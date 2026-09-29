Виктор Кутырь: Запад пытается склонить Россию к заморозке, чтобы Украина зализала раны - 29.09.2026 Украина.ру
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Виктор Кутырь: Запад пытается склонить Россию к заморозке, чтобы Украина зализала раны
Виктор Кутырь: Запад пытается склонить Россию к заморозке, чтобы Украина зализала раны - 29.09.2026 Украина.ру
Виктор Кутырь: Запад пытается склонить Россию к заморозке, чтобы Украина зализала раны
Запад по-прежнему пытается склонить нас к заморозке конфликта, чтобы Украина зализала раны и снова пошла в бой. Поэтому надо поступить так же, как с Германией после Второй мировой: разделить на зоны оккупации и искоренять вбитое за 30 лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании Виктор Кутырь
2026-09-29T20:30
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Отвечая на вопрос о вероятности перерастания украинского конфликта в региональный, Кутырь заявил, что он уже региональный.Эксперт заявил, что конфликт уже региональный. "Весь Запад по-прежнему пытается склонить нас к заморозке конфликта, чтобы Украина зализала раны и снова пошла в бой", — пояснил он.По словам собеседника издания, именно поэтому необходимо действовать по модели, уже опробованной в истории. "Поэтому тут надо поступить так же, как с Германией по итогам Второй мировой войны: разделить на зоны оккупации и искоренять то, что этим людям вбивалось 30 лет", — отметил Кутырь.Эксперт подчеркнул, что иллюзий насчет тотального перевоспитания быть не должно, но работать с подрастающим поколением необходимо. "Понятно, что всех мы не перевоспитаем. Но среди тех, кому сейчас 10-15 лет, можно найти ребят, кто будет нас поддерживать", — уточнил он.Кутырь добавил, что такой подход позволит закрепить результат на десятилетия вперед, а не получить очередную заморозку, которая обернется новым витком конфликта.Полный текст интервью "Виктор Кутырь: Война на Украине закончится тем, что ее территорию и активы поделят Россия, США и Китай" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.
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Виктор Кутырь: Запад пытается склонить Россию к заморозке, чтобы Украина зализала раны

20:30 29.09.2026 (обновлено: 21:21 29.09.2026)
 
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
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Запад по-прежнему пытается склонить нас к заморозке конфликта, чтобы Украина зализала раны и снова пошла в бой. Поэтому надо поступить так же, как с Германией после Второй мировой: разделить на зоны оккупации и искоренять вбитое за 30 лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании Виктор Кутырь
Отвечая на вопрос о вероятности перерастания украинского конфликта в региональный, Кутырь заявил, что он уже региональный.
Эксперт заявил, что конфликт уже региональный. "Весь Запад по-прежнему пытается склонить нас к заморозке конфликта, чтобы Украина зализала раны и снова пошла в бой", — пояснил он.
По словам собеседника издания, именно поэтому необходимо действовать по модели, уже опробованной в истории. "Поэтому тут надо поступить так же, как с Германией по итогам Второй мировой войны: разделить на зоны оккупации и искоренять то, что этим людям вбивалось 30 лет", — отметил Кутырь.
Эксперт подчеркнул, что иллюзий насчет тотального перевоспитания быть не должно, но работать с подрастающим поколением необходимо. "Понятно, что всех мы не перевоспитаем. Но среди тех, кому сейчас 10-15 лет, можно найти ребят, кто будет нас поддерживать", — уточнил он.
Кутырь добавил, что такой подход позволит закрепить результат на десятилетия вперед, а не получить очередную заморозку, которая обернется новым витком конфликта.
Полный текст интервью "Виктор Кутырь: Война на Украине закончится тем, что ее территорию и активы поделят Россия, США и Китай" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.
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