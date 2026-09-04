https://ukraina.ru/20260904/v-donetske-zavershilsya-festival-kuznechnogo-masterstva-kontrudary-vsu-4-sentyabrya-2026-goda-vecherniy-1083021514.html
В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир
В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир - 04.09.2026 Украина.ру
В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.09.2026
2026-09-04T19:38
2026-09-04T19:38
2026-09-04T19:38
радио "новороссия сегодня"
новороссия сегодня
новороссия
донбасс
луганск
вооруженные силы украины
украина.ру
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Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Тема дня Новороссии. В Донецке завершился XXVIII фестиваль кузнечного мастерства "Парк кованых фигур – 2026" Гость: Виктор Иванович Бурдук - председатель Гильдии кузнецов Донбасса.* Местный колорит. Незрячий поэт, прозаик, журналист из Луганска. Гость: Артем Аргунов - писатель. * Фронтовые сводки. О контрударах ВСУ в Донбассе, поражении тыловой инфраструктуры киевского режима и перспективах выхода ВС РФ на новый технологический уровень. Гость: Игорь Кимаковский – советник главы Донецкой Народной Республики, ведущий: Кирилл Курбатов -обозреватель издания Украина.ру.
новороссия
донбасс
луганск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
радио "новороссия сегодня", новороссия сегодня, новороссия, донбасс, луганск, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Радио "Новороссия сегодня", Новороссия сегодня, Новороссия, Донбасс, Луганск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. В Донецке завершился XXVIII фестиваль кузнечного мастерства "Парк кованых фигур – 2026" Гость: Виктор Иванович Бурдук - председатель Гильдии кузнецов Донбасса.
* Местный колорит. Незрячий поэт, прозаик, журналист из Луганска. Гость: Артем Аргунов - писатель.
* Фронтовые сводки. О контрударах ВСУ в Донбассе, поражении тыловой инфраструктуры киевского режима и перспективах выхода ВС РФ на новый технологический уровень. Гость: Игорь Кимаковский – советник главы Донецкой Народной Республики, ведущий: Кирилл Курбатов -обозреватель издания Украина.ру.