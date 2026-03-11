https://ukraina.ru/20260311/v-poiskakh-lishney-pekhoty-1076640019.html

В поисках лишней пехоты

В поисках лишней пехоты

В то время как Зеленский со товарищи придумывают новую репризу, чтобы вернуть утраченное внимание Запада, их бывшие покровители заняты не менее серьёзным делом – они по миру ищут лишнюю пехоту.

Будь Зеленский умным, сообразил бы, что Украиной выяснение отношений между большими мальчиками не кончится и рано или поздно бездарно угробленные им в степях Новороссии миллионы послушных "еврокозаков" окажутся крайне востребованным активом. А ведь подсказки были. Как долго колумбийские наркокартели торгуют своей пехотой, а она всё не кончается, и на местные разборки хватает, и Зеленскому на фронт безотказно продают.Потому, что экономят. Дефицитный товар стоит дороже. Лучше продать тысячу наёмников по десять тысяч долларов штука, чем десять тысяч наёмников по тысяче долларов за штуку – деньги те же, зато сколько товара сэкономишь. Пока у тебя есть живой товар ты нужен покровителям, которые всегда найдут войну, на которую можно с выгодой пристроить твоих подопечных. Но нужен ты только пока у тебя есть товар. Как только ты пытаешься торговать былыми заслугами и намекать, что старому верному псу положена тёплая будка и вкусная косточка, тебя сразу отправляют на мыло, а из шкуры шьют шапку "под волка" - чтобы добро не пропадало, у "друзей" всё в дело идёт.У Зеленского же товар кончился. Он пытается выцыганить у Трампа ракеты к "Пэтриотам" в обмен на "украинские ноу-хау" по борьбе с иранскими беспилотниками, но ракеты-перехватчики американцам самим нужны, а украинские "специалисты" в области ПВО им "и даром не нать, и с деньгами не нать" - попадать противоракетами в защищаемые их системами ПВО объекты американцы не хуже украинцев умеют.Трампу нужна армия. Армия вторжения. Он, конечно, может и дальше стрелять по Ирану в расчёте на то, что бомбы и ракеты не закончатся, но вдруг они закончатся, а Иран всё ещё будет сопротивляться. Израиль, например, по Газе стрелял-стрелял, и танки туда вводил, и бульдозерами остатки строений рушил, оставил от бывшего города чистое поле, а ХАМАС из этого чистого поля всё равно стреляет. Может не так часто, как раньше, но и не так редко, чтобы не замечать. Иран-то по площади много больше Газы будет. Ракет и бомб может не хватить, а производство новых как-то медленно налаживается, не успевает покрывать расход.Да ещё эти противные персы отказываются мириться – мы говорят уже дважды мирились, а США нас обманывали и вновь начинали войну – не хотим так больше. А как же новую войну начать, если старую не завершить? Все планы выполнены: старшего Хаменеи убили, несколько кораблей иранских ВМФ потопили почти в прямом эфире, как красиво летают американские самолёты показали, о сбитии всех иранских ракет и беспилотников отрапортовали. Осталось заключить мир и можно праздновать победу, а там накопится оружие и опять можно будет войну начать. Но, видите ли, персам это не подходит, и они уже уничтожили несколько американских баз на Ближнем Востоке, подорвали добычу нефти союзниками США, закрыли Ормузский пролив для своих врагов, добившись роста цен на нефтепродукты в недружественных юрисдикциях. В общем, неправильно ведут себя эти персы. Эдак скоро не только во всём мире, но даже в США – оплоте веры в американскую непобедимость, логове народной наивности – и элиты, и массы поймут, что Вашингтон проигрывает войну, которую объявил выигранной ещё до её начала. И так это всё неудобно, прямо накануне промежуточных выборов.