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Детей и внуков – на войну с Россией: женское лицо немецкой милитари-истерии

Детей и внуков – на войну с Россией: женское лицо немецкой милитари-истерии - 09.09.2026 Украина.ру

Детей и внуков – на войну с Россией: женское лицо немецкой милитари-истерии

В хоре оголтелой русофобии в Германии, зазвучавшем из-за обвинений России в попытке взорвать дронами украинские самолеты в аэропорту Лейпцига, отметились многие политики данной ориентации. Но особо зычен женский голос.

2026-09-09T15:46

2026-09-09T15:46

2026-09-09T15:46

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Принадлежит он председателю комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. За несколько дней сентября текущего года она умудрилась вывалить в адрес россиян и на головы беспечных слушателей ее политологического бреда столько ерунды, что хватит на полноценный диагноз.Обвинив в инциденте Россию, Штрак-Циммерман призвала выслать россиян ("вышвырнуть русских") из Германии, заморозить их банковские счета и изъять недвижимость. А затем расширила санкционную ярость: заявила о необходимости заблокировать экспорт любых товаров в Россию, включая медицинские протезы на том основании, что они-де попадают к российским солдатам. И потребовала наказать европейские и немецкие компании, продолжающие поставки в Россию, выступила за полный запрет на выдачу виз российским туристам и ветеранам СВО.Все это она вложила в пакет санкций, предложенный верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и предполагающий расширение европейской помощи по дальнейшему вооружению Украины и ужесточению давления на Россию.Первоочередно она предлагает противодействие теневому флоту России, ужесточение персональных санкций, использование замороженных российских активов, проверку этих активов и дополнительные санкции. По мнению Штрак-Циммерман, ради полной поддержки Украины просто необходимо предоставить ей дополнительные системы ПВО Patriot, вынудив Грецию и Испанию поставить имеющиеся у них системы для защиты украинского воздушного пространства.Мари‑Агнес Штрак‑Циммерман, урожденная Ян, — римо-католичка, политолог и журналист по образованию, доктор философии и член партии Свободной демократической партии (СвДП). Она заметный и, как минимум, странно нелогичный немецкий политик. Хотя бы потому, что ей 68 лет, она – мать троих детей и бабушка трех внуков, но с маниакальным упорством желает отправить их, а с ними и многих других европейских детей и внуков, на войну. И там уничтожить.Штрак-Циммерман – не просто фанатичный и конъюнктурно-ситуативный приверженец войны и разнузданного милитаризма. Она подвела под это дело глубокую, можно даже сказать исторически и философски детерминированную основу.Еще в 2023 году, будучи председателем комитета немецкого бундестага по обороне, она вместе с нтоварками Мишель Мюнтеферинг из социал-демократов и Агнешкой Бруггер от "зеленых" стали инициаторами создания межпартийной группы в парламенте Германии по продвижению феминистского подхода во внешней политике и обороне. Чтобы, значит, исходить из гендерного подхода при формировании внешнеполитического и оборонного курса страны: смотреть, как разные решения влияют на женщин и девочек, бороться с патриархальными и другими дисбалансами власти в международных отношениях, активнее вовлекать женщин в процессы принятия решений, уделять внимание вопросам безопасности и прав женщин в зонах конфликтов.То есть, другими словами, бороться не за то, чтобы женщин не посылали на войну вообще, а за то, чтобы им там умирать было комфортно и крайне равноправно.С тех пора Мари-Агнес Штрак-Циммерман стала членом президиума в "Немецком обществе оборонных технологий" (Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik – DGfW), цель которого — продвижение интересов военной промышленности ФРГ. Штрак-Циммерма тесно сотрудничает с германским оружейным концерном Rheinmetall.По этой же причине она – член президиума в ассоциации "Группа поддержки немецкой армии" (Förderkreis Deutsches Heer), член правления "Немецкого атлантического общества" (Deutsche Atlantische Gesellschaft), известной трансатлантической структуры, которая выполняет задачи дальнейшего укрепления НАТО, член консультационного совета "Федеральной академии политики безопасности" (Bundesakademie für Sicherheitspolitik). Все это – лоббисты немецкого реваншизма и доходов немецкого ВПК.