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Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря

Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря - 09.09.2026 Украина.ру

Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря

Дипломаты России и Турции обсудили на межмидовских консультациях в Москве разрушительные действия киевского режима в акватории Черного моря. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба МИД РФ

2026-09-09T16:42

2026-09-09T16:42

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Дипломатами в ходе переговоров было обсуждено положение дел на Южном Кавказе, взаимодействие в Центральной Азии и развитие ситуации вокруг Украины."Отмечена недопустимость привнесения извне любых инициатив, которые создавали бы в ЦА и на Южном Кавказе новые разделительные линии", - сказано в официальном сообщении.Стороны подчеркнули заинтересованность в продолжении ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) как перспективного механизма для укрепления стабильности и безопасности на основе принципа "региональной ответственности"."Отдельно до партнёров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Чёрного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны", - сказано в публикации МИД РФ.В августе сообщалось, что Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде СтамбулаТакже в августе сообщалось, что Турецкий контейнеровоз атакован беспилотниками на пути в НовороссийскАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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