Ждать ли снижение мобилизационного возраста на Украине в ближайшее время? В ОП дали ответ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Pavlo Palisa
Прямо сейчас вопрос призыва 18-летних на Украине якобы не рассматривается. Об этом заявил замглавы офиса Зеленского Павел Палиса
Однако он сразу же оставил важную оговорку — всё будет зависеть от ситуации на фронте.
В Киеве вновь дали понять: окончательное решение могут принять в любой момент, если положение ВСУ продолжит ухудшаться.
При этом Палиса традиционно попытался перевести внимание на Россию, заявив, что после выборов в Госдуму в 2026 году Москва якобы может объявить всеобщую мобилизацию.
На фоне огромных потерь и усиливающегося дефицита личного состава тема мобилизации подростков становится для киевских властей всё более болезненной.
