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Каждого бойца, освобождавшего Неженку, атаковали до пяти дронов ВСУ

Каждого бойца, освобождавшего Неженку, атаковали до пяти дронов ВСУ - 27.08.2026 Украина.ру

Каждого бойца, освобождавшего Неженку, атаковали до пяти дронов ВСУ

Операторы ВСУ направляли на каждого российского бойца, участвовавшего в освобождении Неженки, до пяти дронов с различными боеприпасами, рассказал штурмовик с позывным Высота. Об этом 27 августа сообщает Минобороны РФ

2026-08-27T07:15

2026-08-27T07:15

2026-08-27T07:16

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Населенный пункт Неженка в Запорожской области освобождали штурмовые подразделения пятой отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток"."На одного человека могло приходиться от трёх до пяти дронов. Они сбрасывали различные боеприпасы, зажигательные смеси и заряды с тротилом. Противник постоянно вёл бой и не давал отдыхать", — приводит военное ведомство слова Высоты.Российским бойцам во время штурма пришлось преодолевать открытые участки протяжённостью до километра.Высота добавил, что ночью передвигаться даже опаснее, чем днём — не видно, что находится под ногами, а противник применяет тепловизионные средства. Поэтому в качестве маскировки бойцы использовали специальные пончо или по два антидроновых одеяла.Поля на подступах к Неженке противник заминировал противотанковыми и противопехотными минами, а также опутал заграждениями из колючей проволоки. Местами встречались и небольшие противотанковые рвы, также заполненные проволочными заграждениями.Командир штурмовой группы с позывным Краснодар рассказал, что бойцы сперва незаметно собрались у одной из лесополос, а затем по команде выдвигались по 2-3 человека в сторону населённого пункта.26 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Неженка Запорожской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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