https://ukraina.ru/20260909/bez-deneg-i-oruzhiya-kiev-stal-sgovorchivee--sovpadenie-itogi-9-sentyabrya--1083100881.html
Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября
Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября - 09.09.2026 Украина.ру
Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября
Киевская "гибкость" — это не уступки ради мира, а просто отсутствие денег. При этом Украина продолжает выпрашивать у Запада новые партии оружия, но не может внятно объяснить, куда исчезли предыдущие
2026-09-09T17:30
2026-09-09T17:30
2026-09-09T17:30
эксклюзив
хроники
украина
киев
россия
юрий ушаков
владимир зеленский
the economist
рамштайн
дмитрий песков
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"Гибкость" киевского режима— это не про мир, а про отсутствие денегПо словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Киеве знают, что нужно сделать, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования. Однако нынешние проявления "гибкости" со стороны украинских властей являются следствием нехватки денег, а не готовности к компромиссам. "Это не та гибкость, которая необходима", — подчеркнул Песков. Он также отметил, что Москва надеется на продолжение миротворческих усилий Вашингтона и на открытость Киева к этому процессу. Целый ряд стран, по словам Пескова, проявляют заинтересованность в том, чтобы предоставить площадку для переговоров по Украине.Говоря о состоянии киевского режима, Песков констатировал, что он находится в очень тяжелом положении: Киеву не хватает денег и вооружений. Это, по его словам, и является причиной демонстрируемой украинской стороной "гибкости".Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" заявил, что Россия считает Абу-Даби приоритетной площадкой для проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, контакты с украинской стороной сохраняются, но в данном случае речь идет о возобновлении того формата, который был ранее.Накануне, 8 сентября, Владимир Зеленский предложил в качестве площадок для проведения трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Швейцарию или Турцию. "Рамштайн" наобещал Украине оружия, но ракет для ПВО не хватаетВ то время как на 36-м заседании "Рамштайна" партнеры Украины щедро раздавали обещания — от новых перехватчиков до десятков тысяч дронов, — реальная картина на фронте и в тылу выглядит всё более тревожной. На "Рамштайне" Украине пообещали многое. Германия — новые перехватчики к Patriot, самолеты F-16 и закупки дронов. Великобритания — 100 миллионов фунтов на поставку американского вооружения и 95 тысяч дронов до конца года. Нидерланды — 300 миллионов долларов в проект "Линия дронов" и 300 ракет против БПЛА. Эстония, Норвегия, Испания, Литва, Польша, Швеция — все они по очереди объявляли о новых пакетах помощи. Но за этой щедростью скрывается болезненная реальность: украинские запасы ракет для Patriot практически исчерпаны. F-16, которые Запад с таким трудом передал Киеву, остаются без ракет AIM-120 и AIM-9. Как пишет The Economist, из 57 ракет, запущенных по Украине в первые восемь дней августа, системами ПВО была сбита только одна. И это на фоне того, что Россия наращивает производство — около 100 ракет в месяц, из которых 60 — "Искандер-М" и 40 — РМ-48У. На этом фоне Киев запрашивает у Европы дополнительные $27 миллиардов до конца года. Но вместо понимания европейские чиновники задаются вопросом: куда уже ушли миллиарды и не завышает ли Украина свои потребности? В ЕС начали сомневаться в эффективности расходования средств. Владимир Зеленский обвиняет в дефиците прежнее руководство Минобороны, а бывший министр Михаил Федоров отрицает это и утверждает, что при нем такой дыры не было. Председатель комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа признает, что военные расходы за восемь месяцев выросли более чем на 17%, а доходы упали из-за российских атак на промышленность и зерновой коридор.ЕС весной согласовал кредит на $100 миллиардов, рассчитанный на два года. Теперь Киев хочет ускорить его выплату, но это оставит меньше денег на 2027 год. И европейцы начинают задаваться вопросом: а не бесконечна ли эта "помощь"?Купились на красивую анкету и попали на пожизненноеСотрудница Главного управления разведки Министерства обороны Украины Марина Кучерак завербовала троих россиян из Крыма через сайт знакомств, используя несколько фальшивых анкет под разными именами. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.По данным ведомства, женщина представлялась местной жительницей, якобы родившейся в Крыму и вынужденной переехать на Украину. В ходе длительной переписки она установила доверительные отношения с мужчинами и дала каждому из них задания на сбор информации о расположении российских средств противовоздушной обороны, нефтебаз и других стратегических объектов. За выполнение поручений Кучерак, по информации ФСБ, платила завербованным агентам, а также вводила их в заблуждение, создавая иллюзию романтических отношений.В ходе оперативных мероприятий все трое крымчан были задержаны. В опубликованных ФСБ кадрах показаны моменты задержания и допросов. Один из задержанных признался, что передавал Киеву данные о пусках российских баллистических ракет. Задержанным предъявлены обвинения по статье о государственной измене. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Фронтовая сводка Подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Озерное и сжимают внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в регионе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В ходе активных боевых действий российские военные нанесли поражение боевикам ВСУ внутри так называемого "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья, Комиссарово и Бузово. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника у Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Кроме того, пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах Слизнево и Должанка. За сутки потери противника в районе "котла" составили до 35 военнослужащих.Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили одну украинскую ракету "Нептун", три снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и 1 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В северо-западной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Общие потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий и эффективности российских ударов.
