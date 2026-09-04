https://ukraina.ru/20260904/v-donetske-zavershilsya-festival-kuznechnogo-masterstva-kontrudary-vsu-4-sentyabrya-2026-goda-vecherniy-1083021514.html

В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир

В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир - 04.09.2026 Украина.ру

В Донецке завершился фестиваль кузнечного мастерства, контрудары ВСУ. 4 сентября 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.09.2026

2026-09-04T19:38

2026-09-04T19:38

2026-09-04T19:38

радио "новороссия сегодня"

новороссия сегодня

новороссия

донбасс

луганск

вооруженные силы украины

украина.ру

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Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Тема дня Новороссии. В Донецке завершился XXVIII фестиваль кузнечного мастерства "Парк кованых фигур – 2026" Гость: Виктор Иванович Бурдук - председатель Гильдии кузнецов Донбасса.* Местный колорит. Незрячий поэт, прозаик, журналист из Луганска. Гость: Артем Аргунов - писатель. * Фронтовые сводки. О контрударах ВСУ в Донбассе, поражении тыловой инфраструктуры киевского режима и перспективах выхода ВС РФ на новый технологический уровень. Гость: Игорь Кимаковский – советник главы Донецкой Народной Республики, ведущий: Кирилл Курбатов -обозреватель издания Украина.ру.

новороссия

донбасс

луганск

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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