Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября - 18.09.2026 Украина.ру
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Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября
Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября - 18.09.2026 Украина.ру
Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября
На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в районе кольца окружения. Противник пытается прорваться на усиление, но российские войска методично уничтожают эти группы. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-18T18:00
2026-09-18T18:00
эксклюзив
россия
харьковская область
донецкая народная республика
кравченко
геннадий алехин
кривонос
вооруженные силы украины
украина.ру
набу
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Котёл в Харьковской областиНа северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе кольца окружения. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. Штурмовые группы "Северной" группировки войск при поддержке бронетехники и наземных роботизированных комплексов выбивают украинские подразделения с укреплённых позиций. Опорные пункты противника расположены в небольших сёлах и хуторов внутри кольца.Любое продвижение наших штурмовиков происходит после тщательной разведки и огневой подготовки. Перед населёнными пунктами противник создал инженерные заграждения. Проходы проделываются с помощью ударных БПЛА, что позволяет штурмовым группам скрытно выйти на исходные рубежи.Параллельно ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия наносят комплексное огневое поражение по районам обороны ВСУ. Массированные удары зафиксированы в районах Хрипунов и Бузово, где враг пытался маневрировать резервами и организовать контратаки для деблокирования окруженных сил.Минобороны РФ также сообщило: в ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, пытавшиеся прорваться на усиление в районах Приколотного и Новоалександровки.За неделю армия России освободила пять населенных пунктовПодразделения группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области. Противник потерял более 1505 военнослужащих, 3 танка, 19 бронированных машин, 91 автомобиль, 4 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ. Потери противника — свыше 1480 военнослужащих, 5 бронированных машин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 6 станций РЭБ и радиоэлектронной разведки."Южная" группировка освободила Веролюбовку в ДНР. ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, 6 бронированных машин, 141 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии.Группировка "Центр" освободила Весёлое и Золотой Колодезь в ДНР. Потери противника — свыше 2865 военнослужащих, 17 бронированных машин, 83 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, 5 станций РЭБ."Восток" освободил Розовку в Запорожской области. Потери ВСУ — более 1955 военнослужащих, 5 бронированных машин, 65 автомобилей, 4 артиллерийских орудия."Днепр" освободил Новоандреевку в Запорожской области. Уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронированная машина, 129 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.Средства ПВО сбили 44 управляемые авиационные бомбы, 8 реактивных снарядов HIMARS, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 5706 беспилотников самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 239109 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 30944 танка и бронированных машин, 1778 машин РСЗО, 36483 орудия полевой артиллерии и миномета, 72194 единицы военной автотехники.Котёл сжимается. Противник мечется, пытаясь прорваться, но все попытки пресекаются. Как отмечает Алёхин, опорники ВСУ внутри кольца расположены в селах и хуторах, и каждый из них приходится брать после разведки и огневой подготовки. Но результат очевиден: окруженные группировки обречены, а те, кто пытается их деблокировать, сами попадают под удары.Сбежавший Кравченко ищет покровительства в Венгрии и АвстрииЭкс-генпрокурор Руслан Кравченко, покинувший Украину под покровом ночи, продолжает колесить по Европе. По данным издания "Страна", он находился в Вене и провёл переговоры с австрийскими адвокатскими фирмами о юридической поддержке. В частности, рассматривает вариант обратиться с просьбой о предоставлении политического убежища.Напомним, Кравченко выехал из Украины в ночь на понедельник, перед этим объявив подозрение главе НАБУ Кривоносу. По данным "Украинской правды", использовал в качестве основания командировку в Литву, пересек границу в 2:30 ночи на служебном автомобиле. Позже выяснилось, что он оформил себе командировку в Париж якобы для участия в слушаниях ПАСЕ.Ряд депутатов Верховной Рады заявляют: НАБУ готовится объявить Кравченко подозрение по делу "Карфаген". Если это произойдет, экс-прокурор может трактовать это как политическое преследование и использовать как основание для убежища.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260918/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-manevriruyut-rezervami-chtoby-deblokirovat-kotel-v-kharkovskoy-oblasti-1083278184.html
россия
харьковская область
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, харьковская область, донецкая народная республика, кравченко, геннадий алехин, кривонос, вооруженные силы украины, украина.ру, набу
Эксклюзив, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Кравченко, Геннадий Алехин, Кривонос, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАБУ

Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентября

18:00 18.09.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Украина.ру
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в районе кольца окружения. Противник пытается прорваться на усиление, но российские войска методично уничтожают эти группы. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Котёл в Харьковской области
На северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные боестолкновения в районе кольца окружения. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
Штурмовые группы "Северной" группировки войск при поддержке бронетехники и наземных роботизированных комплексов выбивают украинские подразделения с укреплённых позиций. Опорные пункты противника расположены в небольших сёлах и хуторов внутри кольца.
Любое продвижение наших штурмовиков происходит после тщательной разведки и огневой подготовки. Перед населёнными пунктами противник создал инженерные заграждения. Проходы проделываются с помощью ударных БПЛА, что позволяет штурмовым группам скрытно выйти на исходные рубежи.
Параллельно ВКС РФ, ракетные войска и артиллерия наносят комплексное огневое поражение по районам обороны ВСУ. Массированные удары зафиксированы в районах Хрипунов и Бузово, где враг пытался маневрировать резервами и организовать контратаки для деблокирования окруженных сил.
Минобороны РФ также сообщило: в ходе расширения внешней зоны контроля уничтожены группы противника, пытавшиеся прорваться на усиление в районах Приколотного и Новоалександровки.
За неделю армия России освободила пять населенных пунктов
Подразделения группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области. Противник потерял более 1505 военнослужащих, 3 танка, 19 бронированных машин, 91 автомобиль, 4 орудия полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
12:46
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской областиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ. Потери противника — свыше 1480 военнослужащих, 5 бронированных машин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 6 станций РЭБ и радиоэлектронной разведки.
"Южная" группировка освободила Веролюбовку в ДНР. ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, 6 бронированных машин, 141 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии.
Группировка "Центр" освободила Весёлое и Золотой Колодезь в ДНР. Потери противника — свыше 2865 военнослужащих, 17 бронированных машин, 83 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, 5 станций РЭБ.
"Восток" освободил Розовку в Запорожской области. Потери ВСУ — более 1955 военнослужащих, 5 бронированных машин, 65 автомобилей, 4 артиллерийских орудия.
"Днепр" освободил Новоандреевку в Запорожской области. Уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронированная машина, 129 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Средства ПВО сбили 44 управляемые авиационные бомбы, 8 реактивных снарядов HIMARS, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 5706 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 239109 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 30944 танка и бронированных машин, 1778 машин РСЗО, 36483 орудия полевой артиллерии и миномета, 72194 единицы военной автотехники.
Котёл сжимается. Противник мечется, пытаясь прорваться, но все попытки пресекаются. Как отмечает Алёхин, опорники ВСУ внутри кольца расположены в селах и хуторах, и каждый из них приходится брать после разведки и огневой подготовки. Но результат очевиден: окруженные группировки обречены, а те, кто пытается их деблокировать, сами попадают под удары.
Сбежавший Кравченко ищет покровительства в Венгрии и Австрии
Экс-генпрокурор Руслан Кравченко, покинувший Украину под покровом ночи, продолжает колесить по Европе.
По данным издания "Страна", он находился в Вене и провёл переговоры с австрийскими адвокатскими фирмами о юридической поддержке. В частности, рассматривает вариант обратиться с просьбой о предоставлении политического убежища.
Напомним, Кравченко выехал из Украины в ночь на понедельник, перед этим объявив подозрение главе НАБУ Кривоносу. По данным "Украинской правды", использовал в качестве основания командировку в Литву, пересек границу в 2:30 ночи на служебном автомобиле.
Позже выяснилось, что он оформил себе командировку в Париж якобы для участия в слушаниях ПАСЕ.
Ряд депутатов Верховной Рады заявляют: НАБУ готовится объявить Кравченко подозрение по делу "Карфаген". Если это произойдет, экс-прокурор может трактовать это как политическое преследование и использовать как основание для убежища.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
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ЭксклюзивРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаКравченкоГеннадий АлехинКривоносВооруженные силы УкраиныУкраина.руНАБУ
 
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