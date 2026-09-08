https://ukraina.ru/20260908/izmenilas-realnost-v-mid-ukrainy-rasskazali-o-vstreche-zelenskogo-s-trampom-i-peregovorakh-s-1083082912.html
"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией
"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией - 08.09.2026 Украина.ру
"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией
Руководством Украины достигнуты предварительные договорённости о контактах Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, а также имеется настрой на переговоры с Россией. Об этом 8 сентября заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий
2026-09-08T18:32
2026-09-08T18:32
2026-09-08T18:32
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Официальный представитель МИД Украины отметил, что "имеются предварительные договорённости о встрече в этом месяце" Зеленского с президентом США. При этом "могут осуществляться" и телефонные контакты Трампа с Зеленским, отметил Тихий."Сейчас активизировался мирный процесс, - констатировал Тихий. - Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения. Они совершили визиты в Москву, в Киев. Мы понимаем, что, действительно, идет активный процесс".В этом контексте Киев и Вашингтон, по словам дипломата, достигли соглашения о контактах Зеленского и Трампа. Тихий отметил, что у США имеются некие "новые идеи" по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Однако он, как и Зеленский ранее, не рассказал об этих идеях даже в общих чертах."И у нас есть новые идеи, конечно, у американцев есть новые идеи. И, действительно, изменилась реальность", - отметил официальный представитель МИД Украины.По его мнению, уже "изменилась реальность" и политикам есть над чем подумать, не вынося это в публичное пространство."Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией, - пояснил Тихий. - Поэтому, по нашему мнению, просто нужно какое-нибудь обновление подходов".Тихий также сообщил, что украинские политики настроены на возобновление диалога с Россией в переговорном процессе в трехстороннем формате с участием США."Мы также готовы к возобновлению трехстороннего формата работы, и, по нашему мнению, именно формат встречи лидеров остается наиболее эффективным в этом ключе", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины.По его словам, сейчас от Москвы "зависит, будет ли продвигаться дипломатический процесс, Украина к нему готова".Также 8 сентября президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.Он сообщил, что главы государств обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5-6 сентября поездок спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В ходе разговора был дан объективный и обстоятельный анализ хода специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.По итогам переговоров в Москве и Киеве зять американского президента Джаред Кушнер заявил о позитивном результате и наличии неких "новых идей" по урегулированию украинской проблемы. Он отказался их конкретизировать.Также 8 сентября Зеленский заявил, что некие "новые идеи" Кушнером были представлены. Он также отказался их обозначать даже в общих чертах, сославшись на необходимость проработки. Кроме того, Зеленский подтвердил настрой на переговоры с Россией в трехстороннем формате с участием США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид, оон, джаред кушнер, переговоры по украине 2026
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД, ООН, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине 2026
"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией
Руководством Украины достигнуты предварительные договорённости о контактах Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, а также имеется настрой на переговоры с Россией. Об этом 8 сентября заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий
Официальный представитель МИД Украины отметил, что "имеются предварительные договорённости о встрече в этом месяце" Зеленского с президентом США. При этом "могут осуществляться" и телефонные контакты Трампа с Зеленским, отметил Тихий.
"Сейчас активизировался мирный процесс, - констатировал Тихий. - Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения. Они совершили визиты в Москву, в Киев. Мы понимаем, что, действительно, идет активный процесс".
В этом контексте Киев и Вашингтон, по словам дипломата, достигли соглашения о контактах Зеленского и Трампа.
Тихий отметил, что у США имеются некие "новые идеи" по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Однако он, как и Зеленский ранее, не рассказал об этих идеях даже в общих чертах.
"И у нас есть новые идеи, конечно, у американцев есть новые идеи. И, действительно, изменилась реальность", - отметил официальный представитель МИД Украины.
По его мнению, уже "изменилась реальность" и политикам есть над чем подумать, не вынося это в публичное пространство.
"Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией, - пояснил Тихий. - Поэтому, по нашему мнению, просто нужно какое-нибудь обновление подходов".
Тихий также сообщил, что украинские политики настроены на возобновление диалога с Россией в переговорном процессе в трехстороннем формате с участием США.
"Мы также готовы к возобновлению трехстороннего формата работы, и, по нашему мнению, именно формат встречи лидеров остается наиболее эффективным в этом ключе", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Украины.
По его словам, сейчас от Москвы "зависит, будет ли продвигаться дипломатический процесс, Украина к нему готова".
Также 8 сентября президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он сообщил, что главы государств обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5-6 сентября поездок спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В ходе разговора был дан объективный и обстоятельный анализ хода специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.
По итогам переговоров в Москве и Киеве зять американского президента Джаред Кушнер заявил о позитивном результате и наличии неких "новых идей" по урегулированию украинской проблемы. Он отказался их конкретизировать.
Также 8 сентября Зеленский заявил, что некие "новые идеи" Кушнером были представлены. Он также отказался их обозначать даже в общих чертах, сославшись на необходимость проработки. Кроме того, Зеленский подтвердил настрой на переговоры с Россией в трехстороннем формате с участием США.