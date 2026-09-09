Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров - 09.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260909/pravitelstvo-ukrainy-prizvali-garantirovat-chast-nischenskogo-prozhitochnogo-minimuma-pensionerov--1083101531.html
Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров
Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров - 09.09.2026 Украина.ру
Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров
Украинским пенсионерам могут гарантировать неприкосновенный минимум при взыскании долгов - такая мера предложена в законопроекте об усилении защиты прав человека во время принудительного исполнения решений. Об этом 9 сентября заявила депутат украинского парламента Ольга Василевская-Смаглюк
2026-09-09T16:26
2026-09-09T16:26
новости
украина
ольга василевская-смаглюк
пенсионеры
пенсии
социальная политика
нищета
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102073/31/1020733199_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_9dd5af588ad0110d8aa6eca323dbfb68.jpg
Прожиточный минимум для утративших трудоспособность украинцев составляет 2595 грн в месяц (меньше $57,6 в эквиваленте).Правительство Украины в законопроекте предлагает изменить правила принудительного взыскания средств с пенсий. Пенсионеру должны оставить минимум, размер которого обсуждается.Максимальный размер отчислений из пенсии сейчас составляет до 50% в случае взыскания алиментов, возмещения отдельных видов вреда и в некоторых других случаях, и до 20% по другим видам взысканий."Но отдельной гарантии относительно минимальной суммы, которая должна остаться человеку после таких отчислений, нет", - констатировала нардеп.Василевская-Смаглюк отметила, что в новом проекте закона прописаны два важных аспекта."Вычет можно будет проводить, только если пенсия превышает установленный законом прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. И даже в этом случае после отчисления пенсионеру не может остаться меньше прожиточного минимума. Поэтому установленные законом 50% или 20% остаются пограничными размерами взыскания", - рассказала она.Если же применение такого процента уменьшит выплату ниже прожиточного минимума, то удержать всю эту сумму будет нельзя, уточнила парламентарий."При этом сам долг никуда не исчезает, - подчеркнула парламентарий. - Законопроект не освобождает пенсионеров от исполнения судебных решений, а устанавливает предел, ниже которого пенсию во время принудительного взыскания уменьшать нельзя".Также она рассказала о том, какие огромные новые долги планирует взять правительство Украины за границей и на внутреннем рынке. Подробности в публикации Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджетеАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102073/31/1020733199_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_1aea14844cc4406000aa530b8553aecd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ольга василевская-смаглюк, пенсионеры, пенсии, социальная политика, нищета, ситуация на украине
Новости, Украина, Ольга Василевская-Смаглюк, пенсионеры, пенсии, социальная политика, нищета, ситуация на Украине

Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров

16:26 09.09.2026
 
© Рима Войсток / Перейти в фотобанкукраина уличная торговля нищий пенсионер рынок продажа
украина уличная торговля нищий пенсионер рынок продажа
© Рима Войсток
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинским пенсионерам могут гарантировать неприкосновенный минимум при взыскании долгов - такая мера предложена в законопроекте об усилении защиты прав человека во время принудительного исполнения решений. Об этом 9 сентября заявила депутат украинского парламента Ольга Василевская-Смаглюк
Прожиточный минимум для утративших трудоспособность украинцев составляет 2595 грн в месяц (меньше $57,6 в эквиваленте).
Правительство Украины в законопроекте предлагает изменить правила принудительного взыскания средств с пенсий. Пенсионеру должны оставить минимум, размер которого обсуждается.
Максимальный размер отчислений из пенсии сейчас составляет до 50% в случае взыскания алиментов, возмещения отдельных видов вреда и в некоторых других случаях, и до 20% по другим видам взысканий.
"Но отдельной гарантии относительно минимальной суммы, которая должна остаться человеку после таких отчислений, нет", - констатировала нардеп.
Василевская-Смаглюк отметила, что в новом проекте закона прописаны два важных аспекта.
"Вычет можно будет проводить, только если пенсия превышает установленный законом прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. И даже в этом случае после отчисления пенсионеру не может остаться меньше прожиточного минимума. Поэтому установленные законом 50% или 20% остаются пограничными размерами взыскания", - рассказала она.
Если же применение такого процента уменьшит выплату ниже прожиточного минимума, то удержать всю эту сумму будет нельзя, уточнила парламентарий.
"При этом сам долг никуда не исчезает, - подчеркнула парламентарий. - Законопроект не освобождает пенсионеров от исполнения судебных решений, а устанавливает предел, ниже которого пенсию во время принудительного взыскания уменьшать нельзя".
Также она рассказала о том, какие огромные новые долги планирует взять правительство Украины за границей и на внутреннем рынке. Подробности в публикации Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаОльга Василевская-Смаглюкпенсионерыпенсиисоциальная политиканищетаситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:30Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября
16:42Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря
16:42От "концлагеря" Поляковой до "кисты" Каменских: на Украине заговорили о провале украинизации
16:26Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров
16:04Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете
16:00Анатолий Арцебарский: 70 лет последнему украинскому советскому космонавту
15:55Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира
15:46Детей и внуков – на войну с Россией: женское лицо немецкой милитари-истерии
15:41БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины
15:35$27 млрд "неожиданного" дефицита: Киев ищет виноватых, а ЕС — деньги
15:21Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО
14:58"Старые добрые работорговцы": Германия продаст Зеленскому украинских мужчин
14:56Судить будут ТЦКшников, похитивших и пытавших гражданских в Харькове
14:53Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат
14:40Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир. 111:32
14:22Руководитель ТЦК на Западной Украине стал тайным миллионером
14:16Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГ
13:58"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада
13:33Фёдоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп
13:18Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп
Лента новостейМолния