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Россия работает над ослаблением военных возможностей ВСУ и западных спонсоров - дипломат

Россия работает над ослаблением военных возможностей ВСУ и западных спонсоров - дипломат - 28.08.2026 Украина.ру

Россия работает над ослаблением военных возможностей ВСУ и западных спонсоров - дипломат

ВСУ наносят террористические удары по гражданской инфраструктуре России, которая предпринимает меры для ослабления возможностей киевского режима и его западных спонсоров. Об этом 28 августа заявил российский посол по особым поручениям Родион Мирошник.

2026-08-28T12:59

2026-08-28T12:59

2026-08-28T12:59

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Российский дипломат опубликовал видеоматериал о том, как киевский режим при помощи ударов дронов пытается блокировать систему гражданской коммуникации на территории Запорожской области."Ударам подвергаются гражданские большегрузные грузовики задействованные на снабжении гражданского населения продуктами питания и товарами первой необходимости", - констатировал дипломат, иллюстрируя положение дел на участке трассы "Новороссия" между Мелитополем и Мариуполем.В своём телеграм-канале Мирошник также отметил, что "Киев продолжает третировать гражданское населения стремясь создавать невыносимые условия для жизни и разрушать систему энергоснабжения". Поводом стали ночные удары БПЛА ВСУ по Луганской Народной Республике, где в итоге значительная часть территорий и гражданских объектов находится без энергоснабжения.Посол по особым поручениям МИД РФ отметил усилия, которые Россия предпринимает для ослабления возможностей противника наносить такие удары.Мирошник сослался на сообщение Минобороны РФ - там уточнили объекты поражения на территории Украины ударными беспилотниками ВС РФ. В итоге там поражен складской комплекс (ООО "Стеллар Джет") в Киевской области, использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и топлива для ракетных ускорителей. Также в порту Одессы поражены 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ."В отличии от Киева Россия работает над ослаблением военных возможностей украинских формирований и прекращением их снабжения западными спонсорами. Киев же предпочитает концентрироваться на террористических ударах создавая невыносимые условия для жизни и стремясь запугать гражданское население", - отметил в этой связи российский дипломат.Актуальное интервью: Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, киевская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина, мид рф, порты, мирные жители, лнр, донбасс