Что-то со всем этим надо делать. Это что-то называется сухопутная операция. Но к ней не готовились. Американский спецназ можно перебросить в регион за пару-тройку дней. Дивизиям морской пехоты для развёртывания понадобятся уже недели – слишком у них много личного состава и всякой техники, за раз не перебросишь. Да и сколько надо войск сосредоточить, чтобы полностью оккупировать страну с 90-миллионным населением? Возить не перевозить, а их же ещё и снабжать надо.И ладно бы только развернуть и снабжать, но начнутся бои и их начнут пачками убивать, а ведь не должны, некому уже убивать – США всех победили. Вот если бы перед американской морской пехотой или сухопутными войсками наступали бы какие-нибудь колумбийские наёмники или "еврокозаки", которых не жалко и в США никто не будет интересоваться сколько их там погибло и на чьей они вообще стороне воевали – это было бы другое дело. Но Зеленский с Залужным "еврокозаков" ещё в 2023 году на удобрения пустили. Теперь с трудом отлавливают спрятавшихся, им самим не хватает. Колумбийцы ребята рачительные – продают немного и дорого.Попытались было местных уговорить: Эрдогана, у которого ятаган всегда наготове, если можно что-то для себя урвать и не иметь никаких неприятностей, его азербайджанских союзников, которые не прочь расшириться, но некуда. И что-то даже начало получаться. Зазвучали воинственные возгласы. Но потом кто-то их просветил, обратил их внимание на то, что ракет у Ирана не просто много, но они с завидной точностью попадают США по самым больным местам, и объяснил, что в союзников США они будут попадать ещё точнее. Воинственность как рукой сняло – иногда вовремя сказанное "доброе слово" бывает эффективнее пистолета.Но Трампу-то что делать? Мириться иранцы просто так не хотят. Страшно даже подумать, что они потребуют в обеспечение своей безопасности. Вдруг придётся с базами на Ближнем Востоке навсегда расстаться. Со всеми. И как после этого жить?Конечно, есть ещё "непобедимый" ЦАХАЛ. Но исторически всей его "непобедимости" хватает на территорию от Нила, до Голанских высот. И не потому, что евреи плохо воюют. Воюют они хорошо. Просто арабов (и прочих мусульман) вокруг слишком много и с каждым годом становится всё больше, и технологии они получают, и армии оснащают и обучают. А вся доктрина, обеспечивавшая победоносность ЦАХАЛ, базировалась на том, что Израиль маленький и войска с египетского фронта на сирийский, используя преимущество внутренних коммуникаций, можно перебросить между завтраком и ужином. Если поднапрячься, то можно бить врага по частям, чем Израиль и занимался в ходе своих успешных войн, которые, впрочем, с каждым разом требовали всё большего напряжения при всё меньшем результате. До Ирана наступать далеко – ЦАХАЛ просто потеряется по пути, а ведь ему ещё надо воевать в Ливане с Хезболлой, сдерживать амбиции сирийских исламистов, да и остальным арабам необходимо силу хоть издалека, но показывать, чтобы у них ненужных мыслей не возникало.ЦАХАЛ на всё не хватит.А "еврокозаки" кончились. Их уже недостаточно, чтобы на Украине фронт держать, где уж там на Иран наступать. А как нужны, ой как нужны! Вот будь сейчас у Зеленского лишних три-четыре армейских корпуса (тех самых, что Залужный под Работино похоронил), как бы его сейчас принимали в Белом доме! Руки бы целовали. Деньги бы прямо для него свеженькие печатали, оружие какое хочешь (из того, что самим не надо) передали бы. Трамп ради него даже от Нобелевской премии отказался бы (ему это легко – всё равно не дают). Даже атомную бомбу пообещали бы – обещать всё равно не значит жениться.Но "стой постой – карман пустой", - как пела старуха Шапокляк. Не въезжать Зеленскому на белом коне в Тегеран, не мыть ему кроссовки в Персидском заливе. Так он и останется "мальчиком при буфете" которого злой повар-Трамп будет бить "за пропавшие бисквиты". "Что эти мелочи, когда мечты разбиты!"Как подобострастно ведет себя в эти дни украинская элита - в статье "Грозят Ирану, чтобы услужить Трампу. Чем занимаются украинские элиты"

Ростислав Ищенко

