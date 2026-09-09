https://ukraina.ru/20260909/bez-deneg-i-oruzhiya-kiev-stal-sgovorchivee--sovpadenie-itogi-9-sentyabrya--1083100881.html

Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября

Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября - 09.09.2026 Украина.ру

Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября

Киевская "гибкость" — это не уступки ради мира, а просто отсутствие денег. При этом Украина продолжает выпрашивать у Запада новые партии оружия, но не может внятно объяснить, куда исчезли предыдущие

2026-09-09T17:30

2026-09-09T17:30

2026-09-09T17:30

эксклюзив

хроники

украина

киев

россия

юрий ушаков

владимир зеленский

the economist

рамштайн

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad670e80c9b92852f27e2aebe10b660f.jpg

"Гибкость" киевского режима— это не про мир, а про отсутствие денегПо словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Киеве знают, что нужно сделать, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования. Однако нынешние проявления "гибкости" со стороны украинских властей являются следствием нехватки денег, а не готовности к компромиссам. "Это не та гибкость, которая необходима", — подчеркнул Песков. Он также отметил, что Москва надеется на продолжение миротворческих усилий Вашингтона и на открытость Киева к этому процессу. Целый ряд стран, по словам Пескова, проявляют заинтересованность в том, чтобы предоставить площадку для переговоров по Украине.Говоря о состоянии киевского режима, Песков констатировал, что он находится в очень тяжелом положении: Киеву не хватает денег и вооружений. Это, по его словам, и является причиной демонстрируемой украинской стороной "гибкости".Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" заявил, что Россия считает Абу-Даби приоритетной площадкой для проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, контакты с украинской стороной сохраняются, но в данном случае речь идет о возобновлении того формата, который был ранее.Накануне, 8 сентября, Владимир Зеленский предложил в качестве площадок для проведения трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Швейцарию или Турцию. "Рамштайн" наобещал Украине оружия, но ракет для ПВО не хватаетВ то время как на 36-м заседании "Рамштайна" партнеры Украины щедро раздавали обещания — от новых перехватчиков до десятков тысяч дронов, — реальная картина на фронте и в тылу выглядит всё более тревожной. На "Рамштайне" Украине пообещали многое. Германия — новые перехватчики к Patriot, самолеты F-16 и закупки дронов. Великобритания — 100 миллионов фунтов на поставку американского вооружения и 95 тысяч дронов до конца года. Нидерланды — 300 миллионов долларов в проект "Линия дронов" и 300 ракет против БПЛА. Эстония, Норвегия, Испания, Литва, Польша, Швеция — все они по очереди объявляли о новых пакетах помощи. Но за этой щедростью скрывается болезненная реальность: украинские запасы ракет для Patriot практически исчерпаны. F-16, которые Запад с таким трудом передал Киеву, остаются без ракет AIM-120 и AIM-9. Как пишет The Economist, из 57 ракет, запущенных по Украине в первые восемь дней августа, системами ПВО была сбита только одна. И это на фоне того, что Россия наращивает производство — около 100 ракет в месяц, из которых 60 — "Искандер-М" и 40 — РМ-48У. На этом фоне Киев запрашивает у Европы дополнительные $27 миллиардов до конца года. Но вместо понимания европейские чиновники задаются вопросом: куда уже ушли миллиарды и не завышает ли Украина свои потребности? В ЕС начали сомневаться в эффективности расходования средств. Владимир Зеленский обвиняет в дефиците прежнее руководство Минобороны, а бывший министр Михаил Федоров отрицает это и утверждает, что при нем такой дыры не было. Председатель комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа признает, что военные расходы за восемь месяцев выросли более чем на 17%, а доходы упали из-за российских атак на промышленность и зерновой коридор.ЕС весной согласовал кредит на $100 миллиардов, рассчитанный на два года. Теперь Киев хочет ускорить его выплату, но это оставит меньше денег на 2027 год. И европейцы начинают задаваться вопросом: а не бесконечна ли эта "помощь"?Купились на красивую анкету и попали на пожизненноеСотрудница Главного управления разведки Министерства обороны Украины Марина Кучерак завербовала троих россиян из Крыма через сайт знакомств, используя несколько фальшивых анкет под разными именами. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.По данным ведомства, женщина представлялась местной жительницей, якобы родившейся в Крыму и вынужденной переехать на Украину. В ходе длительной переписки она установила доверительные отношения с мужчинами и дала каждому из них задания на сбор информации о расположении российских средств противовоздушной обороны, нефтебаз и других стратегических объектов. За выполнение поручений Кучерак, по информации ФСБ, платила завербованным агентам, а также вводила их в заблуждение, создавая иллюзию романтических отношений.В ходе оперативных мероприятий все трое крымчан были задержаны. В опубликованных ФСБ кадрах показаны моменты задержания и допросов. Один из задержанных признался, что передавал Киеву данные о пусках российских баллистических ракет. Задержанным предъявлены обвинения по статье о государственной измене. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Фронтовая сводка Подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Озерное и сжимают внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в регионе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В ходе активных боевых действий российские военные нанесли поражение боевикам ВСУ внутри так называемого "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья, Комиссарово и Бузово. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника у Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Кроме того, пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах Слизнево и Должанка. За сутки потери противника в районе "котла" составили до 35 военнослужащих.Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили одну украинскую ракету "Нептун", три снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и 1 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В северо-западной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Общие потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих, что свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий и эффективности российских ударов.

https://ukraina.ru/20260909/pomoschnik-prezidenta-rossii-rasskazal-kak-ssha-mogut-pomoch-zaversheniyu-svo-1083099206.html

https://ukraina.ru/20260909/kiev-ostanetsya-bez-deneg-i-tekhnologiy-mayor-vsu-ispugalsya-politicheskikh-peremen-v-frg-1083096731.html

https://ukraina.ru/20260909/roman-s-gur-ukrainskaya-razvedka-pod-vidom-devushek-verbuet-rossiyan-na-saytakh-znakomstv-1083095354.html

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, украина, киев, россия, юрий ушаков, владимир зеленский, the economist, рамштайн, дмитрий песков, ес, f-16, сво, вооруженные силы украины