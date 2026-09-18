https://ukraina.ru/20260918/pravitelstvo-ukrainy-anonsirovalo-sokrascheniya-upravlentsev-1083292979.html
Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев
Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев - 18.09.2026 Украина.ру
Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев
Госаппарат в военных условиях должен работать быстрее, его сократят. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
2026-09-18T19:43
2026-09-18T19:43
2026-09-18T19:43
новости
украина
сергей корецкий
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вооруженные силы украины
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"Государственный аппарат в условиях войны должен работать быстрее и эффективнее. Правительство определило конкретные шаги по совершенствованию системы государственного управления. Будет проведен комплексный анализ системы государственного управления-где есть дублирование функций, лишние процессы и резервы для оптимизации", - заявил Корецкий.Сокращение центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) планируется реализовать с учётом этих идей. Кадровая оптимизация видится Корецкому в контексте цифровизации."Принято решение пересмотреть численность работников ЦОИВ. Лишние вакантные должности сократим. Также пересмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОИВ", - заявил премьер-министр Украины.Отдельный фокус Корецкий намерен сделать на образовании и профессиональном развитии в государственном управлении. "Будут изменены подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с современными потребностями государства, - сообщил Корецкий. - Ответственность за реализацию этих мер лежит на соответствующих министерствах и центральных органах исполнительной власти". Глава правительства Украины сообщил, что руководители уже "получили соответствующие поручения". Координацию и контроль за выполнением поручений будет осуществлять госсекретарь Кабмина Константин Марьевич.Тем временем Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансированияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сергей корецкий, рада, владимир зеленский, кабмин, вооруженные силы украины, бюрократия
Новости, Украина, Сергей Корецкий, Рада, Владимир Зеленский, Кабмин, Вооруженные силы Украины, бюрократия
Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев
Госаппарат в военных условиях должен работать быстрее, его сократят. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
"Государственный аппарат в условиях войны должен работать быстрее и эффективнее. Правительство определило конкретные шаги по совершенствованию системы государственного управления. Будет проведен комплексный анализ системы государственного управления-где есть дублирование функций, лишние процессы и резервы для оптимизации", - заявил Корецкий.
Сокращение центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) планируется реализовать с учётом этих идей. Кадровая оптимизация видится Корецкому в контексте цифровизации.
"Принято решение пересмотреть численность работников ЦОИВ. Лишние вакантные должности сократим. Также пересмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОИВ", - заявил премьер-министр Украины.
Отдельный фокус Корецкий намерен сделать на образовании и профессиональном развитии в государственном управлении.
"Будут изменены подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с современными потребностями государства, - сообщил Корецкий. - Ответственность за реализацию этих мер лежит на соответствующих министерствах и центральных органах исполнительной власти".
Глава правительства Украины сообщил, что руководители уже "получили соответствующие поручения". Координацию и контроль за выполнением поручений будет осуществлять госсекретарь Кабмина Константин Марьевич.
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