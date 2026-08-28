https://ukraina.ru/20260828/rossiya-rabotaet-nad-oslableniem-voennykh-vozmozhnostey-vsu-i-zapadnykh-sponsorov---diplomat-1082868992.html
Россия работает над ослаблением военных возможностей ВСУ и западных спонсоров - дипломат
Россия работает над ослаблением военных возможностей ВСУ и западных спонсоров - дипломат - 28.08.2026 Украина.ру
Россия работает над ослаблением военных возможностей ВСУ и западных спонсоров - дипломат
ВСУ наносят террористические удары по гражданской инфраструктуре России, которая предпринимает меры для ослабления возможностей киевского режима и его западных спонсоров. Об этом 28 августа заявил российский посол по особым поручениям Родион Мирошник.
2026-08-28T12:59
2026-08-28T12:59
2026-08-28T12:59
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Российский дипломат опубликовал видеоматериал о том, как киевский режим при помощи ударов дронов пытается блокировать систему гражданской коммуникации на территории Запорожской области."Ударам подвергаются гражданские большегрузные грузовики задействованные на снабжении гражданского населения продуктами питания и товарами первой необходимости", - констатировал дипломат, иллюстрируя положение дел на участке трассы "Новороссия" между Мелитополем и Мариуполем.В своём телеграм-канале Мирошник также отметил, что "Киев продолжает третировать гражданское населения стремясь создавать невыносимые условия для жизни и разрушать систему энергоснабжения". Поводом стали ночные удары БПЛА ВСУ по Луганской Народной Республике, где в итоге значительная часть территорий и гражданских объектов находится без энергоснабжения.Посол по особым поручениям МИД РФ отметил усилия, которые Россия предпринимает для ослабления возможностей противника наносить такие удары.Мирошник сослался на сообщение Минобороны РФ - там уточнили объекты поражения на территории Украины ударными беспилотниками ВС РФ. В итоге там поражен складской комплекс (ООО "Стеллар Джет") в Киевской области, использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и топлива для ракетных ускорителей. Также в порту Одессы поражены 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ."В отличии от Киева Россия работает над ослаблением военных возможностей украинских формирований и прекращением их снабжения западными спонсорами. Киев же предпочитает концентрироваться на террористических ударах создавая невыносимые условия для жизни и стремясь запугать гражданское население", - отметил в этой связи российский дипломат.Актуальное интервью: Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, киевская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина, мид рф, порты, мирные жители, лнр, донбасс
Новости, Россия, Киев, Киевская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина, МИД РФ, порты, мирные жители, ЛНР, Донбасс
Россия работает над ослаблением военных возможностей ВСУ и западных спонсоров - дипломат
ВСУ наносят террористические удары по гражданской инфраструктуре России, которая предпринимает меры для ослабления возможностей киевского режима и его западных спонсоров. Об этом 28 августа заявил российский посол по особым поручениям Родион Мирошник.
Российский дипломат опубликовал видеоматериал о том, как киевский режим при помощи ударов дронов пытается блокировать систему гражданской коммуникации на территории Запорожской области.
"Ударам подвергаются гражданские большегрузные грузовики задействованные на снабжении гражданского населения продуктами питания и товарами первой необходимости", - констатировал дипломат, иллюстрируя положение дел на участке трассы "Новороссия" между Мелитополем и Мариуполем.
В своём телеграм-канале Мирошник также отметил, что "Киев продолжает третировать гражданское населения стремясь создавать невыносимые условия для жизни и разрушать систему энергоснабжения". Поводом стали ночные удары БПЛА ВСУ по Луганской Народной Республике, где в итоге значительная часть территорий и гражданских объектов находится без энергоснабжения.
Посол по особым поручениям МИД РФ отметил усилия, которые Россия предпринимает для ослабления возможностей противника наносить такие удары.
Мирошник сослался на сообщение Минобороны РФ - там уточнили объекты поражения на территории Украины ударными беспилотниками ВС РФ. В итоге там поражен складской комплекс (ООО "Стеллар Джет") в Киевской области, использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и топлива для ракетных ускорителей. Также в порту Одессы поражены 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ.
"В отличии от Киева Россия работает над ослаблением военных возможностей украинских формирований и прекращением их снабжения западными спонсорами. Киев же предпочитает концентрироваться на террористических ударах создавая невыносимые условия для жизни и стремясь запугать гражданское население", - отметил в этой связи российский дипломат.
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