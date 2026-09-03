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Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября

Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября - 03.09.2026 Украина.ру

Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ рассказал об урегулировании ситуации на Украине. Замкомандира входящего в состав Главного управления разведки Минобороны Украины РДК* Степан Каплунов** рассказал, как его пытали в СБУ

2026-09-03T17:30

2026-09-03T17:30

2026-09-03T18:35

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на вопрос модератора пленарной сессии журналиста Кирилла Токарева о перспективах урегулирования конфликта на Украине."Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", — отметил Путин.При этом он подчеркнул, что договариваться должны прежде всего Россия и Украина."Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание, всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпин, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. В конце концов, прежде всего эту проблему должны решить вовлечённые в конфликт страны, Россия и Украина, это подход правильный, но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса", – отметил Путин.При этом он указал, что украинские атаки усложняют переговоры."А то, что обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма, и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчиваются, те, кто не обращают на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма", – подчеркнул Путин.Атаки на российские НПЗ и склады вызвали зеркальные российские атаки, а Украина своими действиями открыла ящик Пандоры, подчеркнул глава государства."Почему мы столкнулись с этой ситуацией, потому что исходили из того, что чисто гражданские объекты не могут быть объектами каких бы то ни было атак даже в условиях вооруженного конфликта. В этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Мы вынуждены были отвечать зеркально, и, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры", – отметил Путин.Также Путин похвалил российских бизнесменов."Компании включились, начали вкладывать деньги в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект, ну и ремонтные работы проводятся, осталось провести где-то 10%. Цены на нефть подросли, выгоднее ввозить сырую нефть, чем перерабатывать внутри страны, но чувство ответственности все-таки у наших компаний есть", – заявил глава государства.Прокомментировал президент России и свой указ о защите объектов предприятий энергетики, развенчав слухи о национализации."Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Вообще в мыслях не было у государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег из нефтегазовой сферы позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились, они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройство специалистов по защите своих предприятий", – указал Путин.Президент России также высказался по поводу циркулирующих слухов о мобилизации."Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат", – указал он.При этом тема Украины не была основной во время выступления Путина на сессии ВЭФ. Особое внимание президент России уделил вопросам экономики Азиатского региона.Гуровец заявил о пыткахЗамкомандира РДК* по боевой подготовке Степан Каплунов** обвинил главу Службы безопасности Украины Александра Поклада в своём похищении, а также в пытках для выбивания показаний.По его словам, это делается ради дискредитации командира "Спецподразделения Тимура" ГУР МОУ, а также главы Офиса президента, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова**."Я, Каплунов Степан Григорьевич**, был бандитски похищен сотрудниками СБУ 23 августа. По нашей информации, первые трое суток со мной работал непосредственно генерал Поклад. Путём физического и психологического давления с моей помощью они пытались дискредитировать зама командира "Спецподразделения Тимура" Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова** для того, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ", – сообщил Каплунов**.Также он опубликовал видео, где сотрудники СБУ, как утверждает Каплунов** "пытались проникнуть в жилище и подкинуть неизвестные вещи"."Заходили с большими спортивными сумками", – указал Каплунов**.При этом, после вызванной похищением эсбэушниками Каплунова** перестрелки между сотрудниками ГУР и СБУ накануне никто не задержан и не находится под подозрением. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на Госбюро расследований, которое занимается должностными преступлениями.По информации источников, следователи "переговорили по поводу уточнения обстоятельств" с несколькими сотрудниками СБУ, но "пока никто из участников не имеет процессуального статуса".Неизвестно и по каким статьям Уголовного кодекса ГБР ведёт расследование.Как рассказал один из бойцов "Спецподразделения Тимура" Руслан Каганец, среди задержанных накануне, а затем отпущенных ГБР бойцов Департамента контрразведки СБУ был и Александр Бова, который был фигурантом дела об убийстве эсбэушниками банкира и сотрудника ГУР Дениса Киреева. Бова, по словам Каганца, стрелял по гуровцам в ночь на 2 сентября, а в 2022 году убил Киреева.Информацию Каганца подтвердил народный депутат Украины Фёдор Вениславский."У меня эта информация совпадает <…> Завтра мы это точно выясним, но предварительно это (то, что Бова стрелял в гуровцев – Ред.) так", – отметил Вениславский.В СБУ же продолжают придерживаться версии о том, что сорвали "операцию российских спецслужб". При этом ранее спецслужба опубликовала видео с Каплуновым**, который признавался в работе на Россию. Позднее освобождённый гуровец заявил, что его заставили оговорить себя.Ранее ряд украинских экспертов предположил, что перестрелка в Киеве является свидетельством продолжающегося конфликта между украинскими спецслужбами.Подробнее о нынешнем противостоянии ГУР с СБУ – в статье Владимира Скачко "Банка с пауками: кровавые разборки силовиков приближают конец украинского неонацизма".* – запрещённая в РФ организация** – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов

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https://ukraina.ru/20260902/bespretsedentnye-otnosheniya-sbu-prodolzhaet-ubivat-sotrudnikov-gur-itogi-2-sentyabrya--1082971151.html

https://ukraina.ru/20260902/mobilizatsiya-v-rf-peregovory-s-terroristami-i-kievskaya-marionetka-khronika-sobytiy-na-utro-2-sentyabrya-1082960177.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, федор вениславский, сбу, гбр, нпз, украина, россия, киев