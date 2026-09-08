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На Украине фигуранты дела о крышевании мошеннических колл-центров просятся в отставку

На Украине фигуранты дела о крышевании мошеннических колл-центров просятся в отставку - 08.09.2026 Украина.ру

На Украине фигуранты дела о крышевании мошеннических колл-центров просятся в отставку

В громком уголовном деле "Карфаген" о мошеннических колл-центрах фигурируют высокопоставленные чиновники, попросившиеся в отставку вслед за генпрокурором Украины. Об этом 8 сентября сообщило украинское издание "Зеркало недели"

2026-09-08T19:50

2026-09-08T19:50

2026-09-08T19:50

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По громкому уголовному делу проходит генеральный прокурор Руслан Кравченко, который уже написал заявление об увольнении. То же самое сделала его первая зам Мария Вдовиченко, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер. НАБУ в рамках этого дела провело обыски у Кипера — и в Киеве, и в Одессе. Чиновника не стали задерживать.Заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву задержали и проработали его связи."Кипер связан с главным фигурантом пленок антикора Сергеем "Канцлером" Кропивой — в 2024-м тот работал его заместителем, на этой должности Кропива отвечал за цифровое развитие, трансформацию и цифровизацию (CDTO). Также Кипер связан с заместительницей генпрокурора Вдовиченко — она долгое время была его ключевой соратницей в столичных органах прокуратуры", - сказано в публикации. Источники ZN.UA сообщили, что 8 сентября детективы НАБУ вновь побывали в Офисе генпрокурора Украины (ОГП). Итогом стало появление пять новых "подозрений".До этого, 4 сентября НАБУ и САП заявили о проведении операции "Карфаген". Ими была разоблачена преступная группа, прикрывавшая работу сети мошеннических колл-центров. ОПГ координировала обыски в "чужих" офисах, тогда как со "своих" взимала абонентскую плату в размере $20–24 тыс.Фигурантами расследования стали высокопоставленные чиновники ОГП. Среди них - замглавы Департамента международного сотрудничества Сергей Кропива (на записях — "Канцлер"), которого ВАКС уже взял под стражу с возможностью внесения залога.Следствие установило, что Кропива был приближен к генпрокурору, он контролировал и оплачивал ремонт в его доме в Козине, и именно он на одной из записей назвал отчество "Шефа" — Андреевич. Поэтому у Кравченко и его первого зама Марии Вдовиченко также прошли обыски. Новости на эту тему: $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенниковБольше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, одесса, кравченко, набу, опг, сап, коррупция, расследование, офис генпрокурора, мошенники, криминал