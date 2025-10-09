Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег - 09.10.2025 Украина.ру
Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег
Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег
Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег
Еврокомиссия предложила схему конфискации российских "замороженных активов" при кредитовании ими нынешнего руководства Украины. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер
2025-10-09T11:12
2025-10-09T11:12
"Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предположил, что схема Комиссии по использованию замороженных активов России фактически равносильна конфискации", - сообщило издание Politico.Бельгийский чиновник указал на три ключевых условия при использования российских активов, заблокированных в ЕС, которые Москва считает украденными. "Бельгия обозначила свои красные линии использования российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро, включая соглашение стран ЕС о разделении всех текущих и будущих рисков, связанных с планом, на сумму более 170 миллиардов евро", - сказано в пубилкации. Правительства ЕС намерены уговорить Бельгию выдать эти средства накануне саммита лидеров союза 23 октября. Достижение политического соглашения на саммите предваряет юридическое предложение.Из 27 стран ЕС Бельгия имеет наибольшее участие в игре, поскольку в ней находится финансовый депозитарий Euroclear, в котором хранится основная часть российских государственных активов, "замороженных" после начала СВО.Бельгийское правительство опасается юридических и финансовых претензий, поданных Россией. Оно призывает все страны ЕС гарантировать кредитование Киева российскими деньгами."Эти гарантии не могут быть ограничены 170 миллиардами евро наличными, которые Комиссия предлагает мобилизовать, — заявил де Вевер лидерам ЕС во время неформального саммита на прошлой неделе в Копенгагене. - Потенциальное воздействие может быть намного выше, чем номинальная сумма".Он добавил еще одно условие - гарантии не прекращаются автоматически после снятия санкций. Арбитражные процедуры могут появиться спустя годы.В списке тем для обсуждения, представленном лидерам ЕС 1 октября, подробно описаны "красные линии", которые де Вевер провел для правительств ЕС и Еврокомиссии. Среди них - отказ от поддержки каких-либо мер, которые могли бы быть истолкованы как конфискация активов; юридически обязывающие, строго исполняемые гарантии того, что европейские страны будут разделять все текущие и будущие риски как для Euroclear, так и для Бельгии; и соглашение о немедленном выделении денег, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после заключения мирного соглашения.Еврокомиссия предложила использовать 175 миллиардов евро наличными, срок погашения которых наступил за счет замороженных российских государственных активов, инвестированных в западные государственные облигации, для финансирования "репарационного кредита" Украине в размере 140 миллиардов евро и погашения предыдущего кредита Киеву от G7.Сейчас российские наличные деньги находятся на депозитах в Европейском центральном банке (ЕЦБ) под управлением Euroclear.В своем обращении к лидерам де Вевер заявил, что схема Еврокомиссии фактически сводится к конфискации. Это опровергает заявление ЕК о том, что ее кредитование Украины не будет включать в себя арест государственных активов России."Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое, — сказал де Вевер. - Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация".Бельгийский премьер также утверждает, что эта операция может побудить китайских инвесторов вывести свои депозиты в Euroclear из-за опасений, что их резервы также могут быть конфискованы в будущем.ЕЦБ предостерег от любой официальной конфискации активов, опасаясь, что это подорвет евро на международной арене и приведет к ответным мерам в зарубежных странах.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииРанее на эту тему: Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от ЕвропыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег

11:12 09.10.2025
 
Еврокомиссия предложила схему конфискации российских "замороженных активов" при кредитовании ими нынешнего руководства Украины. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер
"Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предположил, что схема Комиссии по использованию замороженных активов России фактически равносильна конфискации", - сообщило издание Politico.
Бельгийский чиновник указал на три ключевых условия при использования российских активов, заблокированных в ЕС, которые Москва считает украденными.
"Бельгия обозначила свои красные линии использования российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро, включая соглашение стран ЕС о разделении всех текущих и будущих рисков, связанных с планом, на сумму более 170 миллиардов евро", - сказано в пубилкации.
Правительства ЕС намерены уговорить Бельгию выдать эти средства накануне саммита лидеров союза 23 октября. Достижение политического соглашения на саммите предваряет юридическое предложение.
Из 27 стран ЕС Бельгия имеет наибольшее участие в игре, поскольку в ней находится финансовый депозитарий Euroclear, в котором хранится основная часть российских государственных активов, "замороженных" после начала СВО.
Бельгийское правительство опасается юридических и финансовых претензий, поданных Россией. Оно призывает все страны ЕС гарантировать кредитование Киева российскими деньгами.
"Эти гарантии не могут быть ограничены 170 миллиардами евро наличными, которые Комиссия предлагает мобилизовать, — заявил де Вевер лидерам ЕС во время неформального саммита на прошлой неделе в Копенгагене. - Потенциальное воздействие может быть намного выше, чем номинальная сумма".
Он добавил еще одно условие - гарантии не прекращаются автоматически после снятия санкций. Арбитражные процедуры могут появиться спустя годы.
В списке тем для обсуждения, представленном лидерам ЕС 1 октября, подробно описаны "красные линии", которые де Вевер провел для правительств ЕС и Еврокомиссии. Среди них - отказ от поддержки каких-либо мер, которые могли бы быть истолкованы как конфискация активов; юридически обязывающие, строго исполняемые гарантии того, что европейские страны будут разделять все текущие и будущие риски как для Euroclear, так и для Бельгии; и соглашение о немедленном выделении денег, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после заключения мирного соглашения.
Еврокомиссия предложила использовать 175 миллиардов евро наличными, срок погашения которых наступил за счет замороженных российских государственных активов, инвестированных в западные государственные облигации, для финансирования "репарационного кредита" Украине в размере 140 миллиардов евро и погашения предыдущего кредита Киеву от G7.
Сейчас российские наличные деньги находятся на депозитах в Европейском центральном банке (ЕЦБ) под управлением Euroclear.
В своем обращении к лидерам де Вевер заявил, что схема Еврокомиссии фактически сводится к конфискации. Это опровергает заявление ЕК о том, что ее кредитование Украины не будет включать в себя арест государственных активов России.
"Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое, — сказал де Вевер. - Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация".
Бельгийский премьер также утверждает, что эта операция может побудить китайских инвесторов вывести свои депозиты в Euroclear из-за опасений, что их резервы также могут быть конфискованы в будущем.
ЕЦБ предостерег от любой официальной конфискации активов, опасаясь, что это подорвет евро на международной арене и приведет к ответным мерам в зарубежных странах.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. Москва называет заблокированные в ЕС активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
Ранее на эту тему: Как украсть замороженные активы России и что такое репарационный кредит: Дудчак о гадостях от Европы
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
