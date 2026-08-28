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В МИД предупредили, что попытки Киева помешать достижению целей СВО приведут к росту потерь Украины

В МИД предупредили, что попытки Киева помешать достижению целей СВО приведут к росту потерь Украины - 28.08.2026 Украина.ру

В МИД предупредили, что попытки Киева помешать достижению целей СВО приведут к росту потерь Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что усилия Киева и его западных покровителей, направленные на сдерживание выполнения задач специальной военной операции, лишь усугубят положение самой Украины. Об этом сообщили 28 августа РИА новости

2026-08-28T22:45

2026-08-28T22:45

2026-08-28T22:45

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По словам дипломата, несмотря на то, что противник и его союзники придумывают всё новые способы затянуть конфликт, это не изменит хода событий, а лишь увеличит число жертв. Галузин подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию на основе договорённостей, достигнутых на саммите на Аляске, однако Киев продолжает уклоняться от диалога.Ранее Галузин сообщил о практических результатах гуманитарного канала связи между уполномоченными по правам человека России и Украины. Несмотря на сложности переговорного процесса, взаимодействие омбудсменов позволяет решать конкретные вопросы в гуманитарной сфере. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отмечала, что переговоры с Киевом по обменам пленными идут непросто, и Украина не всегда забирает своих граждан, однако канал остаётся рабочим и востребованным - В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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