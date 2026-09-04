В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир - 04.09.2026 Украина.ру
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В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир
В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир - 04.09.2026 Украина.ру
В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.09.2026
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Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Тема дня Новороссии. В Донецке завершился XXVIII фестиваль кузнечного мастерства "Парк кованых фигур – 2026" Гость: Виктор Иванович Бурдук - председатель Гильдии кузнецов Донбасса.* Местный колорит. Незрячий поэт, прозаик, журналист из Луганска. Гость: Артем Аргунов - писатель. * Фронтовые сводки. О контрударах ВСУ в Донбассе, поражении тыловой инфраструктуры киевского режима и перспективах выхода ВС РФ на новый технологический уровень. Гость: Игорь Кимаковский – советник главы Донецкой Народной Республики, ведущий: Кирилл Курбатов -обозреватель издания Украина.ру.
новороссия
донбасс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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радио "новороссия сегодня", новороссия сегодня, новороссия, донбасс, луганск, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Радио "Новороссия сегодня", Новороссия сегодня, Новороссия, Донбасс, Луганск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
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В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир

19:38 04.09.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. В Донецке завершился XXVIII фестиваль кузнечного мастерства "Парк кованых фигур – 2026" Гость: Виктор Иванович Бурдук - председатель Гильдии кузнецов Донбасса.
* Местный колорит. Незрячий поэт, прозаик, журналист из Луганска. Гость: Артем Аргунов - писатель.
* Фронтовые сводки. О контрударах ВСУ в Донбассе, поражении тыловой инфраструктуры киевского режима и перспективах выхода ВС РФ на новый технологический уровень. Гость: Игорь Кимаковский – советник главы Донецкой Народной Республики, ведущий: Кирилл Курбатов -обозреватель издания Украина.ру.
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