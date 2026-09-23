https://ukraina.ru/20260923/putin-konflikt-dizel-i-patriot-tramp-pogovoril-s-zhurnalistami-na-vstreche-s-zelenskim-1083368282.html

Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским

Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским - 23.09.2026 Украина.ру

Путин, конфликт, дизель и Patriot: Трамп поговорил с журналистами на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп фактически "монополизировал" разговор с журналистами во время открытой части встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Основные тезисы американского лидера по украинскому вопросу приводит РИА Новости

2026-09-23T05:22

2026-09-23T05:22

2026-09-23T05:30

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владимир путин

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В ходе публичной встречи с Зеленским Трамп вновь упомянул о разговоре с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и заявил о намерении провести со своим российским коллегой следующую встречу. Он добавил, что обсуждает с Путиным условия возможного мирного соглашения по Украине, сделки, которая, по его словам, принесёт пользу обеим сторонам конфликта."Я думаю, они собираются заключить сделку, и я не хочу говорить, в чём заключается эта сделка. Мы много говорим об этом, в том числе с президентом Путиным, и, я думаю, что что-то должно произойти", — сказал Трамп.Он также заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине. И выразил надежду, что его можно разрешить до зимы."Мы оба [c Зеленским]… работаем над поиском решения, и я думаю, это получится... Что-то серьезное до зимы", — сказал Трамп, подчеркнув, что у него есть много тем для обсуждения."Думаю, нам это удастся. Я действительно так считаю. Я верю, что решение будет найдено. Но нам еще многое предстоит обсудить", — добавил он.Президент США отметил крепкие отношения с союзниками, в том числе и с Европой, но при этом не уточнил конкретные страны.Трамп также ответил на вопрос СМИ о последствиях ударов ВСУ по российским энергообъектам и пообещал обсудить это с Зеленским."Это... серьёзно сказалось на цене дизельного топлива. Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы ещё поговорим об этом", — сказал он, одновременно высказавшись за запрет его экспорта из страны на фоне роста цен на энергоносители.Ещё один вопрос, который подняли журналисты, касался возможности США выполнить ранее озвученное обещание о производстве ракет Patriot на Украине."Мы это обсуждаем. Мы поговорим об этом сейчас [в закрытой части встречи]", — ответил Трамп.Президент США ранее, в своей речи на Генассамблее ООН, прямо упомянул конфликт на Украине лишь два раза. Когда заявил о том, что Соединённые Штаты "тесно сотрудничают с лидерами России и Украины и обязательно добьются решения этого вопроса". И когда заверил, что конфликт на Украине будет завершён, и "это произойдет быстрее, чем многие понимают".В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.О "визуальном" аспекте встречи Трампа с Зеленским - в публикации Трамп не дал Зеленскому говорить на встрече с журналистами в ООН.Больше информации на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Трамп бесится, Зеленский торгуется: что готовит Украина для Генассамблеи ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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