлен одним из "знаменосцев" мирового коммунистического движения – наряду с Генеральным секретарем Коминтерна Георгием Димитровым. А в начале декабря 1935-го с обширным очерком "Мао Цзэдун – вождь китайского трудового народа" выступил печатный орган Коминтерна.С 1936 года основным лозунгом китайских коммунистов стало создание единого антияпонского фронта со всеми вооружёнными и политическими силами Китая, в том числе и с Гоминьданом.В начавшейся в июле 1937 года полномасштабной японо-китайской войне Москва поддерживала и КПК, и Гоминьдан. Но, конечно, КПК была в приоритете: в "особых папках" Политбюро ЦК ВКП(б) хранится решение от 3 июля 1941 года выделить Коминтерну "один миллион американских долларов для оказания помощи ЦК компартии Китая". С другой стороны, после вступления США в войну с Японией Мао налаживает отношения и с Вашингтоном.В 1943 году Мао Цзэдун был избран председателем Политбюро и Секретариата ЦК КПК, а в 1945 году – председателем ЦК КПК. В устав партии было внесено положение о том, что "Коммунистическая партия Китая во всей своей работе руководствуется идеями Мао Цзэдуна". Главными особенностями маоизма были однозначная ориентировка на крестьянство, а не на пролетариат, а также велико-ханьский национализм (ханьцы – этническая группа, составляют около 90% населения Китая).В войне с Японией коммунисты действовали успешнее Гоминьдана. И хотя решающую роль в разгроме японских интервентов в Китае в августе 1945 года сыграли советские войска, это повысило поддержку партии в Китае. КПК и Гоминьдан на своих съездах в апреле-мае 1945 года выдвинули противоположные программы послевоенного развития. Летом 1946 года гражданская война в Китае возобновилась.Китайским коммунистам за 2,5 года удалось овладеть всей территорией континентального Китая. 1 октября 1949 года, ещё до окончания боевых действий в южных провинциях, с ворот Тяньаньмэнь в Пекине Мао Цзэдун провозглашает образование Китайской Народной Республики. Сам Мао становится председателем правительства КНР, со временем это и стало его главным публичным титулом – "председатель Мао".В истории Китая начался период, который позже назовут "склонением в одну сторону" – полная ориентация на Советский Союз. Его началом можно считать визит Мао Цзедуна в СССР в декабре 1949 – феврале 1950, когда китайский лидер неоднократно встречался с Иосифом Сталиным и другими советскими руководителями. 14 февраля 1950-го был подписан очень выгодный для Пекина "Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи" между СССР и КНР. А закончился этот период после ХХ съезда КПСС.Курс на "мирное сосуществование" с капиталистическими странами вызвал недовольство Мао как противоречащие идее "ленинского меча" и всей коммунистической идеологии. Свою критику "хрущёвского ревизионизма" Мао высказал на Совещании представителей рабочих и коммунистических партий в Москве 16-19 ноября 1957 года, но Мао поддержали только лидеры КНДР Ким Ир Сен и Албании Энвер Ходжа.Период с 1956 по 1966 год называется в Китае по-разному. Например, в книге "60 лет китайской внешней политики" это десятилетие называется "периодом упорядочивания внешней политики". Однако китайские историки чаще всего используют термин "удар двумя кулаками". Он, по сложившейся традиции, переводится как "борьба на два фронта", то есть как одновременная борьба против американского империализма и советского ревизионизма.На самом деле главным врагом КНР де-факто стал СССР, которому Мао Цзэдун в 1964 году даже выдвинул территориальные претензии, заявив о том, что Россия в свое время оккупировала обширные территории к востоку от Байкала, принадлежавшие в свое время Китаю (включая Владивосток, Хабаровск, Камчатку и др. общей площадью около 1,5 млн кв. км), и о том, что Китай "ещё не предъявил счет по этому реестру".Последнее десятилетие жизни Мао Цзэдуна (1966-76) определяется в Китае как "период, когда верх одерживала ультралевая линия". Причём его можно чётко разделить на две части: "культурная революция" (1966-1971) и нормализация отношений с США (с 1971-го).В одном из первых документов КПК времен "культурной революции", принятом в августе 1966 года, руководство Китая объявило, что "наступила новая эра в развитии мировой революции", и главным является борьба против "современного ревизионизма", "центром которого является руководство КПСС". Кульминацией конфликта с СССР стали вооружённые столкновения на острове Даманский в марте 1969 года.При этом ещё в октябре 1968 года Мао Цзэдун принял решение о сближении с Вашингтоном. В январе 1970 года в американском посольстве в Варшаве начались переговоры США и КНР на уровне послов и уже в феврале Вашингтон предложил направить в Пекин личного представителя президента США – советника по нацбезопасности Генри Киссинджера. А в декабре 1970 года Мао Цзэдун в беседе с Эдгаром Сноу выразил готовность встретиться с президентом США Ричардом Никсоном.В марте 1971 года был отменён запрет на поездки американцев в КНР, а 14 апреля было отменено и эмбарго на торговлю США с этой страной. Кроме того, американское правительство согласилось не препятствовать восстановлению прав КНР в ООН в качестве постоянного члена Совета Безопасности, что произошло 25 октября 1971 года.В итоге переговоров Никсона с Мао Цзэдуном и премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем 28 февраля 1972 году было опубликовано т.н. "Шанхайское коммюнике". В нём отмечалось согласие обеих сторон па развитие связей в области науки, техники, культуры, спорта, а также решимость поддерживать контакты по различным каналам в целях дальнейшей нормализации отношений между двумя странами. Фактически документ носил антисоветскую направленность.Никсон в мае 1972 года совершил визит в СССР и провёл переговоры с Леонидом Брежневым, закончившиеся подписанием соглашения о развитии отношений на основе мирного сосуществования, но советское руководство продолжало рассматривать сближение КНР и США как угрозу безопасности СССР.Ситуация изменилась лишь после прихода к власти Михаила Горбачёва. Его визит в КНР в мае 1989 года положил начало новому этапу отношений между Москвой и Пекином, которые ныне находятся на уровне стратегического партнёрства.

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история, китай, сша, ссср, мао цзэдун, иосиф сталин, генри киссинджер, красная армия, коммунистическая партия, оон, кнр (китай), гражданская война, япония