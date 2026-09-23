Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским - 23.09.2026 Украина.ру
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Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским
Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским - 23.09.2026 Украина.ру
Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским
Президент США Дональд Трамп фактически "монополизировал" разговор с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Основные тезисы американского лидера по украинскому вопросу приводит РИА Новости
2026-09-23T05:22
2026-09-23T05:30
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оон
генассамблея оон
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россия
владимир путин
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В ходе публичной встречи с Зеленским Трамп вновь упомянул о разговоре с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и заявил о намерении провести со своим российским коллегой следующую встречу. Он добавил, что обсуждает с Путиным условия возможного мирного соглашения по Украине, сделки, которая, по его словам, принесёт пользу обеим сторонам конфликта."Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чём заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти", — сказал Трамп.Он также заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине. И выразил надежду, что его можно разрешить до зимы."Мы оба [c Зеленским]… работаем над поиском решения, и я думаю, это получится... Что-то серьезное до зимы", — сказал Трамп, подчеркнув, что у него есть много тем для обсуждения."Думаю, нам это удастся. Я действительно так считаю. Я верю, что решение будет найдено. Но нам еще многое предстоит обсудить", — добавил он.Президент США отметил крепкие отношения с союзниками, в том числе и с Европой, но при этом не уточнил конкретные страны.Трамп также ответил на вопрос СМИ о последствиях ударов ВСУ по российским энергообъектам и пообещал обсудить это с Зеленским."Это... серьёзно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы ещё поговорим об этом", — сказал он, одновременно высказавшись за запрет его экспорта из страны на фоне роста цен на энергоносители.Ещё один вопрос, который подняли журналисты, касался возможности США выполнить ранее озвученное обещание о производстве ракет Patriot на Украине."Мы это обсуждаем. Мы поговорим об этом сейчас [в закрытой части встречи]", — ответил Трамп.Президент США ранее, в своей речи на Генассамблее ООН, прямо упомянул конфликт на Украине лишь два раза. Когда заявил о том, что Соединённые Штаты "тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и обязательно добьются решения этого вопроса". И когда заверил, что конфликт на Украине будет завершён, и "это произойдет быстрее, чем многие понимают".В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.О "визуальном" аспекте встречи Трампа с Зеленским - в публикации Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН.Больше информации на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сша, нью-йорк, оон, генассамблея оон, дональд трамп, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, киевский режим, конфликт, война на украине, когда закончится война на украине, чем закончится война на украине, переговоры, переговоры по украине 2026, встреча, урегулирование, топливо, зрк patriot, международные отношения, международная политика, военная помощь украине, мир без границ, новости
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Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским

05:22 23.09.2026 (обновлено: 05:30 23.09.2026)
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп фактически "монополизировал" разговор с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Основные тезисы американского лидера по украинскому вопросу приводит РИА Новости
В ходе публичной встречи с Зеленским Трамп вновь упомянул о разговоре с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и заявил о намерении провести со своим российским коллегой следующую встречу. Он добавил, что обсуждает с Путиным условия возможного мирного соглашения по Украине, сделки, которая, по его словам, принесёт пользу обеим сторонам конфликта.
"Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чём заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти", — сказал Трамп.
Он также заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине. И выразил надежду, что его можно разрешить до зимы.
"Мы оба [c Зеленским]… работаем над поиском решения, и я думаю, это получится... Что-то серьезное до зимы", — сказал Трамп, подчеркнув, что у него есть много тем для обсуждения.
"Думаю, нам это удастся. Я действительно так считаю. Я верю, что решение будет найдено. Но нам еще многое предстоит обсудить", — добавил он.
Президент США отметил крепкие отношения с союзниками, в том числе и с Европой, но при этом не уточнил конкретные страны.
Трамп также ответил на вопрос СМИ о последствиях ударов ВСУ по российским энергообъектам и пообещал обсудить это с Зеленским.
"Это... серьёзно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы ещё поговорим об этом", — сказал он, одновременно высказавшись за запрет его экспорта из страны на фоне роста цен на энергоносители.
Ещё один вопрос, который подняли журналисты, касался возможности США выполнить ранее озвученное обещание о производстве ракет Patriot на Украине.
"Мы это обсуждаем. Мы поговорим об этом сейчас [в закрытой части встречи]", — ответил Трамп.
Президент США ранее, в своей речи на Генассамблее ООН, прямо упомянул конфликт на Украине лишь два раза. Когда заявил о том, что Соединённые Штаты "тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и обязательно добьются решения этого вопроса". И когда заверил, что конфликт на Украине будет завершён, и "это произойдет быстрее, чем многие понимают".
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
О "визуальном" аспекте встречи Трампа с Зеленским - в публикации Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН.
Больше информации на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.
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05:22Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским
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