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Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России

Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России - 09.09.2026 Украина.ру

Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России

Украинскую тему обсудили дипломаты России и Белоруссии. Об этом 9 сентября проинформировали в МИД РФ

2026-09-09T18:13

2026-09-09T18:13

2026-09-09T18:13

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Очередной раунд российско-белорусских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений состоялся в Минске."Ключевое внимание уделено перспективам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, двустороннему взаимодействию на международных площадках, гуманитарной теме", - сказано в официальном сообщении.В публикаций о консультациях МИД России и МИД Белоруссии по украинской тематике отмечено, что дипломаты Союзного государства также рассмотрели "актуальные вопросы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами России и Белоруссии, отдельные аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий".Также 9 сентября украинскую тему дипломаты России обсудили с турецкими коллегами. Подробности в публикации Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моряБольше новостей дня представлено в обзоре Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, союзное государство, белоруссия, интеграция, дипломаты, дипломатические отношения