Польша вешает на стену французское "ядерное ружьё". Когда ждать выстрела?

Польша вешает на стену французское "ядерное ружьё". Когда ждать выстрела?

Польша присоединилась к проекту европейского "ядерного зонтика" под эгидой Франции и готовится к совместным учениям, в ходе которых будут отработаны удары ядерным оружием по территории России

2026-04-26T11:29

Уходящая неделя в Польше ознаменовалась обсуждением возможности дислокации на территории этой страны французского ядерного оружия и использования его против России. Хотя поначалу польское руководство отрицало подобные планы, однако позже выяснилось, что они являются вполне реальными.Всё началось с совместной пресс-конференции премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Франции Эммануэля Макрона после их двусторонней встречи в Гданьске 20 апреля. На ней французский лидер заявил, что Париж и Варшава рассмотрят возможность "обмена информацией, совместные учения и размещение" французских самолетов с ядерным оружием на территории Польши."Честно сказать, я бы не хотел, чтобы Rafale с атомной бомбой прилетели в Польшу. Но я знаю, что ты не имеешь таких планов", – сказал Туск, обращаясь к Макрону. При этом польский премьер сразу же добавил, что Польша решила присоединиться к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству в области ядерного оружия."Это эксклюзивная группа стран, которые понимают необходимость европейского суверенитета. Мы живем в мире, в котором нам необходимы возможности ядерного сдерживания", – заявил Туск. При этом польский премьер отметил, что переговоры на тему ядерного оружия между двумя странами идут в закрытом режиме.Идею "европеизировать" французский потенциал ядерного сдерживания Макрон впервые огласил в марте 2025 года, что стало свидетельством исторического сдвига в этой сфере. Через год, выступая на базе атомных подлодок Иль-Лонг недалеко от Бреста, Макрон сообщил, что к этому стратегическому диалогу присоединились несколько европейских стран: Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Президент Франции назвал этот проект ядерным сдерживанием нового уровня.Однако по сравнению с остальными названными странами Польша занимает особое положение. Военное сотрудничество Варшавы и Парижа уже регулируется подписанным в мае прошлого года Нансийским договором о дружбе и сотрудничестве. Польские военные аналитики считают, что именно этот договор решает вопрос о французском "ядерном зонтике", причём за рамками НАТО.В четвёртой статье, посвященной обороне, Нансийский договор содержит исчерпывающий перечень взаимных обязательств Польши и Франции по развитию собственного военного потенциала и военного потенциала Европы в целом. Это включает, среди прочего, "построение общей стратегической культуры" и совместное развитие потенциала сдерживания, а также упрощённые процедуры транзита и развертывания войск на территории обеих стран. Нансийский договор никоим образом не ограничивает сферу применения "военных средств", которые могут быть использованы для взаимной обороны.Париж не предлагает союзникам ни автоматических гарантий, сопоставимых с американской концепцией расширенного сдерживания, ни постоянного размещения у них своего ядерного оружия, ни совместной разработки ключевых принципов, как это происходит в Группе ядерного планирования НАТО. Франция в эту группу не входит, что является отражением ее независимой позиции, за которую ратовал генерал Шарль де Голль.Французский проект не нацелен и заменить собой ядерное сдерживание в рамках НАТО. "Эти усилия будут осуществляться в дополнение к ядерной миссии НАТО, в которой, напоминаю, мы не участвуем", – подчеркнул президент Франции в Гданьске.На следующий день брюссельский портал Politico сообщил, что Макрон и Туск обсудили проведение совместных учений с использованием ядерного оружия, которые будут проведены в рамках усилий по включению союзников под французский "ядерный зонтик". Сам Туск эту информацию не комментировал, а министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что не может её подтвердить и уж точно сам не участвовал в подобном разговоре.