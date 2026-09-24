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Неизвестный БПЛА вновь прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург

Неизвестный БПЛА вновь прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург - 24.09.2026 Украина.ру

Неизвестный БПЛА вновь прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург

Неизвестный БПЛА на 45 минут прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург, что является, как минимум, восьмым подобным инцидентом с начала года. Об этом в ночь на 24 сентября со ссылкой на представителя воздушной гавани пишут немецкие СМИ

2026-09-24T01:27

2026-09-24T01:27

2026-09-24T01:32

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Они напоминают, что в берлинском аэропорту в первом полугодии 2026 года всего было зафиксировано появление 28 беспилотников, в семи случаях это привело к приостановке его работы."Вечером вторника [22 сентября] в аэропорту Берлин-Бранденбург объявили тревогу из-за беспилотника... Самолёты не могли взлетать и садиться как минимум 45 минут", — говорится в публикации газеты Bild.По заявлению представителя аэропорта, БПЛА был обнаружен на одной из взлётно-посадочных полос, а воздушное пространство над аэропортом было полностью закрыто с 20:20 до 21:05 (с 21:20 до 22:05 мск). В связи с этим минимум два следовавших в Берлин рейса перенаправили в Дрезден.В публикации издания Zeit уточняется, что в целях обеспечения безопасности полётов сначала была закрыта северная взлётно-посадочная полоса, а в 20:20 (21:20 мск) была прекращена эксплуатация и южной полосы.Как следует из официальной статистики, за весь 2025 год в берлинском аэропорту было зарегистрировано восемь подобных инцидентов. За первые шесть месяцев 2026 года — 28, из которых в семи случаях работа авиагавани приостанавливалась.5 августа полиция Лейпцига сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчатым устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия без каких-либо конкретных доказательств возложила ответственность за инцидент на Россию - "Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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