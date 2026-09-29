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На Украине оценили перспективы зернового перемирия на Чёрном море

На Украине оценили перспективы зернового перемирия на Чёрном море - 29.09.2026 Украина.ру

На Украине оценили перспективы зернового перемирия на Чёрном море

Россия отвергла все предложения о зерновом перемирии, перспектив решения этого вопроса не видно, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Об этом 28 сентября пишет Bloomberg

2026-09-29T06:11

2026-09-29T06:11

2026-09-29T06:12

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зерновая сделка

судоходство

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По словам киевского чиновника, все возможные варианты для возобновления экспорта зерна на Чёрном море обсуждались, но результата достичь не удалось, Россия якобы все их отклонила."Нам действительно нужно готовиться к тому, что ситуация останется такой же критической, как сейчас", — сказал Высоцкий.Отмечается, что из-за российских ударов по портам Украина рискует в этом году не вывезти из страны около 30 млн тонн экспортной сельхозпродукции.Подробнее на эту тему - в материале Андрея Лубенского Зеленскому нужна выжженная земля вместо Украины: эксперты о будущем страны.Ранее сообщалось, что Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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