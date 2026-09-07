https://ukraina.ru/20260907/politsiya-izrailya-pomogaet-ukrainskim-kollegam-obespechivat-prazdnik-khasidov-v-umani-1083064293.html
Полиция Израиля помогает украинским коллегам обеспечивать праздник хасидов в Умани
Полиция Израиля помогает украинским коллегам обеспечивать праздник хасидов в Умани - 07.09.2026 Украина.ру
Полиция Израиля помогает украинским коллегам обеспечивать праздник хасидов в Умани
Украинская полиция работает в усиленном режиме ради обеспечения безопасности праздника израильтян в Умани. Об этом 7 сентября сообщает Нацполиция Украины
2026-09-07T21:15
2026-09-07T21:15
2026-09-07T21:15
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"Полиция продолжает обеспечивать публичный порядок и безопасность во время паломничества хасидов. Главная задача-охрана публичного порядка, а также профилактика уголовных и административных правонарушений", - заявил замначальника Национальной полиции Украины Александр Фацевич.Вместе с начальником полиции Черкасской области Ярославом Меженным он проверил организацию работы коллег в Умани Там во время празднования своего Нового года (Рош га-Шана) находятся паломники-хасиды.В Умани работает сводный отряд. В него привлечены оперативники, следователи, патрульные полицейские, представители "полиции диалога", а также батальона полиции особого назначения, кинологи и взрывотехники. "Как и прошлые годы, в Умань также прибыли представители полиции Израиля, которые помогают украинским коллегам обеспечивать правопорядок во время празднования Рош га-Шана. Об этом сообщил представитель полиции Израиля в Украине и странах СНГ Пауль Тимковский", - сказано в публикации полиции постсоветской республики.В июле МИД Украины предупредил хасидов об опасности поездки в УманьБольше новостей дня представлено в обзоре На Украине обсуждают "план Трампа", пока боевики ВСУ сидят в окружении под Харьковом. Итоги 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, умань, израиль, снг, украина, религия, евреи, новый год, праздники, нацполиция
Новости, Умань, Израиль, СНГ, Украина, Религия, евреи, Новый год, праздники, Нацполиция
Полиция Израиля помогает украинским коллегам обеспечивать праздник хасидов в Умани
Украинская полиция работает в усиленном режиме ради обеспечения безопасности праздника израильтян в Умани. Об этом 7 сентября сообщает Нацполиция Украины
"Полиция продолжает обеспечивать публичный порядок и безопасность во время паломничества хасидов. Главная задача-охрана публичного порядка, а также профилактика уголовных и административных правонарушений", - заявил замначальника Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
Вместе с начальником полиции Черкасской области Ярославом Меженным он проверил организацию работы коллег в Умани Там во время празднования своего Нового года (Рош га-Шана) находятся паломники-хасиды.
В Умани работает сводный отряд. В него привлечены оперативники, следователи, патрульные полицейские, представители "полиции диалога", а также батальона полиции особого назначения, кинологи и взрывотехники.
"Как и прошлые годы, в Умань также прибыли представители полиции Израиля, которые помогают украинским коллегам обеспечивать правопорядок во время празднования Рош га-Шана. Об этом сообщил представитель полиции Израиля в Украине и странах СНГ Пауль Тимковский", - сказано в публикации полиции постсоветской республики.
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