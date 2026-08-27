Каждого бойца, освобождавшего Неженку, атаковали до пяти дронов ВСУ - 27.08.2026 Украина.ру
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Каждого бойца, освобождавшего Неженку, атаковали до пяти дронов ВСУ
Каждого бойца, освобождавшего Неженку, атаковали до пяти дронов ВСУ - 27.08.2026 Украина.ру
Каждого бойца, освобождавшего Неженку, атаковали до пяти дронов ВСУ
Операторы ВСУ направляли на каждого российского бойца, участвовавшего в освобождении Неженки, до пяти дронов с различными боеприпасами, рассказал штурмовик с позывным Высота. Об этом 27 августа сообщает Минобороны РФ
2026-08-27T07:15
2026-08-27T07:16
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Населенный пункт Неженка в Запорожской области освобождали штурмовые подразделения пятой отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток"."На одного человека могло приходиться от трёх до пяти дронов. Они сбрасывали различные боеприпасы, зажигательные смеси и заряды с тротилом. Противник постоянно вёл бой и не давал отдыхать", — приводит военное ведомство слова Высоты.Российским бойцам во время штурма пришлось преодолевать открытые участки протяжённостью до километра.Высота добавил, что ночью передвигаться даже опаснее, чем днём — не видно, что находится под ногами, а противник применяет тепловизионные средства. Поэтому в качестве маскировки бойцы использовали специальные пончо или по два антидроновых одеяла.Поля на подступах к Неженке противник заминировал противотанковыми и противопехотными минами, а также опутал заграждениями из колючей проволоки. Местами встречались и небольшие противотанковые рвы, также заполненные проволочными заграждениями.Командир штурмовой группы с позывным Краснодар рассказал, что бойцы сперва незаметно собрались у одной из лесополос, а затем по команде выдвигались по 2-3 человека в сторону населённого пункта.26 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Неженка Запорожской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Запорожская область, наступление ВС РФ, ВС РФ, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, дроны, Вооруженные силы Украины

Каждого бойца, освобождавшего Неженку, атаковали до пяти дронов ВСУ

07:15 27.08.2026 (обновлено: 07:16 27.08.2026)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Операторы ВСУ направляли на каждого российского бойца, участвовавшего в освобождении Неженки, до пяти дронов с различными боеприпасами, рассказал штурмовик с позывным Высота. Об этом 27 августа сообщает Минобороны РФ
Населенный пункт Неженка в Запорожской области освобождали штурмовые подразделения пятой отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
"На одного человека могло приходиться от трёх до пяти дронов. Они сбрасывали различные боеприпасы, зажигательные смеси и заряды с тротилом. Противник постоянно вёл бой и не давал отдыхать", — приводит военное ведомство слова Высоты.
Российским бойцам во время штурма пришлось преодолевать открытые участки протяжённостью до километра.
Высота добавил, что ночью передвигаться даже опаснее, чем днём — не видно, что находится под ногами, а противник применяет тепловизионные средства. Поэтому в качестве маскировки бойцы использовали специальные пончо или по два антидроновых одеяла.
Поля на подступах к Неженке противник заминировал противотанковыми и противопехотными минами, а также опутал заграждениями из колючей проволоки. Местами встречались и небольшие противотанковые рвы, также заполненные проволочными заграждениями.
Командир штурмовой группы с позывным Краснодар рассказал, что бойцы сперва незаметно собрались у одной из лесополос, а затем по команде выдвигались по 2-3 человека в сторону населённого пункта.
26 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Неженка Запорожской области.
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