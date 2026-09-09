https://ukraina.ru/20260909/trudovykh-migrantov-na-ukrainu-budut-zavlekat-iz-bedneyshikh-stran---institut-demografii-1083105079.html

Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии

Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии - 09.09.2026 Украина.ру

Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии

Дефицит рабочей силы на Украине может усилиться и решение видится в привлечении мигрантов из беднейших стран. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью РБК-Украина рассказал эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Алексей Позняк

2026-09-09T19:15

2026-09-09T19:15

2026-09-09T19:15

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Украинцы массово выехали за границу и не собираются возвращаться, констатировал учёный. Это уже имеет экономические последствия для Украины, а после СВО потребность в работниках может возрасти."Сейчас не хватает очень многих специалистов во многих областях", - сказал Позняк.Согласно его выводам, сейчас демографическая ситуация ухудшается, а потом восстановление Украины потребует дополнительной рабочей силы. Эксперт указал на три основных направления, которые могут помочь компенсировать нехватку работников на Украине: повышать производительность труда; привлекать к рынку труда граждан, которые сейчас по разным причинам не работают; привлекать трудовых мигрантов."Следует ожидать, что к нам поедут граждане стран, которые экономически беднее Украины", - сказал демограф из НАНУ.По его мнению, массовый приток трудовых мигрантов следует ожидать из стран Азии и Африки. Посему, уверен он, на Украине нужно заранее развивать политику терпимости к мигрантам."Приезда мигрантов мы не избежим", - резюмировал украинский учёный.Тем временем трудовых мигрантов из Азии и Африки уже массово завозят на Украину. В соцсетях периодически публикуются фотографии стирок одежды в водоёмах Западной Украины, а также другие свидетельства изменения этноконфессиональной ситуации.Демографический кризис характерен и для других постсоветских республик. Он ярко выражен в Прибалтике и Белоруссии.Власти соседней Белоруссии также констатировали дефицит трудовых ресурсов, особенно на селе. Руководство республики пригласило 100-150 тыс пакистанцев весной 2025 года, а в 2026 году - несколько тысяч работников из Узбекистана, которым уже предложили налоговые льготы в деревнях Витебской области.Ранее на эту тему: Украинские эксперты прогнозируют массовый приток мигрантов из Азии для восполнения потерь населенияСитуацию рассмотрел Александр Савко в публикации Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и землиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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