Неизвестный БПЛА вновь прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург - 24.09.2026 Украина.ру
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Неизвестный БПЛА вновь прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург
Неизвестный БПЛА вновь прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург - 24.09.2026 Украина.ру
Неизвестный БПЛА вновь прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург
Неизвестный БПЛА на 45 минут прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург, что является, как минимум, восьмым подобным инцидентом с начала года. Об этом в ночь на 24 сентября со ссылкой на представителя воздушной гавани пишут немецкие СМИ
2026-09-24T01:27
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Они напоминают, что в берлинском аэропорту в первом полугодии 2026 года всего было зафиксировано появление 28 беспилотников, в семи случаях это привело к приостановке его работы."Вечером вторника [22 сентября] в аэропорту Берлин-Бранденбург объявили тревогу из-за беспилотника... Самолёты не могли взлетать и садиться как минимум 45 минут", — говорится в публикации газеты Bild.По заявлению представителя аэропорта, БПЛА был обнаружен на одной из взлётно-посадочных полос, а воздушное пространство над аэропортом было полностью закрыто с 20:20 до 21:05 (с 21:20 до 22:05 мск). В связи с этим минимум два следовавших в Берлин рейса перенаправили в Дрезден.В публикации издания Zeit уточняется, что в целях обеспечения безопасности полётов сначала была закрыта северная взлётно-посадочная полоса, а в 20:20 (21:20 мск) была прекращена эксплуатация и южной полосы.Как следует из официальной статистики, за весь 2025 год в берлинском аэропорту было зарегистрировано восемь подобных инцидентов. За первые шесть месяцев 2026 года — 28, из которых в семи случаях работа авиагавани приостанавливалась.5 августа полиция Лейпцига сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчатым устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия без каких-либо конкретных доказательств возложила ответственность за инцидент на Россию - "Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, германия, берлин, bild, бпла, бпла сегодня, аэропорт, аэропорты, угроза, опасность, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, ограничения, инцидент, мир без границ
Украина.ру, Новости, Германия, Берлин, Bild, БПЛА, БПЛА сегодня, аэропорт, аэропорты, угроза, опасность, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, ограничения, инцидент, Мир без границ

Неизвестный БПЛА вновь прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург

01:27 24.09.2026 (обновлено: 01:32 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Неизвестный БПЛА на 45 минут прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург, что является, как минимум, восьмым подобным инцидентом с начала года. Об этом в ночь на 24 сентября со ссылкой на представителя воздушной гавани пишут немецкие СМИ
Они напоминают, что в берлинском аэропорту в первом полугодии 2026 года всего было зафиксировано появление 28 беспилотников, в семи случаях это привело к приостановке его работы.
"Вечером вторника [22 сентября] в аэропорту Берлин-Бранденбург объявили тревогу из-за беспилотника... Самолёты не могли взлетать и садиться как минимум 45 минут", — говорится в публикации газеты Bild.
По заявлению представителя аэропорта, БПЛА был обнаружен на одной из взлётно-посадочных полос, а воздушное пространство над аэропортом было полностью закрыто с 20:20 до 21:05 (с 21:20 до 22:05 мск). В связи с этим минимум два следовавших в Берлин рейса перенаправили в Дрезден.
В публикации издания Zeit уточняется, что в целях обеспечения безопасности полётов сначала была закрыта северная взлётно-посадочная полоса, а в 20:20 (21:20 мск) была прекращена эксплуатация и южной полосы.
Как следует из официальной статистики, за весь 2025 год в берлинском аэропорту было зарегистрировано восемь подобных инцидентов. За первые шесть месяцев 2026 года — 28, из которых в семи случаях работа авиагавани приостанавливалась.
5 августа полиция Лейпцига сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчатым устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия без каких-либо конкретных доказательств возложила ответственность за инцидент на Россию - "Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге.
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