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Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансирования

Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансирования - 18.09.2026 Украина.ру

Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансирования

Военные нужды Украины весьма велики, однако её руководство с оптимизмом смотрит на решение этих и других проблем. Об этом 18 сентября заявил журналистам Владимир Зеленский

2026-09-18T18:58

2026-09-18T18:58

2026-09-18T18:59

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Инициатива "Карпатская восьмерка" (C8) впервые собралась на украинской земле. Она объединяет Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. Евросоюз поддерживает это объединение. Украина является членом программы ЕС для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". "Мы концентрируемся на важнейшем: мы - друзья, а Россия - это враг", - сказал Зеленский в присутствии гостей из Евросоюза.Он предложил сконцентрироваться на совместных проектах. Среди таковых он назвал проекты в сфере культуры, что присутствовавший при этом премьер-министр Польши Дональд Туск воспринял спокойно.Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку денег. В частности, он назвал "космическим" дефицит финансирования украинской военной сферы.По словам Зеленского, украинские предприятия ВПК успешно стравились с производством дронов-перехватчиков. При этом он заметил, что для запуска массового производства потребуется больше денег."К вере, к оптимизму и ко всему этому ещё нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом, занимаемся", — сообщил он журналистам.Также он сообщил, что финансовую поддержку по линии ЕС он обсуждал накануне с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Из выступления Зеленского следовало, что Киев надеется на компенсацию дефицита оборонного бюджета Украины со стороны ЕС."Готовим некоторые предложения по выходу из дефицита, о котором я говорил, – космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдем все выходы. Я уже это знаю. По некоторым вопросам – уже есть договоренности", – рассказал он.Ранее Евросоюз открыл кредитную линию поддержки киевского режима на 90 миллиардов евро в течение двух лет, из которых 60 миллиардов предназначены на военные нужды. После этого официальный Киев сообщил, что досрочно освоил западное финансирование и попросил помочь закрыть дефицит бюджета Минобороны Украины на $27 млрд. Зеленский объяснил перерасход сверхплановыми закупками вооружений и выплатами денежного довольствия военнослужащим. Правительство Украины подготовило бюджет на 2027 год, в котором предусмотрены вливания западной финансовой помощи и увеличение расходов на силовиков, пропагандистов и бюрократию.Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, еврокомиссия, верховная рада, польша, россия, урсула фон дер ляйен, ес, впк