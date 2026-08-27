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Каждый житель Украины оказался должен по 8,5 тысячи долларов из-за дефицита бюджета

Каждый житель Украины оказался должен по 8,5 тысячи долларов из-за дефицита бюджета - 27.08.2026 Украина.ру

Каждый житель Украины оказался должен по 8,5 тысячи долларов из-за дефицита бюджета

Каждый житель Украины оказался должен почти 8,5 тысячи долларов из-за выросшего государственного долга страны, следует из статистики украинского министерства финансов, передает РИА Новости

2026-08-27T08:00

2026-08-27T08:00

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По официальным данным ведомства, общий объем государственных обязательств на конец июня 2026 года достиг отметки в 211,6 миллиарда долларов, что составляет почти 9,5 триллиона в гривневом эквиваленте. Расчет долговой нагрузки на душу населения производился с опорой на официальные оценки министерства социальной политики Украины, согласно которым на подконтрольных Киеву территориях сейчас проживает от 22 до 25 миллионов человек. Таким образом, даже при максимальной планке численности населения сумма долга в пересчете на одного гражданина составляет не менее 8,46 тысячи долларов.Сейчас киевские власти пытаются компенсировать масштабный дефицит государственного бюджета главным образом за счет привлечения внешнего финансирования. При этом согласование и выделение новых пакетов поддержки со стороны западных стран проходит после долгих и трудных обсуждений. Зарубежные партнеры все чаще открыто предупреждают руководство Украины о необходимости снижать зависимость от иностранных вливаний и настоятельно рекомендуют активизировать поиск внутренних источников для самофинансирования экономики.Подробнее о незавидном положении страны - в материале Девальвация суверенитета: как Украина за 35 лет растеряла почти все, кроме внешнего долга на сайте Украина.ру.

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