Не носят форму, но воюют за Украину: кто они, тайные американские союзники ВСУ - 03.10.2026 Украина.ру
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Не носят форму, но воюют за Украину: кто они, тайные американские союзники ВСУ
Не носят форму, но воюют за Украину: кто они, тайные американские союзники ВСУ - 03.10.2026 Украина.ру
Не носят форму, но воюют за Украину: кто они, тайные американские союзники ВСУ
Крупные технологические компании, такие как Microsoft, SpaceX и Palantir, выбрали сторону и объединились с США и Украиной, став важными игроками на изменившемся поле боя, пишет американское аналитическое издание Responsible Statecraft
2026-10-03T07:33
2026-10-03T07:33
эксклюзив
россия
украина
сша
илон маск
вооруженные силы украины
министерство цифровой трансформации
владимир зеленский
технологии
starlink
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"Технологии, которые эти компании отправили Украине, были столь же важны, как и оружие, отправленное странами-союзниками", – говорится в статье.По словам директора Microsoft Брэдп Смита, компания включилась в этот конфликт ещё накануне начала СВО. Как рассказывают в своей книге "Подземная империя: как Америка использовала мировую экономику в качестве оружия" американские политологи Генри Фаррелл и Абрахам Ньюман, сотрудники Microsoft обнаружили вредоносную программу, которая могла уничтожить данные серверных систем, принадлежащих правительству Украины, о чём оперативно сообщили украинским специалистам по киберзащите. Впоследствии компания, по выражению авторов, стала "щитом" Украины от волн атак. Microsoft наладила более тесные отношения с украинским правительством, в рамках которого перевела 16 из 17 министерств на облачные сервера.Проводя военную аналогию, Смит говорил так: "Необходимо рассредоточить оборонительные ресурсы, чтобы они не были уязвимы для одной атаки"."Откровенно говоря, Microsoft в первую очередь поддержала и защитила Украину", – заявил он в интервью в мае 2022 года.Словно государство, компания Microsoft объявила, что осуждает военную спецоперацию, и незамедлительно приостановила все новые продажи своих продуктов и услуг в России. Хотя Смит утверждает, что Microsoft — это компания, а не правительство или страна, он, по сведениям The New York Times, "ясно дал понять, что она не нейтральна".Та же газета 4 года назад сообщала о допуске руководителей технологических гигантов, включая Microsoft, к секретной информации и их присутствии на закрытых брифингах Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США.Нынешним летом компания объявила, что продлит оказание технологической поддержки Украине до конца 2027 года, предоставляя технологии, оказывая содействие в области кибербезопасности и прочих направлениях, чтобы помочь Украине поддерживать работу важнейших цифровых сервисов во время боевых действий."Если бы Microsoft была страной, она вошла бы в число 25 крупнейших спонсоров Украины. Согласно июньскому отчёту, она потратила на предоставление Украине технологий и средств кибербезопасности более $700 млн", – отмечает Responsible Statecraft.Издание упоминает одну из крупнейших в мире систем онлайн-платежей PayPal лишь одной строкой: она подключилась к конфликту, заблокировав доступ ко всем российским счетам после начала СВО. Однако она заслуживает в этом контексте больше внимания.Отрезав пользователей из РФ от сервиса в марте 2022-го, PayPal одновременно расширил возможности для украинцев: им стали доступны, помимо оплаты покупок, денежные переводы, причём без комиссии, вывод средств с банковских карт, а беженцы за границей смогли создавать кошельки для получения финансовой помощи от родственников. Более того, компания через платформу PayPal Giving Fund проводила масштабный сбор пожертвований посредством различных кампаний и интеграций, а полученные миллионы долларов передали международным организациям, оказывавшим помощь украинцам. К тому же, она тесно взаимодействовала с Министерством цифровой трансформации Украины и присоединилась к проекту фандрайзинговой платформы United24, инициированному лично главой киевского режима Владимиром Зеленским.Зачем всё это PayPal? Прежде всего для укрепления репутации: встав на сторону Киева и выступив против Москвы, компания продемонстрировала свою гражданскую позицию, что в западном сообществе очень ценится и зачастую становится немаловажным фактором, когда нужно сделать выбор среди нескольких акторов.