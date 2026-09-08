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Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС
Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС - 08.09.2026 Украина.ру
Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС
Ракеты к зенитным комплексам Patriot производства США заказаны Украиной за счет средств партнеров и кредита ЕС. Об этом 8 сентября заявил глава Минобороны Украины Евгений Хмара
2026-09-08T20:39
2026-09-08T20:39
2026-09-08T20:49
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Хмара заявил о заказе ракет к ЗРК Patriot на 36-м заседании Контактной группы по милитаризации Украины ("формат "Рамштайн"), сообщило издание "Суспильне". Поставки будут оплачены деньгами из кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, частью уже выделенного на военные нужды нынешнего украинского руководства."Мы контрактуем около 1000 ракет для систем Patriot с помощью наших партнеров и за счет кредита ЕС. Опять же, мы благодарны вам за это", - заявил глава Минобороны Украины.При этом он заметил, что поставки ожидаются позже, поэтому предложил западным партнёрам схему."Поэтому мы просим вас поставлять нам ракеты из ваших запасов сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - уточнил он.Министр обороны Украины заверил, что многомиллиардные транши нынешнему руководству Украины и другие формы помощи - "это инвестиция" в интересах партнёров киевского режима."Нам надо дополнительно 300 тысяч бойцов", - процитировало "Суспильне" выступление главы Минобороны Украины на заседании в "формате "Рамштайн".Хмара рассказал участникам встречи о "больших успехах" ВСУ в противодействии российским крылатым ракетам, рассказал об успехах испытаний новых образцов вооружений от украинского ВПК и попросил от Запада больше денег и больше оружия. Ранее на эту тему: Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средстваБольше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, США, Запад, Рамштайн, Контактная группа, ЕС, военная помощь Украине, Мир без границ, ЗРК Patriot, ВСУ
Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС
20:39 08.09.2026 (обновлено: 20:49 08.09.2026)
Ракеты к зенитным комплексам Patriot производства США заказаны Украиной за счет средств партнеров и кредита ЕС. Об этом 8 сентября заявил глава Минобороны Украины Евгений Хмара
Хмара заявил о заказе ракет к ЗРК Patriot на 36-м заседании Контактной группы по милитаризации Украины ("формат "Рамштайн"), сообщило издание "Суспильне". Поставки будут оплачены деньгами из кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, частью уже выделенного на военные нужды нынешнего украинского руководства.
"Мы контрактуем около 1000 ракет для систем Patriot с помощью наших партнеров и за счет кредита ЕС. Опять же, мы благодарны вам за это", - заявил глава Минобороны Украины.
При этом он заметил, что поставки ожидаются позже, поэтому предложил западным партнёрам схему.
"Поэтому мы просим вас поставлять нам ракеты из ваших запасов сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - уточнил он.
Министр обороны Украины заверил, что многомиллиардные транши нынешнему руководству Украины и другие формы помощи - "это инвестиция" в интересах партнёров киевского режима.
"Нам надо дополнительно 300 тысяч бойцов", - процитировало "Суспильне" выступление главы Минобороны Украины на заседании в "формате "Рамштайн".
Хмара рассказал участникам встречи о "больших успехах" ВСУ в противодействии российским крылатым ракетам, рассказал об успехах испытаний новых образцов вооружений от украинского ВПК и попросил от Запада больше денег и больше оружия.
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