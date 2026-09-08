Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС - 08.09.2026 Украина.ру
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Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС
Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС - 08.09.2026 Украина.ру
Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС
Ракеты к зенитным комплексам Patriot производства США заказаны Украиной за счет средств партнеров и кредита ЕС. Об этом 8 сентября заявил глава Минобороны Украины Евгений Хмара
2026-09-08T20:39
2026-09-08T20:49
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Хмара заявил о заказе ракет к ЗРК Patriot на 36-м заседании Контактной группы по милитаризации Украины ("формат "Рамштайн"), сообщило издание "Суспильне". Поставки будут оплачены деньгами из кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, частью уже выделенного на военные нужды нынешнего украинского руководства."Мы контрактуем около 1000 ракет для систем Patriot с помощью наших партнеров и за счет кредита ЕС. Опять же, мы благодарны вам за это", - заявил глава Минобороны Украины.При этом он заметил, что поставки ожидаются позже, поэтому предложил западным партнёрам схему."Поэтому мы просим вас поставлять нам ракеты из ваших запасов сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - уточнил он.Министр обороны Украины заверил, что многомиллиардные транши нынешнему руководству Украины и другие формы помощи - "это инвестиция" в интересах партнёров киевского режима."Нам надо дополнительно 300 тысяч бойцов", - процитировало "Суспильне" выступление главы Минобороны Украины на заседании в "формате "Рамштайн".Хмара рассказал участникам встречи о "больших успехах" ВСУ в противодействии российским крылатым ракетам, рассказал об успехах испытаний новых образцов вооружений от украинского ВПК и попросил от Запада больше денег и больше оружия. Ранее на эту тему: Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средстваБольше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, запад, рамштайн, контактная группа, ес, военная помощь украине, мир без границ, зрк patriot, всу
Новости, Украина, США, Запад, Рамштайн, Контактная группа, ЕС, военная помощь Украине, Мир без границ, ЗРК Patriot, ВСУ

Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС

20:39 08.09.2026 (обновлено: 20:49 08.09.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© REUTERS / Stringer
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Ракеты к зенитным комплексам Patriot производства США заказаны Украиной за счет средств партнеров и кредита ЕС. Об этом 8 сентября заявил глава Минобороны Украины Евгений Хмара
Хмара заявил о заказе ракет к ЗРК Patriot на 36-м заседании Контактной группы по милитаризации Украины ("формат "Рамштайн"), сообщило издание "Суспильне". Поставки будут оплачены деньгами из кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, частью уже выделенного на военные нужды нынешнего украинского руководства.
"Мы контрактуем около 1000 ракет для систем Patriot с помощью наших партнеров и за счет кредита ЕС. Опять же, мы благодарны вам за это", - заявил глава Минобороны Украины.
При этом он заметил, что поставки ожидаются позже, поэтому предложил западным партнёрам схему.
"Поэтому мы просим вас поставлять нам ракеты из ваших запасов сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - уточнил он.
Министр обороны Украины заверил, что многомиллиардные транши нынешнему руководству Украины и другие формы помощи - "это инвестиция" в интересах партнёров киевского режима.
"Нам надо дополнительно 300 тысяч бойцов", - процитировало "Суспильне" выступление главы Минобороны Украины на заседании в "формате "Рамштайн".
Хмара рассказал участникам встречи о "больших успехах" ВСУ в противодействии российским крылатым ракетам, рассказал об успехах испытаний новых образцов вооружений от украинского ВПК и попросил от Запада больше денег и больше оружия.
Ранее на эту тему: Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средства
Больше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября
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