В свою очередь американский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на анализе данных, Palantir получает от тесной работы с Украиной вполне осязаемые и исчисляемые бонусы: если в 2022 году рыночная капитализация компании не дотягивала до $25 млрд, то сегодня приближается к $450 млрд. В 18 раз больше!Palantir установила тесные партнёрские отношения со многими министерствами Украины. Её программное обеспечение интегрировано в командные пункты ГУР и ВСУ.В 2023 году генеральный директор компании Алекс Карп открыто заявил, что Palantir несёт ответственность за большую часть ударов, которые наносит Украина.Киев от такого сотрудничества здорово выигрывает, поскольку американские специалисты формируют из разрозненных сведений со спутников, БПЛА, тепловизоров, социальных сетей и разведданных НАТО единую интерактивную карту, при помощи которой украинское командование планирует удары по территории РФ, а ИИ-система прокладывает наиболее оптимальные траектории полёта дронов.Впрочем, российские военные находят, как противодействовать этим технологиям: мощные комплексы РЭБ, искажая навигационные сигналы, мешают украинским беспилотникам лететь по точкам, рассчитанным ИИ, а создание ложных макетов, например, при помощи деревянных обманок, и тепловые ловушки путают алгоритмы распознавания стандартных силуэтов техники.Не стоит думать, что содействие ВСУ в противостоянии с ВС РФ – это исключительно проявление гражданской позиции Palantir. Нет, всё гораздо прозаичнее."Компания Palantir первоначально предлагала свои услуги Украине бесплатно. Тем временем она использовала войну на Украине в качестве полигона для проверки своих новых технологий, сотрудничала с Украиной в разработке ИИ для анализа разведывательной информации на поле боя, а также для планирования и координации операций по нанесению глубоких ударов. Теперь это распространяется на управление роями беспилотников и идентификацию целей", – пишет Responsible Statecraft.Как говорится, ничего личного! Украина, на территории которой идут боевые действия, для американского технологического гиганта – просто площадка для реального тест-драйва своих разработок. И в этом контексте Palantir выгодно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.Более избирателен в этом плане глава SpaceX Илон Маск, отказавший Украине в использовании системы спутникового интернета Starlink для атак по России, расценивая это как серьёзную эскалацию конфликта. Свою позицию он подтвердил в очередной раз совсем недавно, в августе.Тем не менее, использование Украиной Starlink для беспилотников явно изменило ход войны на Украине, отмечает Responsible Statecraft. Старший научный сотрудник и директор по военному анализу аналитического центра по внешней политике Defense Priorities Дженнифер Кавана заявила в комментарии изданию, что Украина не смогла бы проводить нынешнюю военную кампанию без поддержки Starlink.Сам Маск в марте 2025-го сказал, что: "вся линия фронта украинской армии рухнет, если выключит систему Starlink". Reuters пишет, что Starlink стал жизненно важным элементом связи на поле боя на Украине и инструментом для управления беспилотниками.За передачу в начале СВО такой ценной технологии Зеленский в августе нынешнего года наградил владельца SpaceX одной из высших государственных наград Украины – Орденом Свободы.Однако Маск получил гораздо более ценные вознаграждения от подключения ВСУ к Starlink в 2022: как и все остальные технологические гиганты, SpaceX проверила свои технологии в условиях реальной войны и доработала их; в мире возрос спрос на Starlink; компания получила многомиллиардные контракты от Пентагона и заодно компенсацию всех расходов на работу терминалов на Украине. А сам Маск стал полноценной геополитической фигурой.Так что современная война – это уже давно не противостояние тяжёлой техники на поле боя. В начале СВО Зеленский выбивал из западных партнёров танки и истребители, а теперь на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН говорил о возможности использование Starlink для поражения целей внутри России. Американский лидер в ответ лишь отправил его к Маску, сказав: "Вам нужно поговорить об этом с Илоном". Получается, что дальнейшее развитие украинского кризиса фактически ставится в зависимость от решения не глав государств, дипломатов или военного командования, а инженера-бизнесмена. В этом и заключается опасность сложившейся ситуации.
