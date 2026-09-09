https://ukraina.ru/20260909/ot-kontslagerya-polyakovoy-do-kisty-kamenskikh-na-ukraine-zagovorili-o-provale-ukrainizatsii-1083101715.html

От "концлагеря" Поляковой до "кисты" Каменских: на Украине заговорили о провале украинизации

От "концлагеря" Поляковой до "кисты" Каменских: на Украине заговорили о провале украинизации - 09.09.2026 Украина.ру

От "концлагеря" Поляковой до "кисты" Каменских: на Украине заговорили о провале украинизации

На украинских просторах соцсетей вирусится переписка двух украинок, в которой поднимается спор о русском языке

2026-09-09T16:42

2026-09-09T16:42

2026-09-09T16:42

эксклюзив

украина

россия

потап

потап и настя

океан эльзы

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Одна возмущается, искренне пытаясь понять, почему многие на бытовом уровне продолжают говорить "мовою оккупанта", воспитывая детей на русской классике и музыке. Вторая ей в комментариях отвечает, что дома говорит на языке, на котором разговаривают украинские прокуроры, СБУ, ГУР и прочие высшие должностные лица страны, если послушать записи коррупционных дел от НАБУ.На Украине действительно появилась тенденция, похожая на откат от агрессивного навязывания украинского языка. Недавно разгорелся скандал после интервью популярной артистки Ольги Поляковой, которая даже назвала Украину концлагерем за то, что граждане лишены базовых прав и свобод, в том числе права на то, на каком языке разговаривать. Потом тему подхватили артисты Потап и Настя Каменских. Они даже сняли юмористический ролик на эту тему. Сети буквально взорвало новое интервью певцов, в котором Каменских призналась, что перешла с украинского языка на русский по рекомендации психолога. Причина в том, что из-за перехода на мову, у нее возникли проблемы со здоровьем. Именно эту фразу иронично растиражировали хейтеры в соцсетях. Однако на первый взгляд в банальной и глуповатой фразе певицы зашит более глубокий смысл: насильственная украинизация мучительна для большинства украинцев. Более того, многие стали понимать, что тему языка, которую годами использовали для разобщения общества во внутриполитических целях (так традиционно электорально делили Украину на восток и запад, и политики на этом спекулировали перед выборами), в конце концов превратили в оружие, в войну. Неспроста одной из целей СВО, которая была заявлена в 2022 году, является возвращение статуса русского языка и его защита. Право говорить на родном языке гарантировано во всех цивилизованных странах мира. Но на Украине это право есть только у политиков и чиновников, которые в большинстве своем русскоязычны и продолжают говорить на нем, когда решают свои истинные шкурные интересы, а переходят на украинский, когда с трибун вещают фальшивые лозунги. Пленки НАБУ, на которых высокопоставленные чиновники и силовики говорят на русском языке, возмутили украинцев едва ли не больше всего. Тотальная подмена ценностей и истины привела Украину к краю. Больше на эту тему — в обзоре соцсетей.Журналист Диана ПанченкоБегут с корабля. Настя Каменских заявила, что из-за перехода на украинский язык у неё появилась киста и она потеряла голос. Психолог сказал ей, что тело певицы "не воспринимает" украинский язык и ей нужно вернуться на русский. Напомню: ранее Настя говорила, что никогда не заговорит на русском. "Диктатура", "тоталитарное государство" — вы слышите это от певиц Поляковой и Каменских. Почему? Мода на украинское прошла?Нет. Потому что эти слова уже звучат на большинстве украинских кухонь. Некоторые известные украинцы начинают бежать с корабля прошлой идеологии. Сегодня люди видят воровство Зеленского и его друзей, беспредел ТЦК, нацистов в героях, бессмысленные смерти в войне, которую можно было остановить в 2022-м. А можно было не начинать. Постепенно приходит прозрение. Люди относятся к власти Зеленского ещё не как к оккупантам, но уже около того. Кто похитрее — видят, что Зеленский тонет, и не хотят тонуть вместе с ним. Ещё важен шкурный интерес — деньги. Потап и Настя, Полякова… в первую очередь стали популярны в Москве. Несмотря на таланты, так всегда работал украинский шоу-бизнес: сначала ты состоялся в Москве, потом становишься звездой на Украине. После успеха в Москве Потап с Настей и Полякова зарабатывали миллионы долларов. Миллионы!