https://ukraina.ru/20260929/v-odesse-ttskshniki-vlomilis-v-kvartiru-muzhchina-vzorval-granatu-vmeste-s-nim-pogibla-zhenschina-1083487154.html

В Одессе ТЦКшники вломились в квартиру: мужчина взорвал гранату, вместе с ним погибла женщина

В Одессе ТЦКшники вломились в квартиру: мужчина взорвал гранату, вместе с ним погибла женщина - 29.09.2026 Украина.ру

В Одессе ТЦКшники вломились в квартиру: мужчина взорвал гранату, вместе с ним погибла женщина

В Одессе произошла очередная трагедия, причиной которой стали изуверские действия сотрудников ТЦК. Об этом в ночь на 29 сентября сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-09-29T05:28

2026-09-29T05:28

2026-09-29T05:28

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Насильственные действия киевских военкомов регулярно приводят к скандалам и настоящим трагедиям. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. В связи с катастрофической нехваткой личного состава ВСУ, ситуация только обостряется."В Одессе ТЦКшники вломились к мужчине с целью бусификации, но в ответ он взорвал гранату. В квартире начался пожар, погибло два человека — женщина и сам мужчина, оказавший сопротивление людоловам", — говорится в сообщении о ещё одном "маленьком" эпизоде беспредельной трагедии некогда мирной и благополучной страны.Подробнее на эту тему - в материале Никиты Волковича Киевляне в тяжелой депрессии, страна на грани: Украина дошла до критической точки.Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина совершил побег из территориального центра комплектования, перебравшись через забор с колючей проволокой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, одесса, украина, тцк, вооруженные силы украины, всу, мобилизация на украине, происшествия, гибель, трагедия, киевский режим