Он добавил, что это слишком деликатная тема и на данной стадии она ни в коем случае не находится на продвинутом этапе. Министр также призвал к сдержанности в ядерных вопросах, которые должны решаться на уровне союзников, а не на двусторонней основе. "НАТО должно быть абсолютно на самом высоком уровне в принятии этих решений", – отметил Косиняк-Камыш.Министр обороны Польши подчеркнул, что у НАТО есть своя собственная повестка дня. "Вскоре состоится встреча министров обороны Альянса по вопросам ядерного потенциала", – сказал Косиняк-Камыш. На вопрос о том, будет ли на ней обсуждаться также вопрос американской программы Nuclear Sharing, он ответил, что речь пойдет о ядерном потенциале НАТО в целом.В рамках программы Nuclear Sharing Соединенные Штаты десятилетиями хранят свои тактические ядерные авиабомбы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии, а также в Турции (по несколько десятков бомб в каждой стране). Это атомное оружие принадлежит США и может быть применено только по решению Вашингтона.Франция – единственная страна ЕС, обладающая собственным ядерным арсеналом. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2025 год, французский ядерный арсенал, включающий 290 боеголовок, – четвёртый в мире (после РФ, США и Китая). Французские силы сдерживания включают в себя баллистические ракеты подводных лодок, ракеты воздушного базирования собственной разработки и авиабомбы.В нынешних геополитических условиях Париж намерен наращивать свои ядерные силы. Как заявлял Макрон в марте этого года, французские ядерные силы могли бы "распространиться вглубь европейского континента" и образовать своего рода "архипелаг", что "усложнит расчёты наших противников".Судя по всему, Польше отводится роль "главного острова" в этом архипелаге. Несмотря на заявления Туска в Гданьске, 23 апреля польский портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны сообщил, что совместные учения Франции и Польши над Балтийским морем предполагают отработку навыков пилотов в нанесении ядерных ударов по территории России и Белоруссии.Согласно плану учений, польские пилоты на своих F-16 Fighting Falcon будут заниматься дальней разведкой и выявлением целей, тогда как французские – имитировать ядерные удары по ним ракетами ASMP (Air-Sol Molenne Portée) с истребителей Rafale. В ходе учений роль польских ВВС также будет заключаться в проведении имитации конвенциональных ударов – в первую очередь с использованием крылатых ракет JASSM. В качестве потенциальных целей названы Сувалкский коридор (соединяет Белоруссию и Калининградскую область), сама Калининградская область, а также Санкт-Петербург.В публикации отмечено, что французские ядерные ракеты не будут постоянно храниться в Польше, однако они будут периодически появляться на борту самолётов Rafale. Решение о применении ядерного оружия всегда будет приниматься исключительно президентом Франции, Варшава не сможет на это повлиять. То есть Польша в очередной раз может стать страной, которая спровоцирует мировую войну – на этот раз ядерную. Примечательно, что в 1939-м Париж также науськивал Варшаву против соседей – СССР и Германии.Журналист портала Wirtualna Polska Збигнев Парафианович отметил, что тесное сотрудничество Франции с Польшей, в том числе по ядерным боеголовкам, позволяет Макрону отвлечь внимание от провала программы FCAS – создания истребителя шестого поколения, который разрабатывался совместно с Германией и Испанией. Но проблема в том, что Германия может выйти из программы в пользу американского F-35."В середине марта 2026 года канцлер Фридрих Мерц встретился с Макроном, чтобы обсудить будущее программы FCAS в связи с отсутствием сотрудничества между компаниями Dassault Aviation и Airbus. Ожидается, что решение будет принято в конце апреля, и, скорее всего, программа будет приостановлена. Эти проблемы лишь укрепляют решимость Франции усилить военное сотрудничество с Польшей", – написал Парафианович.При этом в Германии эксперты зачастую скептически настроены по отношению к идее европейского "ядерного зонтика" под эгидой Франции. Немецкая пресса указывала, в частности, на недостаточное число ядерных боеголовок у Франции, бюджетный дефицит и политическую неопределенность во Франции в случае избрания крайне правого президента в 2027 году.