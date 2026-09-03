https://ukraina.ru/20260903/1082996187.html

Дмитрий Киселев: Жители Украины будут благодарить Россию за то, что она избавила их от режима Зеленского

Дмитрий Киселев: Жители Украины будут благодарить Россию за то, что она избавила их от режима Зеленского - 03.09.2026 Украина.ру

Дмитрий Киселев: Жители Украины будут благодарить Россию за то, что она избавила их от режима Зеленского

Чтобы выжить и иметь будущее, Украине нужно избавиться от нацистского режима. А нацистский режим, как показывает история, сам по себе не рассасывается. Он может быть разгромлен только внешней силой. И когда киевский режим будет разгромлен, наступит долгий и тяжелый период денацификации

2026-09-03T21:39

2026-09-03T21:39

2026-09-03T21:39

интервью

украина

россия

дмитрий киселев

пушкин

европа

общество

германия

экономика

культура

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Об этом генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру ХисамовуДмитрий Киселев – один из самых ярких журналистов и влиятельных медиаменеджеров нашей страны. Он возглавляет медиагруппу "Россия сегодня" и до недавнего времени вел воскресную информационную программу на телеканале "Россия". А сейчас стартует его новый проект – авторская 30-минутная программа с названием "Киселев". Она тоже будет выходить по воскресеньям. Первый ее выпуск покажут 6 сентября в 22:00.- Дмитрий Константинович, ведущий информационно-аналитической программы и независимый политический комментатор – это очень разные образы. Какой смысл в этом переходе для вас, для зрителя и для канала?- Я прошел большой телевизионный путь. Был редактором, корреспондентом, политическим обозревателем и ведущим ток-шоу. У меня еще в прошлом веке было ток-шоу "Национальный интерес". Я первым придумал это словосочетание и ввел в общественный оборот, потому что тогда о национальных интересах России никто не говорил. А потом стал вести воскресную информационно-аналитическую программу.Этот переход был довольно сложным. В ток-шоу ведущий задает вопросы, а в информационно-аналитической программе он на них отвечает. Это совершенно разные задачи. А теперь у меня еще один переход. И когда мне самому предложили определить жанр новой программы, я сказал, что это будет публицистическая программа. Все-таки сейчас много псевдо-аналитики, от которой люди уже устали. А публицистических программ – очень мало.В качестве примера могу привести "Бесогон" Никиты Михалкова. Только если у Никиты он выходит нерегулярно и с неопределенным хронометражем, то у меня будет регулярная программа по воскресеньем с четким хронометражем – 26 минут.Я иду сразу после информационно-аналитической программы "Вести недели", которую будет вести Евгений Попов. Программа в его варианте сократится на полчаса и будет заканчиваться в 22:00. И потом я буду выступать с публицистической передачей. То есть Женя повестку недели уже отработает, много скажет о президенте. А после меня идет программа Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин". Там чисто президентская повестка. И если я еще буду говорить о президенте, это будет масло масляное. Тем самым мы сослужим президенту медвежью услугу, потому что перекормить зрителя можно чем угодно.То есть моя задача – "не опираться на новости и без президента". Сложная история. Хотя президент будет в премьерном выпуске. Там будет захватывающий повод, который пока не отработал никто. Он будет про взаимоотношения касаток (самого крупного морского хищника) и белых медведей. Эта метафора президента поставила всех в тупик, до сих пор обсуждается даже на международном уровне. Путин ее потом повторил, но ясности больше не стало. И вот мы это разжуем доступно.Но, повторюсь, это исключительный случай. Президент будет отработан в других программах. У меня же будет чистая публицистика. Изложение фактов, возврат к истории, поиск новых ассоциаций, обогащение новой фактурой и более доброжелательная подача. Это то, чего людям сейчас очень не хватает.Конечно, в ней останутся те же рубрики, что и в прошлой программе: "Исторический кружок", "Живой уголок", "Культурная страничка". Но будут новые рубрики: "Улыбка недели" и "Техминимум". Техники в нашей жизни становится больше и больше, нам придется объяснять ее функцию.Я все же постараюсь найти новые интонации. Это будет соло-программа. Да, там напрашивается кто-то на интервью, но пока мы будем выходить без него.