https://ukraina.ru/20260909/pomoschnik-prezidenta-rossii-rasskazal-kak-ssha-mogut-pomoch-zaversheniyu-svo-1083099206.html
https://ukraina.ru/20260909/kiev-ostanetsya-bez-deneg-i-tekhnologiy-mayor-vsu-ispugalsya-politicheskikh-peremen-v-frg-1083096731.html
https://ukraina.ru/20260909/roman-s-gur-ukrainskaya-razvedka-pod-vidom-devushek-verbuet-rossiyan-na-saytakh-znakomstv-1083095354.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, киев, россия, юрий ушаков, владимир зеленский, the economist, рамштайн, дмитрий песков, ес, f-16, сво, вооруженные силы украины
Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября
Киевская "гибкость" — это не уступки ради мира, а просто отсутствие денег. При этом Украина продолжает выпрашивать у Запада новые партии оружия, но не может внятно объяснить, куда исчезли предыдущие
"Гибкость" киевского режима— это не про мир, а про отсутствие денег
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Киеве знают, что нужно сделать, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования. Однако нынешние проявления "гибкости" со стороны украинских властей являются следствием нехватки денег, а не готовности к компромиссам.
"Это не та гибкость, которая необходима", — подчеркнул Песков.
Он также отметил, что Москва надеется на продолжение миротворческих усилий Вашингтона и на открытость Киева к этому процессу. Целый ряд стран, по словам Пескова, проявляют заинтересованность в том, чтобы предоставить площадку для переговоров по Украине.
Говоря о состоянии киевского режима, Песков констатировал, что он находится в очень тяжелом положении: Киеву не хватает денег и вооружений. Это, по его словам, и является причиной демонстрируемой украинской стороной "гибкости".
Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" заявил, что Россия считает Абу-Даби приоритетной площадкой для проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Возможно, [переговорный] процесс возобновится в трехстороннем формате <…> Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там", — отметил Ушаков. По его словам, контакты с украинской стороной сохраняются, но в данном случае речь идет о возобновлении того формата, который был ранее.
По его словам, контакты с украинской стороной сохраняются, но в данном случае речь идет о возобновлении того формата, который был ранее.
Накануне, 8 сентября, Владимир Зеленский предложил в качестве площадок для проведения трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Швейцарию или Турцию.
"Рамштайн" наобещал Украине оружия, но ракет для ПВО не хватает
В то время как на 36-м заседании "Рамштайна" партнеры Украины щедро раздавали обещания — от новых перехватчиков до десятков тысяч дронов, — реальная картина на фронте и в тылу выглядит всё более тревожной.
На "Рамштайне" Украине пообещали многое. Германия — новые перехватчики к Patriot, самолеты F-16 и закупки дронов. Великобритания — 100 миллионов фунтов на поставку американского вооружения и 95 тысяч дронов до конца года. Нидерланды — 300 миллионов долларов в проект "Линия дронов" и 300 ракет против БПЛА.
Эстония, Норвегия, Испания, Литва, Польша, Швеция — все они по очереди объявляли о новых пакетах помощи. Но за этой щедростью скрывается болезненная реальность: украинские запасы ракет для Patriot практически исчерпаны. F-16, которые Запад с таким трудом передал Киеву, остаются без ракет AIM-120 и AIM-9.
Как пишет The Economist, из 57 ракет, запущенных по Украине в первые восемь дней августа, системами ПВО была сбита только одна. И это на фоне того, что Россия наращивает производство — около 100 ракет в месяц, из которых 60 — "Искандер-М" и 40 — РМ-48У.
На этом фоне Киев запрашивает у Европы дополнительные $27 миллиардов до конца года. Но вместо понимания европейские чиновники задаются вопросом: куда уже ушли миллиарды и не завышает ли Украина свои потребности?
В ЕС начали сомневаться в эффективности расходования средств. Владимир Зеленский обвиняет в дефиците прежнее руководство Минобороны, а бывший министр Михаил Федоров отрицает это и утверждает, что при нем такой дыры не было.
Председатель комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа признает, что военные расходы за восемь месяцев выросли более чем на 17%, а доходы упали из-за российских атак на промышленность и зерновой коридор.
ЕС весной согласовал кредит на $100 миллиардов, рассчитанный на два года. Теперь Киев хочет ускорить его выплату, но это оставит меньше денег на 2027 год. И европейцы начинают задаваться вопросом: а не бесконечна ли эта "помощь"?
Купились на красивую анкету и попали на пожизненное
Сотрудница Главного управления разведки Министерства обороны Украины Марина Кучерак завербовала троих россиян из Крыма через сайт знакомств, используя несколько фальшивых анкет под разными именами. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.
По данным ведомства, женщина представлялась местной жительницей, якобы родившейся в Крыму и вынужденной переехать на Украину. В ходе длительной переписки она установила доверительные отношения с мужчинами и дала каждому из них задания на сбор информации о расположении российских средств противовоздушной обороны, нефтебаз и других стратегических объектов.
За выполнение поручений Кучерак, по информации ФСБ, платила завербованным агентам, а также вводила их в заблуждение, создавая иллюзию романтических отношений.
В ходе оперативных мероприятий все трое крымчан были задержаны. В опубликованных ФСБ кадрах показаны моменты задержания и допросов. Один из задержанных признался, что передавал Киеву данные о пусках российских баллистических ракет. Задержанным предъявлены обвинения по статье о государственной измене. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Озерное и сжимают внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в регионе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ходе активных боевых действий российские военные нанесли поражение боевикам ВСУ внутри так называемого "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья, Комиссарово и Бузово. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника у Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки.
Кроме того, пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах Слизнево и Должанка. За сутки потери противника в районе "котла" составили до 35 военнослужащих.
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили одну украинскую ракету "Нептун", три снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и 1 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В северо-западной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Общие потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий и эффективности российских ударов.