Британская медиа-корпорация ВВС цитирует сотрудника Центра международной и оборонной политики Университета Куинса Максима Старчака, который указывает, что у Франции нет ресурсов для обеспечения полноценного ядерного сдерживания в Европе и размещения ядерных боеголовок в других странах.Другая сложность, по его словам, заключается в том, что французские истребители Rafale есть только во Франции. "Даже если Франция решит разместить ядерное оружие на территории европейских союзников и сможет это сделать, она будет реализовывать свои ядерные миссии самостоятельно", – полагает Старчак.Россия в своей стратегии развития сил ядерного сдерживания учтёт угрозы, связанные с бесконтрольным наращиванием ядерного потенциала стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Вполне очевидно и то, кому адресована ядерная риторика Парижа и против кого направлены его практические действия в этой сфере", – отметил российский дипломат.Действительно, и Макрон, и Туск неоднократно заявляли о якобы угрозе их странам и Европе в целом со стороны России. Но даже французский правительственный портал RFI, комментируя 24 апреля попытки Парижа создать европейскую систему "ядерного сдерживания", второй причиной этого назвал политику президента США Дональда Трампа."Отношения между Европой и США осложнились ещё сильнее после угроз Трампа аннексировать Гренландию и критики Вашингтона в адрес союзников по Альянсу в связи с войной в Иране, которую США и Израиль начали 28 февраля. А недавно Трамп пригрозил вывести США из НАТО", – сказано в материале RFI "Польша присоединилась к проекту европейского "ядерного зонтика" под эгидой Франции".Туск в интервью британскому изданию The Financial Times, опубликованном 24 апреля, также говорил об угрозах безопасности Европы со стороны США и России, причём именно США были поставлены на первое место."В условиях всё более непредсказуемой политики Соединенных Штатов, а также угрожающих заявлений президента Дональда Трампа вопрос о реальности американских гарантий безопасности становится все более актуальным. Самый важный вопрос для Европы заключается в том, готовы ли Соединенные Штаты быть настолько лояльными, как это описано в Договоре НАТО", – подчеркнул Туск.Назвав заявления Туска "экстраординарными", издание подчеркнуло, что они отражают растущую неопределенность в Европе после угроз президента США Дональда Трампа и его подхода к защите континента."Для нас крайне важно обеспечить, чтобы все относились к своим обязательствам перед НАТО так же серьезно, как Польша», – сказал премьер-министр Польши. Он также заявил, что угроза со стороны России реальна и что мир может ощутить ее раньше, чем ожидалось. "Это действительно серьезный вопрос. Я думаю о краткосрочной перспективе – месяцах, а не годах", – подчеркнул Туск, имея в виду возможное нападение РФ на страну - члена НАТО.По мнению польского политического аналитика, профессора Адама Велёмского, Туск, конечно же, рассказывает небылицы о том, что Россия нападет в течение "нескольких месяцев". "Более того, его правительство ничего не делает для подготовки Польши к обороне. Напротив, оно продолжает отправлять наши деньги и оружие на Украину, где они будут растрачиваться впустую. Если бы Путин должен был напасть на нас после периода летних отпусков, мы бы уже рыли окопы и строили бункеры на границах", – иронизирует Велёмский.С другой стороны, ядерное оружие – слишком серьёзная вещь, чтобы сводить обсуждение планов его разворачивания в Польше лишь к иронии. Особенно – учитывая развёрнутую с начала марта 2026 года масштабную кампанию польских властей, направленную на формирование стабильной поддержки поляками размещения ядерного оружия на берегах Вислы. Уже тогда за это высказывались более половины респондентов (50,9%), ныне же таких поляков явно больше.Русский писатель и драматург Антон Чехов писал, что если на сцене в начале представления висит ружьё, то в третьем акте оно должно выстрелить. Але французское «ядерное ружьё» в Польше сможет выстрелить в любой момент, тем более что на спусковой крючок будут нажимать не в Варшаве, а в Париже.

Олег Хавич

