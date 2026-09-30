Киевский режим при одобрении "евродемократов" отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яря — Слуцкий - 30.09.2026 Украина.ру
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Киевский режим при одобрении "евродемократов" отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яря — Слуцкий
Киевский режим при одобрении "евродемократов" отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яря — Слуцкий - 30.09.2026 Украина.ру
Киевский режим при одобрении "евродемократов" отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яря — Слуцкий
Киевский режим замалчивает или отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яра, а Владимир Зеленский продолжает героизацию нацистов, заявил глава комитета Госдумы восьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом вечером 29 сентября передаёт РИА Новости
2026-09-30T02:20
2026-09-30T02:24
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новости
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леонид слуцкий
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история ссср
великая отечественная война
нацизм
украинский неонацизм
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29 сентября исполнилось 85 лет со дня начала одного из самых страшных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. Только 29-30 сентября 1941 года в оврагах урочища Бабий Яр на окраине Киева были расстреляны более 33 тысяч человек. Уничтожать людей там продолжали и позже, вплоть до отступления гитлеровцев из Киева.До сих пор невозможно точно установить, сколько всего было погибших в Бабьем Яре. Историки называют цифры до 150 тысяч человек."Особо зверствовали украинские коллаборационисты, которые с особой жестокостью уничтожали евреев, цыган, советских военнопленных. Но сегодня киевский режим предпочитает замалчивать или даже отрицать роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яра. Наоборот, Зеленский продолжает героизацию и проводит торжественные церемонии перезахоронения нацистов ОУН* и УПА*", — сказал Слуцкий.Он отметил, что всё это происходит при молчаливом одобрении так называемых европейских демократов."Нельзя позволить переписать историю и сделать из военных преступников героев. Россия требует признать геноцидом советского народа действия гитлеровцев в годы Второй мировой войны на оккупированных территориях СССР. И трагедия в Бабьем Яре — яркое подтверждение нашей исторической правоты", — добавил парламентарий.Подробнее о нацистской сущности киевского режима - в материале Захара Виноградова Может ли быть нацистским режим при президенте-еврее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Запрещенные в РФ экстремистские организации.
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украина.ру, новости, россия, леонид слуцкий, госдума, ссср, история ссср, великая отечественная война, нацизм, украинский неонацизм, бандеровцы, оун-упа, оун, военные преступления, геноцид, бабий яр, киев, владимир зеленский, расстрел, погибшие, киевский режим, русофобия
Украина.ру, Новости, Россия, Леонид Слуцкий, Госдума, СССР, история СССР, Великая Отечественная война, нацизм, украинский неонацизм, бандеровцы, ОУН-УПА, ОУН, Военные преступления, геноцид, Бабий Яр, Киев, Владимир Зеленский, расстрел, погибшие, киевский режим, Русофобия

Киевский режим при одобрении "евродемократов" отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яря — Слуцкий

02:20 30.09.2026 (обновлено: 02:24 30.09.2026)
 
© xxiveklnr.su / Перейти в фотобанкБабий Яр
Бабий Яр
© xxiveklnr.su
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Киевский режим замалчивает или отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яра, а Владимир Зеленский продолжает героизацию нацистов, заявил глава комитета Госдумы восьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом вечером 29 сентября передаёт РИА Новости
29 сентября исполнилось 85 лет со дня начала одного из самых страшных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. Только 29-30 сентября 1941 года в оврагах урочища Бабий Яр на окраине Киева были расстреляны более 33 тысяч человек. Уничтожать людей там продолжали и позже, вплоть до отступления гитлеровцев из Киева.
До сих пор невозможно точно установить, сколько всего было погибших в Бабьем Яре. Историки называют цифры до 150 тысяч человек.
"Особо зверствовали украинские коллаборационисты, которые с особой жестокостью уничтожали евреев, цыган, советских военнопленных. Но сегодня киевский режим предпочитает замалчивать или даже отрицать роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яра. Наоборот, Зеленский продолжает героизацию и проводит торжественные церемонии перезахоронения нацистов ОУН* и УПА*", — сказал Слуцкий.
Он отметил, что всё это происходит при молчаливом одобрении так называемых европейских демократов.
"Нельзя позволить переписать историю и сделать из военных преступников героев. Россия требует признать геноцидом советского народа действия гитлеровцев в годы Второй мировой войны на оккупированных территориях СССР. И трагедия в Бабьем Яре — яркое подтверждение нашей исторической правоты", — добавил парламентарий.
Подробнее о нацистской сущности киевского режима - в материале Захара Виноградова Может ли быть нацистским режим при президенте-еврее.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*Запрещенные в РФ экстремистские организации.
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