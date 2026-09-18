https://ukraina.ru/20260918/okruzhnnye-pod-kharkovom-gruppirovki-vsu-obrecheny-itogi-18-sentyabrya-1083291330.html

Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября

Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября - 18.09.2026 Украина.ру

Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября

На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в районе кольца окружения. Противник пытается прорваться на усиление, но российские войска методично уничтожают эти группы. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-18T18:00

2026-09-18T18:00

2026-09-18T18:00

эксклюзив

россия

харьковская область

донецкая народная республика

кравченко

геннадий алехин

кривонос

вооруженные силы украины

украина.ру

набу

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Котёл в Харьковской областиНа северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе кольца окружения. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. Штурмовые группы "Северной" группировки войск при поддержке бронетехники и наземных роботизированных комплексов выбивают украинские подразделения с укреплённых позиций. Опорные пункты противника расположены в небольших сёлах и хуторов внутри кольца.Любое продвижение наших штурмовиков происходит после тщательной разведки и огневой подготовки. Перед населёнными пунктами противник создал инженерные заграждения. Проходы проделываются с помощью ударных БПЛА, что позволяет штурмовым группам скрытно выйти на исходные рубежи.Параллельно ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия наносят комплексное огневое поражение по районам обороны ВСУ. Массированные удары зафиксированы в районах Хрипунов и Бузово, где враг пытался маневрировать резервами и организовать контратаки для деблокирования окруженных сил.Минобороны РФ также сообщило: в ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, пытавшиеся прорваться на усиление в районах Приколотного и Новоалександровки.За неделю армия России освободила пять населенных пунктовПодразделения группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области. Противник потерял более 1505 военнослужащих, 3 танка, 19 бронированных машин, 91 автомобиль, 4 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ. Потери противника — свыше 1480 военнослужащих, 5 бронированных машин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 6 станций РЭБ и радиоэлектронной разведки."Южная" группировка освободила Веролюбовку в ДНР. ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, 6 бронированных машин, 141 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии.Группировка "Центр" освободила Весёлое и Золотой Колодезь в ДНР. Потери противника — свыше 2865 военнослужащих, 17 бронированных машин, 83 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, 5 станций РЭБ."Восток" освободил Розовку в Запорожской области. Потери ВСУ — более 1955 военнослужащих, 5 бронированных машин, 65 автомобилей, 4 артиллерийских орудия."Днепр" освободил Новоандреевку в Запорожской области. Уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронированная машина, 129 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.Средства ПВО сбили 44 управляемые авиационные бомбы, 8 реактивных снарядов HIMARS, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 5706 беспилотников самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 239109 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 30944 танка и бронированных машин, 1778 машин РСЗО, 36483 орудия полевой артиллерии и миномета, 72194 единицы военной автотехники.Котёл сжимается. Противник мечется, пытаясь прорваться, но все попытки пресекаются. Как отмечает Алёхин, опорники ВСУ внутри кольца расположены в селах и хуторах, и каждый из них приходится брать после разведки и огневой подготовки. Но результат очевиден: окруженные группировки обречены, а те, кто пытается их деблокировать, сами попадают под удары.Сбежавший Кравченко ищет покровительства в Венгрии и АвстрииЭкс-генпрокурор Руслан Кравченко, покинувший Украину под покровом ночи, продолжает колесить по Европе. По данным издания "Страна", он находился в Вене и провёл переговоры с австрийскими адвокатскими фирмами о юридической поддержке. В частности, рассматривает вариант обратиться с просьбой о предоставлении политического убежища.Напомним, Кравченко выехал из Украины в ночь на понедельник, перед этим объявив подозрение главе НАБУ Кривоносу. По данным "Украинской правды", использовал в качестве основания командировку в Литву, пересек границу в 2:30 ночи на служебном автомобиле. Позже выяснилось, что он оформил себе командировку в Париж якобы для участия в слушаниях ПАСЕ.Ряд депутатов Верховной Рады заявляют: НАБУ готовится объявить Кравченко подозрение по делу "Карфаген". Если это произойдет, экс-прокурор может трактовать это как политическое преследование и использовать как основание для убежища.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260918/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-manevriruyut-rezervami-chtoby-deblokirovat-kotel-v-kharkovskoy-oblasti-1083278184.html

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эксклюзив, россия, харьковская область, донецкая народная республика, кравченко, геннадий алехин, кривонос, вооруженные силы украины, украина.ру, набу