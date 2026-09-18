https://ukraina.ru/20260918/pravitelstvo-ukrainy-anonsirovalo-sokrascheniya-upravlentsev-1083292979.html

Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев

Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев - 18.09.2026 Украина.ру

Правительство Украины анонсировало сокращения управленцев

Госаппарат в военных условиях должен работать быстрее, его сократят. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий

2026-09-18T19:43

2026-09-18T19:43

2026-09-18T19:43

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кабмин

вооруженные силы украины

бюрократия

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"Государственный аппарат в условиях войны должен работать быстрее и эффективнее. Правительство определило конкретные шаги по совершенствованию системы государственного управления. Будет проведен комплексный анализ системы государственного управления-где есть дублирование функций, лишние процессы и резервы для оптимизации", - заявил Корецкий.Сокращение центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) планируется реализовать с учётом этих идей. Кадровая оптимизация видится Корецкому в контексте цифровизации."Принято решение пересмотреть численность работников ЦОИВ. Лишние вакантные должности сократим. Также пересмотрим количество заместителей министров и заместителей руководителей ЦОИВ", - заявил премьер-министр Украины.Отдельный фокус Корецкий намерен сделать на образовании и профессиональном развитии в государственном управлении. "Будут изменены подходы к профессиональному обучению государственных служащих в соответствии с современными потребностями государства, - сообщил Корецкий. - Ответственность за реализацию этих мер лежит на соответствующих министерствах и центральных органах исполнительной власти". Глава правительства Украины сообщил, что руководители уже "получили соответствующие поручения". Координацию и контроль за выполнением поручений будет осуществлять госсекретарь Кабмина Константин Марьевич.Тем временем Зеленский рассказал врагам России о "космическом" дефиците финансированияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Окружённые под Харьковом группировки ВСУ обречены. Итоги 18 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей корецкий, рада, владимир зеленский, кабмин, вооруженные силы украины, бюрократия