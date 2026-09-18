Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев - 18.09.2026 Украина.ру
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Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев
Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев - 18.09.2026 Украина.ру
Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев
Госаппарат в военных условиях должен работать быстрее, его сократят. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
2026-09-18T19:43
2026-09-18T19:43
новости
украина
сергей корецкий
рада
владимир зеленский
кабмин
вооруженные силы украины
бюрократия
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"Государственный аппарат в условиях войны должен работать быстрее и эффективнее. Правительство определило конкретные шаги по совершенствованию системы государственного управления. Будет проведен комплексный анализ системы государственного управления-где есть дублирование функций, лишние процессы и резервы для оптимизации", - заявил Корецкий.Сокращение центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) планируется реализовать с учётом этих идей. Кадровая оптимизация видится Корецкому в контексте цифровизации."Принято решение пересмотреть численность работников ЦОИВ. Лишние вакантные должности сократим. Также пересмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОИВ", - заявил премьер-министр Украины.Отдельный фокус Корецкий намерен сделать на образовании и профессиональном развитии в государственном управлении. "Будут изменены подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с современными потребностями государства, - сообщил Корецкий. - Ответственность за реализацию этих мер лежит на соответствующих министерствах и центральных органах исполнительной власти". Глава правительства Украины сообщил, что руководители уже "получили соответствующие поручения". Координацию и контроль за выполнением поручений будет осуществлять госсекретарь Кабмина Константин Марьевич.Тем временем Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансированияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сергей корецкий, рада, владимир зеленский, кабмин, вооруженные силы украины, бюрократия
Новости, Украина, Сергей Корецкий, Рада, Владимир Зеленский, Кабмин, Вооруженные силы Украины, бюрократия

Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев

19:43 18.09.2026
 
© kmu.gov.ua / Перейти в фотобанкКабинет министров Украины
Кабинет министров Украины
© kmu.gov.ua
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Госаппарат в военных условиях должен работать быстрее, его сократят. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
"Государственный аппарат в условиях войны должен работать быстрее и эффективнее. Правительство определило конкретные шаги по совершенствованию системы государственного управления. Будет проведен комплексный анализ системы государственного управления-где есть дублирование функций, лишние процессы и резервы для оптимизации", - заявил Корецкий.
Сокращение центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) планируется реализовать с учётом этих идей. Кадровая оптимизация видится Корецкому в контексте цифровизации.
"Принято решение пересмотреть численность работников ЦОИВ. Лишние вакантные должности сократим. Также пересмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОИВ", - заявил премьер-министр Украины.
Отдельный фокус Корецкий намерен сделать на образовании и профессиональном развитии в государственном управлении.
"Будут изменены подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с современными потребностями государства, - сообщил Корецкий. - Ответственность за реализацию этих мер лежит на соответствующих министерствах и центральных органах исполнительной власти".
Глава правительства Украины сообщил, что руководители уже "получили соответствующие поручения". Координацию и контроль за выполнением поручений будет осуществлять госсекретарь Кабмина Константин Марьевич.
Тем временем Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансирования
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