- В 2000-х вы возглавляли информационную службу одного из главных украинских телеканалов, Украина остается самой болезненной нашей темой. Насколько эффективна школа западной пропаганды, приемы которой завозились на Украину? Вырастили нам достойного врага на информационном поле?- Вырастили.Вы верно заметили, что я был первым тележурналистом, кто отправился на Украину. Это было в 2000 году. Мной, кроме дружеского приглашения, двигал евроромантизм. Кучма провозгласил европейский выбор: "Мы толкнем Украину в Европу, а Россия паровозиком к ней прицепится. Мы все вместе в Европу придем и будем благоденствовать". Но реальность оказалась совсем другой.Первое, что я обнаружил, что на Украине не было ни одной серьезной газеты. Там была только желтая пресса, полная рекламы и заказных материалов. Да и телеканалы были как пицца: поделены на куски между олигархами, которые бились друг с другом, рвали страну на куски и не были в состоянии сформулировать общие национальные интересы. Журналистики не было. Журналистика путалась с пиаром, а пиар воспринимался очень вульгарно. И вот из всей этой непрофессиональной каши вырос, как вы выразились, наш медиавраг.Почему трудно с этим бороться? Их цель – разрушать. Наша цель – созидать. Они хотят нас уничтожить, а мы хотим создать здоровую Украину. Звать по лестнице вниз легче, чем вверх. Играть на низменных чувствах, бросать слухи и писать "Россия" с маленькой буквы – это всегда проще. Если мы говорим о денацификации, все редакции придется закрыть и распустить. Перефильтровать людей, привезти новых, переорганизовать, создать новые издания – это часть денацификации. Всю эту зловонную муть нужно вымести из информационного поля.- У них даже в норму приведены мат и похабщина. Хотя даже когда мы с Гитлером воевали, мы себе такого не позволяли. Можно ли с этим бороться?- Что касается обсценной лексики в обыденном языке, то украинцы здесь пошли по пути Европы. Именно европейцы ввели в обиход все запретные слова, тем самым сняв всякие табу. Никто не ругается – все просто так разговаривают. Для русского языка это губительно.Мы все любим русский язык во всем его диапазоне. Я очень люблю мат. Но я считаю его неприкосновенным запасом русского языка. Вы не можете пользоваться им часто. Он нужен только в крайних случаях: чтобы остановить преступника, взбодрить человека или в атаку бойцов поднять. Если же вы его транжирите, вы лишаете их смысла и функции. Тем самым вы обедняете русский язык.Вот, что там происходит. Это лингвистическая провокация в том числе. Но когда мы читаем матерные тексты, которые нам с Украины отправляют, это уже не работает. Это обедняет их собственные выразительные средства языка. Если вы не ставите мат через слово, вы должны подбирать слова и расширять свой словарный запас, а это уже сложнее.Мат нужно любить. А они его явно не любят.- Вы сказали о денацификации. Как это может выглядеть конкретно? Какой образ будущего Украины должны рисовать наши СМИ?- Украине, чтобы выжить и иметь будущее, нужно избавиться от нацистского режима. А нацистский режим, как показывает история, сам по себе не рассасывается. Он может быть разгромлен только внешней силой. Это было с Японией, Италией и Германией. К сожалению, Украина тоже докажет это правило. И когда киевский режим будет разгромлен, наступит долгий и тяжелый период денацификации.Первое: придется строить другую экономику. Экономики на Украине сейчас нет, она вся на внешнем подсосе. Запад всех этих грантов ее лишит. И нам придется строить другую экономику, которая была бы единым механизмом с Россией.Второе: придется создать новую культуру, прессу и систему образования. Заменить старые институты, пересмотреть партийную структуру. Посмотреть, как они должны работать. Создать новую созидательную идеологию.Людям станет жить лучше и свободнее. Вместе мы станем гораздо сильнее. Никто с нами не захочет спорить и биться, потому что мы к тому времени одержим военную победу. И на этой здоровой основе мы сможем строить отношения со всем миром: и с Западом, и с Востоком. Все вздохнут с облегчением, потому что создастся новое, здоровое и естественное образование.Этот процесс национального воссоединения прошла разделенная Германия. Мы этому тоже способствовали. И Германии было бы лучше тоже способствовать объединению разделенной нации, которой являются русские и украинцы.