https://ukraina.ru/20230802/1048434924.html
https://ukraina.ru/20261002/gumanoidy-i-novoe-yadernoe-oruzhie-kak-palantir-i-fedorov-sozdayut-armiyu-robotov--1083544700.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сша, илон маск, вооруженные силы украины, министерство цифровой трансформации, владимир зеленский, технологии, starlink, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Министерство цифровой трансформации, Владимир Зеленский, технологии, Starlink, Спецоперация

Не носят форму, но воюют за Украину: кто они, тайные американские союзники ВСУ

07:33 03.10.2026
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Крупные технологические компании, такие как Microsoft, SpaceX и Palantir, выбрали сторону и объединились с США и Украиной, став важными игроками на изменившемся поле боя, пишет американское аналитическое издание Responsible Statecraft
"Технологии, которые эти компании отправили Украине, были столь же важны, как и оружие, отправленное странами-союзниками", говорится в статье.
По словам директора Microsoft Брэдп Смита, компания включилась в этот конфликт ещё накануне начала СВО. Как рассказывают в своей книге "Подземная империя: как Америка использовала мировую экономику в качестве оружия" американские политологи Генри Фаррелл и Абрахам Ньюман, сотрудники Microsoft обнаружили вредоносную программу, которая могла уничтожить данные серверных систем, принадлежащих правительству Украины, о чём оперативно сообщили украинским специалистам по киберзащите.
Впоследствии компания, по выражению авторов, стала "щитом" Украины от волн атак. Microsoft наладила более тесные отношения с украинским правительством, в рамках которого перевела 16 из 17 министерств на облачные сервера.
Проводя военную аналогию, Смит говорил так: "Необходимо рассредоточить оборонительные ресурсы, чтобы они не были уязвимы для одной атаки".
"Откровенно говоря, Microsoft в первую очередь поддержала и защитила Украину", – заявил он в интервью в мае 2022 года.
Словно государство, компания Microsoft объявила, что осуждает военную спецоперацию, и незамедлительно приостановила все новые продажи своих продуктов и услуг в России. Хотя Смит утверждает, что Microsoft — это компания, а не правительство или страна, он, по сведениям The New York Times, "ясно дал понять, что она не нейтральна".
Та же газета 4 года назад сообщала о допуске руководителей технологических гигантов, включая Microsoft, к секретной информации и их присутствии на закрытых брифингах Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США.
Нынешним летом компания объявила, что продлит оказание технологической поддержки Украине до конца 2027 года, предоставляя технологии, оказывая содействие в области кибербезопасности и прочих направлениях, чтобы помочь Украине поддерживать работу важнейших цифровых сервисов во время боевых действий.
"Если бы Microsoft была страной, она вошла бы в число 25 крупнейших спонсоров Украины. Согласно июньскому отчёту, она потратила на предоставление Украине технологий и средств кибербезопасности более $700 млн", – отмечает Responsible Statecraft.
2 августа 2023, 17:07
Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает УкраинаИТ-гиганты не устают от сотрудничества в Украиной - там непаханое поле для проявления их креативности
Издание упоминает одну из крупнейших в мире систем онлайн-платежей PayPal лишь одной строкой: она подключилась к конфликту, заблокировав доступ ко всем российским счетам после начала СВО. Однако она заслуживает в этом контексте больше внимания.
Отрезав пользователей из РФ от сервиса в марте 2022-го, PayPal одновременно расширил возможности для украинцев: им стали доступны, помимо оплаты покупок, денежные переводы, причём без комиссии, вывод средств с банковских карт, а беженцы за границей смогли создавать кошельки для получения финансовой помощи от родственников.
Более того, компания через платформу PayPal Giving Fund проводила масштабный сбор пожертвований посредством различных кампаний и интеграций, а полученные миллионы долларов передали международным организациям, оказывавшим помощь украинцам. К тому же, она тесно взаимодействовала с Министерством цифровой трансформации Украины и присоединилась к проекту фандрайзинговой платформы United24, инициированному лично главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Зачем всё это PayPal? Прежде всего для укрепления репутации: встав на сторону Киева и выступив против Москвы, компания продемонстрировала свою гражданскую позицию, что в западном сообществе очень ценится и зачастую становится немаловажным фактором, когда нужно сделать выбор среди нескольких акторов.
