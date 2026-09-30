https://ukraina.ru/20260930/kievskiy-rezhim-pri-odobrenii-evrodemokratov-otritsaet-rol-banderovtsev-v-tragedii-babego-yarya--1083509173.html

Киевский режим при одобрении "евродемократов" отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яря — Слуцкий

Киевский режим при одобрении "евродемократов" отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яря — Слуцкий - 30.09.2026 Украина.ру

Киевский режим при одобрении "евродемократов" отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яря — Слуцкий

Киевский режим замалчивает или отрицает роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яра, а Владимир Зеленский продолжает героизацию нацистов, заявил глава комитета Госдумы восьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом вечером 29 сентября передаёт РИА Новости

2026-09-30T02:20

2026-09-30T02:20

2026-09-30T02:24

украина.ру

новости

россия

леонид слуцкий

госдума

ссср

история ссср

великая отечественная война

нацизм

украинский неонацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103235/40/1032354009_14:0:887:491_1920x0_80_0_0_7810b6d757786546768fab9707a8f2f7.jpg

29 сентября исполнилось 85 лет со дня начала одного из самых страшных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. Только 29-30 сентября 1941 года в оврагах урочища Бабий Яр на окраине Киева были расстреляны более 33 тысяч человек. Уничтожать людей там продолжали и позже, вплоть до отступления гитлеровцев из Киева.До сих пор невозможно точно установить, сколько всего было погибших в Бабьем Яре. Историки называют цифры до 150 тысяч человек."Особо зверствовали украинские коллаборационисты, которые с особой жестокостью уничтожали евреев, цыган, советских военнопленных. Но сегодня киевский режим предпочитает замалчивать или даже отрицать роль бандеровцев в трагедии Бабьего Яра. Наоборот, Зеленский продолжает героизацию и проводит торжественные церемонии перезахоронения нацистов ОУН* и УПА*", — сказал Слуцкий.Он отметил, что всё это происходит при молчаливом одобрении так называемых европейских демократов."Нельзя позволить переписать историю и сделать из военных преступников героев. Россия требует признать геноцидом советского народа действия гитлеровцев в годы Второй мировой войны на оккупированных территориях СССР. И трагедия в Бабьем Яре — яркое подтверждение нашей исторической правоты", — добавил парламентарий.Подробнее о нацистской сущности киевского режима - в материале Захара Виноградова Может ли быть нацистским режим при президенте-еврее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Запрещенные в РФ экстремистские организации.

россия

ссср

бабий яр

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, леонид слуцкий, госдума, ссср, история ссср, великая отечественная война, нацизм, украинский неонацизм, бандеровцы, оун-упа, оун, военные преступления, геноцид, бабий яр, киев, владимир зеленский, расстрел, погибшие, киевский режим, русофобия