- У нас по этому поводу многие настроены пессимистично: "С украинцами договориться невозможно. Выросли новые поколения, а старые перестроились. У них у всех пена на губах от ярости. Некому там будет заниматься перестройкой". Я лично в это не верю. Я знаю Украину. Просто мы сейчас слышим голоса тех, кто этому определению соответствует. На самом деле там много здравых людей, даже в западных областях.- Они вздохнут с облегчением. Так было с Германией. Никто зла таить не будет. Все воспримут это как естественное облегчение. Как немцы были благодарны Советскому Союзу за избавление от Гитлера, так и украинцы будут благодарны России за избавление от Зеленского. Киевский режим принес слишком много горя Украине и украинцам. Он нанес глубочайшие травмы украинской культуре, которую мы воспринимаем как часть нашей культуры.Нам она дорога. Она никому так не дорога, как русским и России: ни немцам, ни американцам. И мову мы сохраним. Мы единственные, кто может ее сохранить. И мы сохраним достоинство Украины. Обратите внимание, что в России нет никакого антиукраинства. Мы на них не злимся. Мы сочувствуем украинцам, что они страдают от этого режима.И мы своей добротой поглотим всю нацию и создадим единый здоровый организм.- Вы также ранее говорили, что Россия выходит из украинского кризиса более сильной страной. В чем именно сила будет проявляться на международной арене? Какие цели она будет ставить перед собой?- В моральном плане более сильными мы будем потому, что выйдем из этого кризиса без иллюзий. А что касается экономики, то мы освоили новые современные отрасли, в которых чувствуем себя уверенно. В частности, авиастроение. Раньше этого не было. Суверенитетом в области ИИ мы тоже занимаемся по возможности. Хотя это сложная тема.Мы стали сильнее даже по сельскому хозяйству и транспорту. Мы выходим с самой сильной и высокотехнологической армией в мире. А еще мы выходим из этого конфликта практически с монолитным обществом, чего раньше не было. Скоро исполнится 15 лет со дня попытки государственного переворота в России на Болотной площади в декабре 2011 года. Сейчас представить такое уже невозможно.Что касается перспектив, они у страны с тысячелетней истории светлые. Но нам надо пройти этот тяжелый период достойно. И мы его пройдем.- Вы также не раз говорили о Русском мире как об особой цивилизации. Можете назвать исторического деятеля или литературного персонажа, который лучше всего объясняет Западу, что такое Россия?- Сейчас в Москве были дебаты по поводу памятника Пушкину: двигать его или не двигать. Когда его только открывали, многие русские писатели выступали с речью. Самую известную речь произнес Достоевский в Обществе любителей русской словесности. У него была задача доказать в этой речи, что Пушкин русский. А чтобы доказать, что Пушкин русский, нужно было показать критерии русскости. И перечислив произведения, в которых Пушкину пришлось мысленно перевоплощаться в героев разных народов, Достоевский сказал: "Во-первых, для нас священны камни древней Европы. Во-вторых, русский человек брат всех людей. Это самое главное".Русская философия всегда обращалась к миру не столько философскими текстами, сколько литературными. Русская философия облачена в красивые одежды великой литературы. Скажем, в "Преступлении и наказании" для нас важно не то, что происходит с человеком физически (как его наказывают на каторге), а его внутренняя рефлексия. Ощущение того, насколько твои поступки соответствуют высоким нравственным канонам. Насколько это соотнесено со справедливостью и высшим моральным законом. Вот, что это такое.И в произведениях Достоевского как раз сформулирована суть русской души и многонациональной цивилизации, которую удалось русским создать. Не огнем и мечом, а своим миссионерством. Мы же не угнетали народы, а включали их в себя как равных.- Вы раньше говорили, что продукты медиагруппы "Россия сегодня" — это общественная стабильность и суверенитет. А какие вызовы для стабильности и суверенитета возникают в связи с развитием искусственного интеллекта и нейросетей?- Искусственный интеллект угрожает не только российскому суверенитету, но и всему человечеству.На днях вышло два открытых письма. Одно из них написал Билл Гейтс, второе было опубликовано на официальном сайте американской компании OpenAI, которая посвятила себя развитию ИИ. GPT – это как раз ее творение. И под этим открытым письмом подписались более сотни мировых компаний, которые этим занимаются, включая Anthropic, Google и тот же Microsoft. Эти публикации – пропитанные ужасом послания. Это отчаянный крик беспомощных людей, которые знают, что это такое.