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Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС

Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС - 08.09.2026 Украина.ру

Минобороны Украины заказало ракеты для Patriot за счет кредита ЕС

Ракеты к зенитным комплексам Patriot производства США заказаны Украиной за счет средств партнеров и кредита ЕС. Об этом 8 сентября заявил глава Минобороны Украины Евгений Хмара

2026-09-08T20:39

2026-09-08T20:39

2026-09-08T20:49

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Хмара заявил о заказе ракет к ЗРК Patriot на 36-м заседании Контактной группы по милитаризации Украины ("формат "Рамштайн"), сообщило издание "Суспильне". Поставки будут оплачены деньгами из кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, частью уже выделенного на военные нужды нынешнего украинского руководства."Мы контрактуем около 1000 ракет для систем Patriot с помощью наших партнеров и за счет кредита ЕС. Опять же, мы благодарны вам за это", - заявил глава Минобороны Украины.При этом он заметил, что поставки ожидаются позже, поэтому предложил западным партнёрам схему."Поэтому мы просим вас поставлять нам ракеты из ваших запасов сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - уточнил он.Министр обороны Украины заверил, что многомиллиардные транши нынешнему руководству Украины и другие формы помощи - "это инвестиция" в интересах партнёров киевского режима."Нам надо дополнительно 300 тысяч бойцов", - процитировало "Суспильне" выступление главы Минобороны Украины на заседании в "формате "Рамштайн".Хмара рассказал участникам встречи о "больших успехах" ВСУ в противодействии российским крылатым ракетам, рассказал об успехах испытаний новых образцов вооружений от украинского ВПК и попросил от Запада больше денег и больше оружия. Ранее на эту тему: Выпросил? ЕК разрешила Киеву покупку ракет для Patriot на кредитные средстваБольше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, запад, рамштайн, контактная группа, ес, военная помощь украине, мир без границ, зрк patriot, всу