Полякова начинала с того, что в 15 лет пела в барах за 100 долларов. А закончила тем, что ей за вечер платили по 100 000 долларов за 40 минут. Потап и Настя как-то выступали за 60 000 долларов в пустой комнате перед шиншиллой. Животным. А на первый свой Porsche Настя заработала, когда им в Казахстане за продолжение концерта дали ведро, полное долларов. Когда власть начала сильнее портить отношения с Россией, Полякова и Потап подумали: "Оторвёмся от России. Сюда придут международные лейблы. Мы будем зарабатывать по 50 миллионов долларов в год!" Это не шутка. Я знаю, о чём говорю. Полякова переехала в Лондон. Настя записывала песни на испанском. И эти люди планировали покорить западный музыкальный олимп! Скажем откровенно: то, что они делали, — вообще не музыка. Это про наши праздники и настроения. Но они почему-то решили, что наши народные образы и шутки будут покупать на Западе. Что шведы и британцы будут заказывать Полякову в кокошнике или Потапа с его примитивными дворовыми частушками? Даже такие выдающиеся музыканты, как "Океан Эльзы", будучи известными на Западе, не смогли построить там коммерческий успех. И главная ошибка Поляковой и Потапа с Настей — они отрезали себя от русского языка. Заявив, что будут делать музыку только на украинском. От себя отмечу, что в информационном пространстве (куда можно отнести и песни) границы проходят не по земле. А по языку.Русский язык — 300 миллионов человек. Украинский — 0,5 миллиона человек. На литературном украинском языке на Украине говорят от силы 500 000 человек. Всё остальное — иногда непонятный суржик. Просто коверканье русского, украинского и польского. Люди не знают украинский, поэтому и не понимают, насколько комично смотрятся. И вот после того, как Потап с Каменских и Полякова были звёздами всего русскоязычного пространства на планете с миллионами долларов… Их приглашали всюду!.. они по своему скудоумию остались в нише в 500 тысяч человек. Стали звездами одного небольшого городка. Где их всегда будут считать украинцами третьего сорта. А самое главное — в этом районе никогда не было денег. Кроме как на воровстве или контрабанде. И вот эти звёзды с небес свалились в режим простого выживания. Поэтому все эти прозрения — не от смелости. А с голоду и холоду.Журналист Дмитрий ВасилецНевероятно. Певица Настя Каменских призналась, что, как только она перешла на украинский язык, у нее "вылезла киста" и она потеряла голос! Пришлось переносить концерты и терять деньги, посему вынуждена была перейти опять на русский язык. Я догадывался, что скоро будут "офигительные истории" от тех "творческих элиток", которым натовский оккупационный режим не может обеспечить прежние финансовые потоки, но чтоб такие — явно не ожидал. Вскоре Светка Лобода, видимо, будет рассказывать, что "к ней во сне явился Бог и потребовал опять петь песни на русском, иначе будет гореть в аду".Украинский политический аналитик Сергей МарченкоОбычно языковые споры воспринимают как противостояние украинцев, которые говорят на родном языке, с украинцами, которые говорят на языке оккупанта. Но история гораздо глубже. Ибо она не о языке, а о самоидентификации. Кем чувствует себя человек. <...>Немногие знают, что мать Насти Каменских, Лидия Петровна Каменских, более тридцати лет пела в хоре имени Веревки. Крестная мать – народная артистка Украины Алла Кудлай. Отец – концертный директор этого же хора. То есть ближайшие родственники очень сильно интегрированы в украинскую культуру. И вот в этой семье появляется дочь, у которой от украинского языка киста! <...>Теперь она делает эти заявления, чтобы убедить себя, что украинкой она была ненастоящей, а на самом деле она чистокровная русская. Успешная и модная. Вопрос осуждения таких типов, как Потап или Настя, — это не вопрос осуждения конкретных персонажей. <...>Позиция проста и понятна: не нравится Украина, киста от языка и судороги от "Океана Эльзы"? Тогда дуйте в Россию и всю жизнь доказывайте, что вы не украинцы.

https://ukraina.ru/20260905/razoblacheniya-v-venetsii-shekspir-v-poltave-i-potap-s-nastey-v-shoke-1083025301.html

https://ukraina.ru/20260424/ne-lyubish-borsch-i-movu-v-tyurmu-na-ukraine-sobirayutsya-prinyat-zakon-ob-ukrainofobii-1078229625.html

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эксклюзив, украина, россия, потап, потап и настя, океан эльзы