https://ukraina.ru/20260828/v-mid-predupredili-chto-popytki-kieva-pomeshat-dostizheniyu-tseley-svo-privedut-k-rostu-poter-ukrainy-1082885627.html
В МИД предупредили, что попытки Киева помешать достижению целей СВО приведут к росту потерь Украины
В МИД предупредили, что попытки Киева помешать достижению целей СВО приведут к росту потерь Украины - 28.08.2026 Украина.ру
В МИД предупредили, что попытки Киева помешать достижению целей СВО приведут к росту потерь Украины
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что усилия Киева и его западных покровителей, направленные на сдерживание выполнения задач специальной военной операции, лишь усугубят положение самой Украины. Об этом сообщили 28 августа РИА новости
2026-08-28T22:45
2026-08-28T22:45
2026-08-28T22:45
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По словам дипломата, несмотря на то, что противник и его союзники придумывают всё новые способы затянуть конфликт, это не изменит хода событий, а лишь увеличит число жертв. Галузин подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию на основе договорённостей, достигнутых на саммите на Аляске, однако Киев продолжает уклоняться от диалога.Ранее Галузин сообщил о практических результатах гуманитарного канала связи между уполномоченными по правам человека России и Украины. Несмотря на сложности переговорного процесса, взаимодействие омбудсменов позволяет решать конкретные вопросы в гуманитарной сфере. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отмечала, что переговоры с Киевом по обменам пленными идут непросто, и Украина не всегда забирает своих граждан, однако канал остаётся рабочим и востребованным - В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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мид, украина.ру, михаил галузин, украина, россия, киев, новости
МИД, Украина.ру, Михаил Галузин, Украина, Россия, Киев, Новости
В МИД предупредили, что попытки Киева помешать достижению целей СВО приведут к росту потерь Украины
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что усилия Киева и его западных покровителей, направленные на сдерживание выполнения задач специальной военной операции, лишь усугубят положение самой Украины. Об этом сообщили 28 августа РИА новости
По словам дипломата, несмотря на то, что противник и его союзники придумывают всё новые способы затянуть конфликт, это не изменит хода событий, а лишь увеличит число жертв.
Галузин подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию на основе договорённостей, достигнутых на саммите на Аляске, однако Киев продолжает уклоняться от диалога.
Ранее Галузин сообщил о практических результатах гуманитарного канала связи между уполномоченными по правам человека России и Украины.
Несмотря на сложности переговорного процесса, взаимодействие омбудсменов позволяет решать конкретные вопросы в гуманитарной сфере.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отмечала, что переговоры с Киевом по обменам пленными идут непросто, и Украина не всегда забирает своих граждан, однако канал остаётся рабочим и востребованным - В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и Украины Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.