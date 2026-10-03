Пылающие дата-центры: эксперт пояснил, какие удары России добьют цифровые активы Украины - 03.10.2026 Украина.ру
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Пылающие дата-центры: эксперт пояснил, какие удары России добьют цифровые активы Украины
Пылающие дата-центры: эксперт пояснил, какие удары России добьют цифровые активы Украины - 03.10.2026 Украина.ру
Пылающие дата-центры: эксперт пояснил, какие удары России добьют цифровые активы Украины
Чем сидеть и ждать поражения крупного объекта, как электростанция, проще вывести из строя дата-центр. Потому что это не только электроэнергия, но и вычислительные мощности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
2026-10-03T05:30
2026-10-03T05:30
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Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что российской армии поручено наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Вслед за этим Минобороны сообщило, что ВС РФ начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины — в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России.Отвечая на вопрос журналиста о том, почему удары по энергетике и ЦОД идут параллельно, собеседник Украина.ру объяснил логику военных.Гусев заявил, что дата-центры играют важную роль с точки зрения обработки информации. "Поэтому как источники энергии, так и цифровые активы являются первоочередными целями", — пояснил эксперт.Он отметил, что пока неизвестно, какие резервные источники питания есть у дата-центров. "Во-вторых, это все равно что заявить, давайте стрелять по зелёненьким пушкам, а по сереньким не будем. Чем сидеть и ждать поражения крупного объекта, как электростанция, проще вывести из строя дата-центр", — отметил Гусев.Эксперт подчеркнул, что ЦОД — это не только электроэнергия. "Это еще и вычислительные мощности, которые могут быть выведены в какой-то другой регион или за пределы территории Украины. Так что уничтожение дата-центров — это логичное решение для вывода из строя вычислительных мощностей", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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Пылающие дата-центры: эксперт пояснил, какие удары России добьют цифровые активы Украины

05:30 03.10.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© REUTERS / Stringer
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Чем сидеть и ждать поражения крупного объекта, как электростанция, проще вывести из строя дата-центр. Потому что это не только электроэнергия, но и вычислительные мощности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что российской армии поручено наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Вслед за этим Минобороны сообщило, что ВС РФ начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины — в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России.
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему удары по энергетике и ЦОД идут параллельно, собеседник Украина.ру объяснил логику военных.
Гусев заявил, что дата-центры играют важную роль с точки зрения обработки информации. "Поэтому как источники энергии, так и цифровые активы являются первоочередными целями", — пояснил эксперт.
Он отметил, что пока неизвестно, какие резервные источники питания есть у дата-центров. "Во-вторых, это все равно что заявить, давайте стрелять по зелёненьким пушкам, а по сереньким не будем. Чем сидеть и ждать поражения крупного объекта, как электростанция, проще вывести из строя дата-центр", — отметил Гусев.
Эксперт подчеркнул, что ЦОД — это не только электроэнергия.
"Это еще и вычислительные мощности, которые могут быть выведены в какой-то другой регион или за пределы территории Украины. Так что уничтожение дата-центров — это логичное решение для вывода из строя вычислительных мощностей", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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