ИИ – это технология, которая развивается так быстро, как не развивалась ни одна технология в истории. Человечество отстает в восприятии того, что происходит. ИИ выходит из-под контроля.Билл Гейтс видит в этом три угрозы: потеря рабочих мест, терроризм и глубокие изменения человеческих отношений, когда люди разговаривают с ИИ и теряют социальные навыки. Изменения в образовании – это тоже проблема. Это касается детей. Казалось бы, вы можете многому у него научиться. Но если ребенок становится слишком от него зависим, он теряет навыки обучения и способность к критическому мышлению. Все-таки ИИ с вами никогда не спорит и не делает замечаний. Это очень страшно.А в коллективном письме говорится еще об одной угрозе. Странам и континентам нужно строить тотальные системы киберзащиты. Одной корпорации, даже большой и крепкой, будет недостаточно. К примеру, Сбербанку в России, который гордится своей киберзащитой, не удастся остаться в безопасности, так как ИИ будет искать слабое звено. Он может просто отключить электричество или воду, чтобы это перестало работать.Единственное, что может спасти человечество – международное сотрудничество в области ИИ. А с этим пока идет туго. Конкуренция важнее всеобщей безопасности. Гейтс говорит, что нужно создать международную организацию. Но он, наверное, не знает, что Россия и Китай уже учредили Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO) со штаб-квартирой в Шанхае. В эту организацию входят страны Латинской Америки, но там нет Индии, ни одной европейской страны, США и Канады.Хорошая организация, но у нее даже сайта нет. Она не идет. Это надо, чтобы все страны открыли свои коды и приемы. А ради общего блага никто пока этого сделать не готов. В этом засада для человечества.- Закончим наш разговор темой повеселее, которая вернет нас к теме Русского мира. Вы заядлый лошадник, а с недавних пор еще и президент Всероссийской федерации русской тройки. Чем вас лично это зацепило? Как вы собираетесь вернуть ей статус национального бренда?- Русская тройка – это тип лошадиной упряжки, которой нет нигде в мире. Ее нет даже на Украине и в Белоруссии. И там, и там лошадей запрягают цугом: двойка, четверка, шестерка. У английской королевы – восьмерка. В Риме была квадрига – колесница с четверкой, которую мы видим на фронтоне Большого театра. Кстати, в пулеметной тачанке тоже была четверка лошадей, а не тройка.Тройке более 250 лет. Это русская почтовая упряжка. Самая быстрая на земле. Я вообще мечтаю устроить гонки между английской четверкой и нашей упряжкой. Наша заведомо победит, потому что у четверки тащат только две лошади (задние), а передние их меняют. А у нас тройка летит так быстро, что ее скорость выше отдельно выпряженной лошади из этой тройки. Это вообще загадка природы.Это разноаллюрная запряжка. Коренник идет рысью (в идеале, чтобы это был орловский рысак), а пристяжные идут галопом. "Птицей-тройкой" ее назвали именно из-за этой скорости.Сейчас нет ни школ, ни тренеров. Младшему наезднику за 50. Тройка переживает период деградации. Но нашими усилиями она признана Минспортом национальным видом спорта с января 2026 года. Ее с нашей подачи сейчас регистрирует Минкульт как национальное культурное достояние. Мы тройку в прошлом году включили в скачки на приз президента. Правда, Минсельхоз подготовил документ по скачкам президента. Это распоряжение вышло за подписью президента, но, к сожалению, тройкой там и не пахнет. Наверное, это какая-то случайность.В общем, мы в борьбе.Но тройки будут открывать московский ипподром. Сергей Семенович Собянин проникся. У него внутренний интерес к тройкам был. Я ему как-то сказал:- Как же так? У вас карта-тройка есть, а троек нет. - Мы все сделаем.В парке Москино есть тройки. Есть фестивали русских троек. Мечтаю провести чемпионат России по русским тройкам. Тройка вернулась в заставку "Вестей недели". И хочется, чтобы тройка стала вдохновением для нашей жизни.

https://ukraina.ru/20240426/1054735582.html

https://ukraina.ru/20260903/12-tysyach-za-russkoe-slovo-na-ukraine-zapustili-yazykovye-repressii-1082985497.html

https://ukraina.ru/20260903/zakonchitsya-voyna--zakonchitsya-zelenskiy-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1082964800.html

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Искандер Хисамов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770661_346:0:900:554_100x100_80_0_0_2c136c47a4e7c70e98d44af8e5ac6d06.jpg

интервью, украина, россия, дмитрий киселев, пушкин, европа, общество, германия, экономика, культура, сми, денацификация, русский мир, ии (искусственный интеллект)