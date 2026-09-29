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На Украине оценили перспективы зернового перемирия на Чёрном море
На Украине оценили перспективы зернового перемирия на Чёрном море - 29.09.2026 Украина.ру
На Украине оценили перспективы зернового перемирия на Чёрном море
Россия отвергла все предложения о зерновом перемирии, перспектив решения этого вопроса не видно, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Об этом 28 сентября пишет Bloomberg
2026-09-29T06:11
2026-09-29T06:11
2026-09-29T06:12
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зерновая сделка
судоходство
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По словам киевского чиновника, все возможные варианты для возобновления экспорта зерна на Чёрном море обсуждались, но результата достичь не удалось, Россия якобы все их отклонила."Нам действительно нужно готовиться к тому, что ситуация останется такой же критической, как сейчас", — сказал Высоцкий.Отмечается, что из-за российских ударов по портам Украина рискует в этом году не вывезти из страны около 30 млн тонн экспортной сельхозпродукции.Подробнее на эту тему - в материале Андрея Лубенского Зеленскому нужна выжженная земля вместо Украины: эксперты о будущем страны.Ранее сообщалось, что Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, украина, черное море, bloomberg, россия, перемирие, перемирия не будет, зерновая сделка, судоходство, блокада, ракетные удары по украине, порты, сво
Украина.ру, Новости, Украина, Черное море, bloomberg, Россия, перемирие, перемирия не будет, зерновая сделка, судоходство, блокада, ракетные удары по Украине, порты, СВО
На Украине оценили перспективы зернового перемирия на Чёрном море
06:11 29.09.2026 (обновлено: 06:12 29.09.2026)
Россия отвергла все предложения о зерновом перемирии, перспектив решения этого вопроса не видно, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Об этом 28 сентября пишет Bloomberg