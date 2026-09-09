Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России - 09.09.2026 Украина.ру
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Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России
Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России - 09.09.2026 Украина.ру
Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России
Украинскую тему обсудили дипломаты России и Белоруссии. Об этом 9 сентября проинформировали в МИД РФ
2026-09-09T18:13
2026-09-09T18:13
новости
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украина
союзное государство
белоруссия
интеграция
дипломаты
дипломатические отношения
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Очередной раунд российско-белорусских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений состоялся в Минске."Ключевое внимание уделено перспективам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, двустороннему взаимодействию на международных площадках, гуманитарной теме", - сказано в официальном сообщении.В публикаций о консультациях МИД России и МИД Белоруссии по украинской тематике отмечено, что дипломаты Союзного государства также рассмотрели "актуальные вопросы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами России и Белоруссии, отдельные аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий".Также 9 сентября украинскую тему дипломаты России обсудили с турецкими коллегами. Подробности в публикации Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моряБольше новостей дня представлено в обзоре Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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60
новости, россия, украина, союзное государство, белоруссия, интеграция, дипломаты, дипломатические отношения
Новости, Россия, Украина, Союзное государство, Белоруссия, интеграция, дипломаты, дипломатические отношения

Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России

18:13 09.09.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . POOL
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Украинскую тему обсудили дипломаты России и Белоруссии. Об этом 9 сентября проинформировали в МИД РФ
Очередной раунд российско-белорусских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений состоялся в Минске.
"Ключевое внимание уделено перспективам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, двустороннему взаимодействию на международных площадках, гуманитарной теме", - сказано в официальном сообщении.
В публикаций о консультациях МИД России и МИД Белоруссии по украинской тематике отмечено, что дипломаты Союзного государства также рассмотрели "актуальные вопросы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами России и Белоруссии, отдельные аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий".
Также 9 сентября украинскую тему дипломаты России обсудили с турецкими коллегами. Подробности в публикации Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря
Больше новостей дня представлено в обзоре Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября
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