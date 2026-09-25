https://ukraina.ru/20260925/psikhicheski-nenormalnym-priznali-ukraintsa-ustroivshego-reznyu-v-polskom-monastyre-1083437711.html

Психически ненормальным признали украинца, устроившего резню в польском монастыре

Психически ненормальным признали украинца, устроившего резню в польском монастыре - 25.09.2026 Украина.ру

Психически ненормальным признали украинца, устроившего резню в польском монастыре

Допросить задержанного после поножовщины в монастыре польского города Ярослава не смогли из-за выявленного психического расстройства фигуранта. Об этом 25 сентября сообщает польское издание rmf24.pl

2026-09-25T19:37

2026-09-25T19:37

2026-09-25T19:37

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Задержанного утром 24 сентября при нападении на монастырь 31-летнего украинца не могут допросить и предъявить обвинения из-за состояния его психического здоровья. Психиатры выявили у него острые психические расстройства. "Текущее психическое состояние Игоря М. не позволяет ему участвовать в процессуальных действиях из-за усиленных психотических симптомов, состояния сильного психомоторного возбуждения, растерянности мышления и отсутствия логической связи", - заявила заявила представитель окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич.Она сообщила, что задержанный нуждается в назначении срочного лечения и сейчас находится под наблюдением врачей в психбольнице. Поэтому, по её словам, исключается проведение любых следственных действий с его участием в ближайшее время.Следователи настаивают на аресте пойманного гражданина Украины. Они готовят ходатайство на содержании под стражей сроком три месяца, что позволит содержать фигуранта под арестом в психбольнице.31-летнему украинцу инкриминируют убийство священника, покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. За эти деяния ему грозит пожизненное лишение свободы.Ранее в новостях: Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, криминал, ес, мигранты, украинские беженцы, монастырь, польша