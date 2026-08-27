Мирошник раскрыл стремление Украины воевать чужими руками по примеру Запада - 27.08.2026 Украина.ру
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Мирошник раскрыл стремление Украины воевать чужими руками по примеру Запада
Мирошник раскрыл стремление Украины воевать чужими руками по примеру Запада - 27.08.2026 Украина.ру
Мирошник раскрыл стремление Украины воевать чужими руками по примеру Запада
Украина стремится перенять западную тактику ведения прокси-войны и планирует замещать собственных солдат наемниками из бедных стран, сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает РИА Новости
2026-08-27T07:30
2026-08-27T07:30
новости
украина
россия
киев
мирошник
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
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По его мнению, киевские власти сейчас открыто завидуют европейским государствам, которые смогли организовать противостояние с РФ чужими руками, и пытаются найти аналогичный ресурс для защиты собственных интересов. Подобный подход обусловлен желанием Киева переложить тяжесть ведения боевых действий на граждан третьих стран на фоне растущих внутренних проблем.Основным мотивом для смены рекрутинговой стратегии дипломат называет резкое падение мотивации внутри украинского общества. Постоянно увеличивающееся число погибших и пострадавших оказывает крайне негативное психологическое давление на население Украины, из-за чего поток внутренних новобранцев иссякает. В связи с этим в Киеве начали активно развивать и продвигать идею привлечения иностранцев из экономически неблагополучных регионов мира, рассчитывая таким образом снизить уровень социального напряжения в стране.Российское оборонное ведомство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что руководство Украины использует зарубежных комбатантов исключительно в качестве "пушечного мяса". В Минобороны РФ заявляют, что российские войска продолжат целенаправленно уничтожать места дислокации иностранных наемников на всей территории проведения спецоперации. При этом сами иностранцы, приехавшие в зону конфликта ради заработка, в многочисленных интервью подтверждают высокую интенсивность боев, плохую координацию со стороны командования ВСУ и крайне низкие шансы на выживание.Подробнее о том, как покровители киевского режима ищут по миру пушечное мясо для ВСУ в материале Ростислава Ищенко - В поисках лишней пехоты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, киев, мирошник, ростислав ищенко, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Мирошник, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины

Мирошник раскрыл стремление Украины воевать чужими руками по примеру Запада

07:30 27.08.2026
 
© Фото : из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото : из личного архива
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Украина стремится перенять западную тактику ведения прокси-войны и планирует замещать собственных солдат наемниками из бедных стран, сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает РИА Новости
По его мнению, киевские власти сейчас открыто завидуют европейским государствам, которые смогли организовать противостояние с РФ чужими руками, и пытаются найти аналогичный ресурс для защиты собственных интересов.
Подобный подход обусловлен желанием Киева переложить тяжесть ведения боевых действий на граждан третьих стран на фоне растущих внутренних проблем.
Основным мотивом для смены рекрутинговой стратегии дипломат называет резкое падение мотивации внутри украинского общества. Постоянно увеличивающееся число погибших и пострадавших оказывает крайне негативное психологическое давление на население Украины, из-за чего поток внутренних новобранцев иссякает.
В связи с этим в Киеве начали активно развивать и продвигать идею привлечения иностранцев из экономически неблагополучных регионов мира, рассчитывая таким образом снизить уровень социального напряжения в стране.
Российское оборонное ведомство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что руководство Украины использует зарубежных комбатантов исключительно в качестве "пушечного мяса". В Минобороны РФ заявляют, что российские войска продолжат целенаправленно уничтожать места дислокации иностранных наемников на всей территории проведения спецоперации. При этом сами иностранцы, приехавшие в зону конфликта ради заработка, в многочисленных интервью подтверждают высокую интенсивность боев, плохую координацию со стороны командования ВСУ и крайне низкие шансы на выживание.
Подробнее о том, как покровители киевского режима ищут по миру пушечное мясо для ВСУ в материале Ростислава Ищенко - В поисках лишней пехоты.
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