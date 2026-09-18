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С начала СВО предприятия ОПК нарастили производство - Путин

С начала СВО предприятия ОПК нарастили производство - Путин - 18.09.2026 Украина.ру

С начала СВО предприятия ОПК нарастили производство - Путин

Оборонные предприятия России серьёзно нарастили объёмы производства, по некоторым позициям - в разы и десятки раз. Об этом 18 сентября заявил президент России Владимир Путин

2026-09-18T18:23

2026-09-18T18:23

2026-09-18T18:23

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В Екатерининском зале Кремля накануне Дня оружейника президент вручил государственные награды работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса и поздравил их с профессиональным праздником. Путин отметил, что оборонно-промышленный комплекс России включает в себя более пяти тысяч организаций. Среди них - крупные отраслевые холдинги, компании малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро и инновационные центры. "В них работает свыше 3,5 миллиона человек, - отметил президент. - Это учёные, конструкторы, инженеры, испытатели, управленцы, специалисты высочайших квалификаций. Своим трудом и талантом вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Родины: создаются современное и во многом уникальное вооружение и техника, которые по праву считаются не только в нашей стране, но и в мире одними из самых надёжных и эффективных".Работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска в СВО наиболее востребованными образцами военной продукции. Эти образцы помогают российским воинам эффективно решать боевые задачи."Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьёзно нарастили объёмы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в 5 раз выросли поставки радиолокационных станций, в 2,5 раза – бронетанкового вооружения. Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты: их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы, а по некоторым классам – в десятки раз", - рассказал глава государства.ОПК России в полном объёме закрываются все потребности Вооружённых Сил и всех силовых ведомств вообще, не только на фронте. При этом растёт и "портфель" экспортных заказов - он превысил $70 млрд и это означает, что Россия уверенно занимает позиции среди лидеров мирового рынка вооружений.Путин поблагодарил российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьёзный, напряжённый и героический труд."Подчеркну, мы будем и дальше делать всё необходимое для укрепления научного и производственного потенциала ОПК, предоставлять государственную поддержку для стабильной, устойчивой работы отрасли, чтобы производить и поставлять в войска самое современное вооружение и технику, выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения", - цитирует президента пресс-служба Кремля.Глава государства отметил также, что современные вызовы требуют постоянного движения вперёд. Он указал на важность развития всех позитивных тенденций в ОПК, обеспечения его устойчивой работы, создания новых заделов. Также важно, по мнению главы государства, укреплять технологический и производственный суверенитет России.Больше новостей дня представлено в обзоре Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, опк, владимир путин, кремль, оружие, впк, торговля оружием