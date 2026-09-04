В 4,5 раза за 4,5 года войны: внешний долг Украины бьёт рекорды - 04.09.2026 Украина.ру
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В 4,5 раза за 4,5 года войны: внешний долг Украины бьёт рекорды
В 4,5 раза за 4,5 года войны: внешний долг Украины бьёт рекорды - 04.09.2026 Украина.ру
В 4,5 раза за 4,5 года войны: внешний долг Украины бьёт рекорды
За четыре с половиной года с начала СВО государственный внешний долг Украины увеличился более чем в 4,5 раза. Об этом в ночь на 4 сентября пишет РИА Новости
2026-09-04T04:40
2026-09-04T04:43
украина.ру
украина
минфин
госдолг
госдолги
министерство финансов
финансы
война на украине
киевский режим
внешнее управление
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В своих расчётах агентство использовало официальные статистические данных украинского Минфина.Из них следует, что если по итогам января 2022 года внешний государственный долг незалежной находился на отметке 1 634,82 млрд гривен, то на 31 июля 2026 года этот показатель составил 7 497,5 млрд гривен, превысив предвоенный уровень в 4,58 раза.Также за это время с 59,5% до 78,3% увеличилась доля займов извне от общей суммы.Напомним, что Украина начала своё "независимое плавание" в 1991 с нулевым внешним долгом, поскольку Россия приняла на себя все обязательства распавшегося СССР.Ранее в агентстве подсчитали, что с конца 2013 года, когда на Украине начались протесты на Майдане, внешний государственный долг страны увеличился в 24 раза — до 166 миллиардов долларов. Общая сумма внешних и внутренних долгов за этот же период выросла в 16,2 раза и превысила 211 миллиардов долларов. Кроме того, госдолг страны, который ещё в 2021 году составлял всего 55% номинального ВВП, сейчас уверенно его превышает.Подробнее о состоянии, в которое привёл финансы незалежной киевский режим - в аналитическом материале Страна-функция: что на самом деле означает огромный госдолг Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, украина, минфин, госдолг, госдолги, министерство финансов, финансы, война на украине, киевский режим, внешнее управление, новости, новости украины
Украина.ру, Украина, Минфин, госдолг, госдолги, Министерство финансов, финансы, война на Украине, киевский режим, внешнее управление, Новости, Новости Украины

В 4,5 раза за 4,5 года войны: внешний долг Украины бьёт рекорды

04:40 04.09.2026 (обновлено: 04:43 04.09.2026)
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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За четыре с половиной года с начала СВО государственный внешний долг Украины увеличился более чем в 4,5 раза. Об этом в ночь на 4 сентября пишет РИА Новости
В своих расчётах агентство использовало официальные статистические данных украинского Минфина.
Из них следует, что если по итогам января 2022 года внешний государственный долг незалежной находился на отметке 1 634,82 млрд гривен, то на 31 июля 2026 года этот показатель составил 7 497,5 млрд гривен, превысив предвоенный уровень в 4,58 раза.
Также за это время с 59,5% до 78,3% увеличилась доля займов извне от общей суммы.
Напомним, что Украина начала своё "независимое плавание" в 1991 с нулевым внешним долгом, поскольку Россия приняла на себя все обязательства распавшегося СССР.
Ранее в агентстве подсчитали, что с конца 2013 года, когда на Украине начались протесты на Майдане, внешний государственный долг страны увеличился в 24 раза — до 166 миллиардов долларов. Общая сумма внешних и внутренних долгов за этот же период выросла в 16,2 раза и превысила 211 миллиардов долларов.
Кроме того, госдолг страны, который ещё в 2021 году составлял всего 55% номинального ВВП, сейчас уверенно его превышает.
Подробнее о состоянии, в которое привёл финансы незалежной киевский режим - в аналитическом материале Страна-функция: что на самом деле означает огромный госдолг Украины.
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