Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии - 09.09.2026 Украина.ру
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Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии
Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии - 09.09.2026 Украина.ру
Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии
Дефицит рабочей силы на Украине может усилиться и решение видится в привлечении мигрантов из беднейших стран. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью РБК-Украина рассказал эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Алексей Позняк
2026-09-09T19:15
2026-09-09T19:15
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Украинцы массово выехали за границу и не собираются возвращаться, констатировал учёный. Это уже имеет экономические последствия для Украины, а после СВО потребность в работниках может возрасти."Сейчас не хватает очень многих специалистов во многих областях", - сказал Позняк.Согласно его выводам, сейчас демографическая ситуация ухудшается, а потом восстановление Украины потребует дополнительной рабочей силы. Эксперт указал на три основных направления, которые могут помочь компенсировать нехватку работников на Украине: повышать производительность труда; привлекать к рынку труда граждан, которые сейчас по разным причинам не работают; привлекать трудовых мигрантов."Следует ожидать, что к нам поедут граждане стран, которые экономически беднее Украины", - сказал демограф из НАНУ.По его мнению, массовый приток трудовых мигрантов следует ожидать из стран Азии и Африки. Посему, уверен он, на Украине нужно заранее развивать политику терпимости к мигрантам."Приезда мигрантов мы не избежим", - резюмировал украинский учёный.Тем временем трудовых мигрантов из Азии и Африки уже массово завозят на Украину. В соцсетях периодически публикуются фотографии стирок одежды в водоёмах Западной Украины, а также другие свидетельства изменения этноконфессиональной ситуации.Демографический кризис характерен и для других постсоветских республик. Он ярко выражен в Прибалтике и Белоруссии.Власти соседней Белоруссии также констатировали дефицит трудовых ресурсов, особенно на селе. Руководство республики пригласило 100-150 тыс пакистанцев весной 2025 года, а в 2026 году - несколько тысяч работников из Узбекистана, которым уже предложили налоговые льготы в деревнях Витебской области.Ранее на эту тему: Украинские эксперты прогнозируют массовый приток мигрантов из Азии для восполнения потерь населенияСитуацию рассмотрел Александр Савко в публикации Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и землиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, азия, африка, трудовые мигранты, мигранты, украинские эмигранты, миграция, демография, ситуация на украине, бывший ссср
Новости, Украина, Азия, Африка, трудовые мигранты, мигранты, украинские эмигранты, миграция, демография, ситуация на Украине, бывший СССР

Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии

19:15 09.09.2026
 
© пресс-служба ГУ НП Киева / Перейти в фотобанк
© пресс-служба ГУ НП Киева
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Дефицит рабочей силы на Украине может усилиться и решение видится в привлечении мигрантов из беднейших стран. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью РБК-Украина рассказал эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Алексей Позняк
Украинцы массово выехали за границу и не собираются возвращаться, констатировал учёный. Это уже имеет экономические последствия для Украины, а после СВО потребность в работниках может возрасти.
"Сейчас не хватает очень многих специалистов во многих областях", - сказал Позняк.
Согласно его выводам, сейчас демографическая ситуация ухудшается, а потом восстановление Украины потребует дополнительной рабочей силы.
Эксперт указал на три основных направления, которые могут помочь компенсировать нехватку работников на Украине: повышать производительность труда; привлекать к рынку труда граждан, которые сейчас по разным причинам не работают; привлекать трудовых мигрантов.
"Следует ожидать, что к нам поедут граждане стран, которые экономически беднее Украины", - сказал демограф из НАНУ.
По его мнению, массовый приток трудовых мигрантов следует ожидать из стран Азии и Африки. Посему, уверен он, на Украине нужно заранее развивать политику терпимости к мигрантам.
"Приезда мигрантов мы не избежим", - резюмировал украинский учёный.
Тем временем трудовых мигрантов из Азии и Африки уже массово завозят на Украину. В соцсетях периодически публикуются фотографии стирок одежды в водоёмах Западной Украины, а также другие свидетельства изменения этноконфессиональной ситуации.
Демографический кризис характерен и для других постсоветских республик. Он ярко выражен в Прибалтике и Белоруссии.
Власти соседней Белоруссии также констатировали дефицит трудовых ресурсов, особенно на селе. Руководство республики пригласило 100-150 тыс пакистанцев весной 2025 года, а в 2026 году - несколько тысяч работников из Узбекистана, которым уже предложили налоговые льготы в деревнях Витебской области.
Ранее на эту тему: Украинские эксперты прогнозируют массовый приток мигрантов из Азии для восполнения потерь населения
Ситуацию рассмотрел Александр Савко в публикации Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли
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