В свою очередь американский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на анализе данных, Palantir получает от тесной работы с Украиной вполне осязаемые и исчисляемые бонусы: если в 2022 году рыночная капитализация компании не дотягивала до $25 млрд, то сегодня приближается к $450 млрд. В 18 раз больше!
Palantir установила тесные партнёрские отношения со многими министерствами Украины. Её программное обеспечение интегрировано в командные пункты ГУР и ВСУ.
В 2023 году генеральный директор компании Алекс Карп открыто заявил, что Palantir несёт ответственность за большую часть ударов, которые наносит Украина.
Киев от такого сотрудничества здорово выигрывает, поскольку американские специалисты формируют из разрозненных сведений со спутников, БПЛА, тепловизоров, социальных сетей и разведданных НАТО единую интерактивную карту, при помощи которой украинское командование планирует удары по территории РФ, а ИИ-система прокладывает наиболее оптимальные траектории полёта дронов.
Впрочем, российские военные находят, как противодействовать этим технологиям: мощные комплексы РЭБ, искажая навигационные сигналы, мешают украинским беспилотникам лететь по точкам, рассчитанным ИИ, а создание ложных макетов, например, при помощи деревянных обманок, и тепловые ловушки путают алгоритмы распознавания стандартных силуэтов техники.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 05:30
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Не стоит думать, что содействие ВСУ в противостоянии с ВС РФ – это исключительно проявление гражданской позиции Palantir. Нет, всё гораздо прозаичнее.
"Компания Palantir первоначально предлагала свои услуги Украине бесплатно. Тем временем она использовала войну на Украине в качестве полигона для проверки своих новых технологий, сотрудничала с Украиной в разработке ИИ для анализа разведывательной информации на поле боя, а также для планирования и координации операций по нанесению глубоких ударов. Теперь это распространяется на управление роями беспилотников и идентификацию целей", – пишет Responsible Statecraft.
Как говорится, ничего личного! Украина, на территории которой идут боевые действия, для американского технологического гиганта – просто площадка для реального тест-драйва своих разработок. И в этом контексте Palantir выгодно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.
Более избирателен в этом плане глава SpaceX Илон Маск, отказавший Украине в использовании системы спутникового интернета Starlink для атак по России, расценивая это как серьёзную эскалацию конфликта. Свою позицию он подтвердил в очередной раз совсем недавно, в августе.
Тем не менее, использование Украиной Starlink для беспилотников явно изменило ход войны на Украине, отмечает Responsible Statecraft. Старший научный сотрудник и директор по военному анализу аналитического центра по внешней политике Defense Priorities Дженнифер Кавана заявила в комментарии изданию, что Украина не смогла бы проводить нынешнюю военную кампанию без поддержки Starlink.
Сам Маск в марте 2025-го сказал, что: "вся линия фронта украинской армии рухнет, если выключит систему Starlink". Reuters пишет, что Starlink стал жизненно важным элементом связи на поле боя на Украине и инструментом для управления беспилотниками.
За передачу в начале СВО такой ценной технологии Зеленский в августе нынешнего года наградил владельца SpaceX одной из высших государственных наград Украины – Орденом Свободы.
Однако Маск получил гораздо более ценные вознаграждения от подключения ВСУ к Starlink в 2022: как и все остальные технологические гиганты, SpaceX проверила свои технологии в условиях реальной войны и доработала их; в мире возрос спрос на Starlink; компания получила многомиллиардные контракты от Пентагона и заодно компенсацию всех расходов на работу терминалов на Украине. А сам Маск стал полноценной геополитической фигурой.
Так что современная война – это уже давно не противостояние тяжёлой техники на поле боя. В начале СВО Зеленский выбивал из западных партнёров танки и истребители, а теперь на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН говорил о возможности использование Starlink для поражения целей внутри России.
Американский лидер в ответ лишь отправил его к Маску, сказав: "Вам нужно поговорить об этом с Илоном". Получается, что дальнейшее развитие украинского кризиса фактически ставится в зависимость от решения не глав государств, дипломатов или военного командования, а инженера-бизнесмена. В этом и заключается опасность сложившейся ситуации.
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ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАИлон МаскВооруженные силы УкраиныМинистерство цифровой трансформацииВладимир ЗеленскийтехнологииStarlinkСпецоперация
 
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