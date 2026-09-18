Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансирования - 18.09.2026 Украина.ру
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Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансирования
Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансирования - 18.09.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансирования
Военные нужды Украины весьма велики, однако её руководство с оптимизмом смотрит на решение этих и других проблем. Об этом 18 сентября заявил журналистам Владимир Зеленский
2026-09-18T18:58
2026-09-18T18:59
новости
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владимир зеленский
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Инициатива "Карпатская восьмерка" (C8) впервые собралась на украинской земле. Она объединяет Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. Евросоюз поддерживает это объединение. Украина является членом программы ЕС для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". "Мы концентрируемся на важнейшем: мы - друзья, а Россия - это враг", - сказал Зеленский в присутствии гостей из Евросоюза.Он предложил сконцентрироваться на совместных проектах. Среди таковых он назвал проекты в сфере культуры, что присутствовавший при этом премьер-министр Польши Дональд Туск воспринял спокойно.Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку денег. В частности, он назвал "космическим" дефицит финансирования украинской военной сферы.По словам Зеленского, украинские предприятия ВПК успешно стравились с производством дронов-перехватчиков. При этом он заметил, что для запуска массового производства потребуется больше денег."К вере, к оптимизму и ко всему этому ещё нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом, занимаемся", — сообщил он журналистам.Также он сообщил, что финансовую поддержку по линии ЕС он обсуждал накануне с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Из выступления Зеленского следовало, что Киев надеется на компенсацию дефицита оборонного бюджета Украины со стороны ЕС."Готовим некоторые предложения по выходу из дефицита, о котором я говорил, – космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдем все выходы. Я уже это знаю. По некоторым вопросам – уже есть договоренности", – рассказал он.Ранее Евросоюз открыл кредитную линию поддержки киевского режима на 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов предназначены на военные нужды. После этого официальный Киев сообщил, что досрочно освоил западное финансирование и попросил помочь закрыть дефицит бюджета Минобороны Украины на $27 млрд. Зеленский объяснил перерасход сверхплановыми закупками вооружений и выплатами денежного довольствия военнослужащим. Правительство Украины подготовило бюджет на 2027 год, в котором предусмотрены вливания западной финансовой помощи и увеличение расходов на силовиков, пропагандистов и бюрократию.Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, еврокомиссия, верховная рада, польша, россия, урсула фон дер ляйен, ес, впк
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Верховная Рада, Польша, Россия, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ВПК

Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансирования

18:58 18.09.2026 (обновлено: 18:59 18.09.2026)
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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Военные нужды Украины весьма велики, однако её руководство с оптимизмом смотрит на решение этих и других проблем. Об этом 18 сентября заявил журналистам Владимир Зеленский
Инициатива "Карпатская восьмерка" (C8) впервые собралась на украинской земле. Она объединяет Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию.
Евросоюз поддерживает это объединение. Украина является членом программы ЕС для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство".
"Мы концентрируемся на важнейшем: мы - друзья, а Россия - это враг", - сказал Зеленский в присутствии гостей из Евросоюза.
Он предложил сконцентрироваться на совместных проектах. Среди таковых он назвал проекты в сфере культуры, что присутствовавший при этом премьер-министр Польши Дональд Туск воспринял спокойно.
Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку денег. В частности, он назвал "космическим" дефицит финансирования украинской военной сферы.
По словам Зеленского, украинские предприятия ВПК успешно стравились с производством дронов-перехватчиков. При этом он заметил, что для запуска массового производства потребуется больше денег.
"К вере, к оптимизму и ко всему этому ещё нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом, занимаемся", — сообщил он журналистам.
Также он сообщил, что финансовую поддержку по линии ЕС он обсуждал накануне с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Из выступления Зеленского следовало, что Киев надеется на компенсацию дефицита оборонного бюджета Украины со стороны ЕС.
"Готовим некоторые предложения по выходу из дефицита, о котором я говорил, – космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдем все выходы. Я уже это знаю. По некоторым вопросам – уже есть договоренности", – рассказал он.
Ранее Евросоюз открыл кредитную линию поддержки киевского режима на 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов предназначены на военные нужды. После этого официальный Киев сообщил, что досрочно освоил западное финансирование и попросил помочь закрыть дефицит бюджета Минобороны Украины на $27 млрд.
Зеленский объяснил перерасход сверхплановыми закупками вооружений и выплатами денежного довольствия военнослужащим. Правительство Украины подготовило бюджет на 2027 год, в котором предусмотрены вливания западной финансовой помощи и увеличение расходов на силовиков, пропагандистов и бюрократию.
Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕС
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