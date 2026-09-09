Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря - 09.09.2026 Украина.ру
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Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря
Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря - 09.09.2026 Украина.ру
Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря
Дипломаты России и Турции обсудили на межмидовских консультациях в Москве разрушительные действия киевского режима в акватории Черного моря. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба МИД РФ
2026-09-09T16:42
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Дипломатами в ходе переговоров было обсуждено положение дел на Южном Кавказе, взаимодействие в Центральной Азии и развитие ситуации вокруг Украины."Отмечена недопустимость привнесения извне любых инициатив, которые создавали бы в ЦА и на Южном Кавказе новые разделительные линии", - сказано в официальном сообщении.Стороны подчеркнули заинтересованность в продолжении ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) как перспективного механизма для укрепления стабильности и безопасности на основе принципа "региональной ответственности"."Отдельно до партнёров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Чёрного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны", - сказано в публикации МИД РФ.В августе сообщалось, что Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде СтамбулаТакже в августе сообщалось, что Турецкий контейнеровоз атакован беспилотниками на пути в НовороссийскАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, черное море, вооруженные силы украины, украина.ру, бпла, мид рф, турция
Новости, Россия, Москва, Черное море, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, БПЛА, МИД РФ, Турция

Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря

16:42 09.09.2026 (обновлено: 16:43 09.09.2026)
 
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Дипломаты России и Турции обсудили на межмидовских консультациях в Москве разрушительные действия киевского режима в акватории Черного моря. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба МИД РФ
Дипломатами в ходе переговоров было обсуждено положение дел на Южном Кавказе, взаимодействие в Центральной Азии и развитие ситуации вокруг Украины.
"Отмечена недопустимость привнесения извне любых инициатив, которые создавали бы в ЦА и на Южном Кавказе новые разделительные линии", - сказано в официальном сообщении.
Стороны подчеркнули заинтересованность в продолжении ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция) как перспективного механизма для укрепления стабильности и безопасности на основе принципа "региональной ответственности".
"Отдельно до партнёров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Чёрного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны", - сказано в публикации МИД РФ.
В августе сообщалось, что Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула
Также в августе сообщалось, что Турецкий контейнеровоз атакован беспилотниками на пути в Новороссийск
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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