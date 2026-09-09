https://ukraina.ru/20260909/pravitelstvo-ukrainy-prizvali-garantirovat-chast-nischenskogo-prozhitochnogo-minimuma-pensionerov--1083101531.html

Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров

Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров - 09.09.2026 Украина.ру

Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров

Украинским пенсионерам могут гарантировать неприкосновенный минимум при взыскании долгов - такая мера предложена в законопроекте об усилении защиты прав человека во время принудительного исполнения решений. Об этом 9 сентября заявила депутат украинского парламента Ольга Василевская-Смаглюк

2026-09-09T16:26

2026-09-09T16:26

2026-09-09T16:26

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Прожиточный минимум для утративших трудоспособность украинцев составляет 2595 грн в месяц (меньше $57,6 в эквиваленте).Правительство Украины в законопроекте предлагает изменить правила принудительного взыскания средств с пенсий. Пенсионеру должны оставить минимум, размер которого обсуждается.Максимальный размер отчислений из пенсии сейчас составляет до 50% в случае взыскания алиментов, возмещения отдельных видов вреда и в некоторых других случаях, и до 20% по другим видам взысканий."Но отдельной гарантии относительно минимальной суммы, которая должна остаться человеку после таких отчислений, нет", - констатировала нардеп.Василевская-Смаглюк отметила, что в новом проекте закона прописаны два важных аспекта."Вычет можно будет проводить, только если пенсия превышает установленный законом прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. И даже в этом случае после отчисления пенсионеру не может остаться меньше прожиточного минимума. Поэтому установленные законом 50% или 20% остаются пограничными размерами взыскания", - рассказала она.Если же применение такого процента уменьшит выплату ниже прожиточного минимума, то удержать всю эту сумму будет нельзя, уточнила парламентарий."При этом сам долг никуда не исчезает, - подчеркнула парламентарий. - Законопроект не освобождает пенсионеров от исполнения судебных решений, а устанавливает предел, ниже которого пенсию во время принудительного взыскания уменьшать нельзя".Также она рассказала о том, какие огромные новые долги планирует взять правительство Украины за границей и на внутреннем рынке. Подробности в публикации Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджетеАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ольга василевская-смаглюк, пенсионеры, пенсии, социальная политика, нищета, ситуация на украине