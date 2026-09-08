"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией - 08.09.2026 Украина.ру
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"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией
"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией - 08.09.2026 Украина.ру
"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией
Руководством Украины достигнуты предварительные договорённости о контактах Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, а также имеется настрой на переговоры с Россией. Об этом 8 сентября заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий
2026-09-08T18:32
2026-09-08T18:32
новости
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сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мид
оон
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Официальный представитель МИД Украины отметил, что "имеются предварительные договорённости о встрече в этом месяце" Зеленского с президентом США. При этом "могут осуществляться" и телефонные контакты Трампа с Зеленским, отметил Тихий."Сейчас активизировался мирный процесс, - констатировал Тихий. - Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения. Они совершили визиты в Москву, в Киев. Мы понимаем, что, действительно, идет активный процесс".В этом контексте Киев и Вашингтон, по словам дипломата, достигли соглашения о контактах Зеленского и Трампа. Тихий отметил, что у США имеются некие "новые идеи" по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Однако он, как и Зеленский ранее, не рассказал об этих идеях даже в общих чертах."И у нас есть новые идеи, конечно, у американцев есть новые идеи. И, действительно, изменилась реальность", - отметил официальный представитель МИД Украины.По его мнению, уже "изменилась реальность" и политикам есть над чем подумать, не вынося это в публичное пространство."Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией, - пояснил Тихий. - Поэтому, по нашему мнению, просто нужно какое-нибудь обновление подходов".Тихий также сообщил, что украинские политики настроены на возобновление диалога с Россией в переговорном процессе в трехстороннем формате с участием США."Мы также готовы к возобновлению трехстороннего формата работы, и, по нашему мнению, именно формат встречи лидеров остается наиболее эффективным в этом ключе", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины.По его словам, сейчас от Москвы "зависит, будет ли продвигаться дипломатический процесс, Украина к нему готова".Также 8 сентября президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.Он сообщил, что главы государств обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5-6 сентября поездок спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В ходе разговора был дан объективный и обстоятельный анализ хода специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.По итогам переговоров в Москве и Киеве зять американского президента Джаред Кушнер заявил о позитивном результате и наличии неких "новых идей" по урегулированию украинской проблемы. Он отказался их конкретизировать.Также 8 сентября Зеленский заявил, что некие "новые идеи" Кушнером были представлены. Он также отказался их обозначать даже в общих чертах, сославшись на необходимость проработки. Кроме того, Зеленский подтвердил настрой на переговоры с Россией в трехстороннем формате с участием США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября
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Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД, ООН, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине 2026

"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией

18:32 08.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкМастер-класс криворожской школы дипломатии провёл спикер МИД Украины Георгий Тихий
Мастер-класс криворожской школы дипломатии провёл спикер МИД Украины Георгий Тихий - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
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Руководством Украины достигнуты предварительные договорённости о контактах Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, а также имеется настрой на переговоры с Россией. Об этом 8 сентября заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий
Официальный представитель МИД Украины отметил, что "имеются предварительные договорённости о встрече в этом месяце" Зеленского с президентом США. При этом "могут осуществляться" и телефонные контакты Трампа с Зеленским, отметил Тихий.
"Сейчас активизировался мирный процесс, - констатировал Тихий. - Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения. Они совершили визиты в Москву, в Киев. Мы понимаем, что, действительно, идет активный процесс".
В этом контексте Киев и Вашингтон, по словам дипломата, достигли соглашения о контактах Зеленского и Трампа.
Тихий отметил, что у США имеются некие "новые идеи" по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Однако он, как и Зеленский ранее, не рассказал об этих идеях даже в общих чертах.
"И у нас есть новые идеи, конечно, у американцев есть новые идеи. И, действительно, изменилась реальность", - отметил официальный представитель МИД Украины.
По его мнению, уже "изменилась реальность" и политикам есть над чем подумать, не вынося это в публичное пространство.
"Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией, - пояснил Тихий. - Поэтому, по нашему мнению, просто нужно какое-нибудь обновление подходов".
Тихий также сообщил, что украинские политики настроены на возобновление диалога с Россией в переговорном процессе в трехстороннем формате с участием США.
"Мы также готовы к возобновлению трехстороннего формата работы, и, по нашему мнению, именно формат встречи лидеров остается наиболее эффективным в этом ключе", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины.
По его словам, сейчас от Москвы "зависит, будет ли продвигаться дипломатический процесс, Украина к нему готова".
Также 8 сентября президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он сообщил, что главы государств обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5-6 сентября поездок спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В ходе разговора был дан объективный и обстоятельный анализ хода специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.
По итогам переговоров в Москве и Киеве зять американского президента Джаред Кушнер заявил о позитивном результате и наличии неких "новых идей" по урегулированию украинской проблемы. Он отказался их конкретизировать.
Также 8 сентября Зеленский заявил, что некие "новые идеи" Кушнером были представлены. Он также отказался их обозначать даже в общих чертах, сославшись на необходимость проработки. Кроме того, Зеленский подтвердил настрой на переговоры с Россией в трехстороннем формате с участием США.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября
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НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИДООНДжаред КушнерПереговоры по Украине 2026
 
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