https://ukraina.ru/20260904/v-45-raza-za-45-goda-voyny-vneshniy-dolg-ukrainy-bt-rekordy-1083003015.html

В 4,5 раза за 4,5 года войны: внешний долг Украины бьёт рекорды

В 4,5 раза за 4,5 года войны: внешний долг Украины бьёт рекорды - 04.09.2026 Украина.ру

В 4,5 раза за 4,5 года войны: внешний долг Украины бьёт рекорды

За четыре с половиной года с начала СВО государственный внешний долг Украины увеличился более чем в 4,5 раза. Об этом в ночь на 4 сентября пишет РИА Новости

2026-09-04T04:40

2026-09-04T04:40

2026-09-04T04:43

украина.ру

украина

минфин

госдолг

госдолги

министерство финансов

финансы

война на украине

киевский режим

внешнее управление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/04/1083002894_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_4704bf1881edc56200f803d935121c5c.jpg

В своих расчётах агентство использовало официальные статистические данных украинского Минфина.Из них следует, что если по итогам января 2022 года внешний государственный долг незалежной находился на отметке 1 634,82 млрд гривен, то на 31 июля 2026 года этот показатель составил 7 497,5 млрд гривен, превысив предвоенный уровень в 4,58 раза.Также за это время с 59,5% до 78,3% увеличилась доля займов извне от общей суммы.Напомним, что Украина начала своё "независимое плавание" в 1991 с нулевым внешним долгом, поскольку Россия приняла на себя все обязательства распавшегося СССР.Ранее в агентстве подсчитали, что с конца 2013 года, когда на Украине начались протесты на Майдане, внешний государственный долг страны увеличился в 24 раза — до 166 миллиардов долларов. Общая сумма внешних и внутренних долгов за этот же период выросла в 16,2 раза и превысила 211 миллиардов долларов. Кроме того, госдолг страны, который ещё в 2021 году составлял всего 55% номинального ВВП, сейчас уверенно его превышает.Подробнее о состоянии, в которое привёл финансы незалежной киевский режим - в аналитическом материале Страна-функция: что на самом деле означает огромный госдолг Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина, минфин, госдолг, госдолги, министерство финансов, финансы, война на украине, киевский режим, внешнее управление, новости, новости украины