В немецкий парламент (бундестаг) Штрак-Циммерман пробилась в 2017 году. И, похоже, очень переживала, что не попала в "frau zehn jahre" (женское десятилетие) в министерстве обороны Германии. С 2013 года еще при канцлерин Ангеле Меркель и по ее инициативе военное ведомство было отдано фрау (женщинам). В 2013-2019 годах им руководила приснопамятная и ныне зарабатывающая не европейском милитаризме Урсула фон дер Ляйен, в 2019-2921 годах – Аннегрет Крамп-Каррэрбабуер, а в 2021-2023 годах – Кристина Ламбрехт.И у всех – та же картина дикой воинственной безжалостности: у Урсулы — 7 детей и 5 внуков, у Аннегрет – 3 детей, у Кристины – один 25-летний сын. На фоне всех непуганых и бездетных мужчин и нерожавших женщин, которые представляют сегодня правящие элиты многих евростран, у этих, казалось бы, должно быть чувство сохранения и жалости к своим родным, которые могут погибнуть на войне. Ан нет! Все они старались повысить градус милитаризма и реваншизма в Германии и сделать свою страну важным игроком в военных приготовлениях, которые и сейчас могут закончиться полномасштабной и смертоносной войной.И все они, кажется, по очереди, укусили нынешнего главу минобороны Германии Бориса Писториуса, который продолжает настаивать на превращении своей страны во флагмана реваншизма и первую военную державу Европы. А у него, между прочим, есть две дочери…Но Штрак-Циммерман и на этом фоне не потерялась. Став активисткой НАТО, она выступала за увеличение оборонных расходов до 2% ВВП, за масштабную модернизацию немецкой армии и ее увеличение. В частности, в июне 2024 года призвала взять на учет и активировать около 900 тысяч резервистов — понятно, что из-за "российской угрозы". В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung она так и сказала: "Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность".Звездный час для Штрак-Циммерман пробил с началом специальной военной операции СВО) России по обузданию неонацизма и милитаризма на Украине. Она сразу же выступала против России. И в интервью Funke сказала: "Украина должна иметь право атаковать и уничтожать пусковые установки российских ракет, которые находятся на российской территории и угрожают Украине".Чтобы это стало явью, она критиковала правительство Шольца за медлительность в поставках тяжелых вооружений и еще в 2022 году требовала передать Украине БМП Marder и танки Leopard 2. В 2023-м высказалась за скорейшую отправку Киеву крылатых ракет Taurus. Потому что, уверена она, "если Запад будет предоставлять Киеву меньше оружия, то это отдалит достижение мира. Без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину".За эти русофобские подвиги, составляющие европейский политический мейнстрим, Мари-Агнес в июне 2024 года была избрана в Европарламент, а уже в январе 2025-го стала председателем комитета Европарламента по безопасности и обороне. И еще в 2023 году была, разумеется, награждена украинским орденом "За заслуги" III степени.И в то же время Штрак-Циммерман – одна из немногих правых политиков-милитаристов, кто осудил посла Украины в Германии Андрея Мельника, обозвавшего канцера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". И потребовала официальных извинений, посчитав возмутительным такое "отношение Украины" к немецким высокопоставленным должностным лицам.Мельник пообещал извиниться, бубнил, что не то имел в виду, что это немецкая идиома, такая же, как русские поговорки или мат.Оно и понятно: Штрак-Циммерман высокомерно относится к украинцам, которых можно и нужно использовать в качестве пушечного мяса против России, но не позволять им борзеть. Что позволительно Юпитеру, то запрещено быку-унтерменшу…В то же время, а чего еще можно ожидать от правоверной выученицы западных политиков из "цветущего сада" в отношении к выходцам из "джунглей"? Высокомерие, презрение и спесь, спекулятивно прикрытые разговорами о демократии и общечеловеческих ценностях, что должно надежно скрыть настоящее отношение и помочь в использовании "второсортных" себе во благо. Украинцы познали это на себе.А это Мари-Агнес умеет отлично: темой ее докторской диссертации в Мюнхенском университет было "изучение отражения образа США в репортажах телеканала ZDF". С младых ногтей ее судьба была связана с проамериканскими, натовскими и трансатлантическими структурами в Германии. Они и научили прагматизму и фальши.Но теперь все изменилось: сегодня европолитики утратили бдительность и сами готовы идти в горнило войны вместе с детьми и внуками…Еще о перипетиях политики Германии читайте в статьях Владимира Скачко "Парадоксы Бориса Писториуса. Глава Минобороны Германии всего боится, готов воевать" и"Президент-предатель. Как германский левый Франк-Вальтер Штайнмайер стал правым оборотнем"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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